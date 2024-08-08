Захарова заявила об охоте режима Зеленского на военкоров из России

Tекст: Кристина Цыцура

«Террористический режим Зеленского активно преследует российских представителей СМИ и военкоров, чьи репортажи служат документальными свидетельствами зверств украинских вооруженных формирований против мирных граждан», – написала она в Telegram-канале.

Захарова добавила, что с молчаливого согласия Запада и контролируемых им правозащитных организаций «киевский режим фактически объявил безоружных сотрудников СМИ своими приоритетными целями, открыто хвалясь этим».

Она напомнила Женевские конвенции 1949 года, согласно которым журналисты приравниваются к гражданскому населению и должны быть защищены от нападений. «Игнорирование этих норм является серьезным нарушением международного гуманитарного права со стороны режима Зеленского», – подчеркнула дипломат.

Представитель МИД потребовала от международных организаций немедленной реакции и решительного осуждения нападения на Поддубного в Курской области. Захарова также заявила, что виновные в покушении на жизнь военкора понесут заслуженное наказание.

Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.

