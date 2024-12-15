Захарова заявила о наказании виновных в гибели российских журналистов

Tекст: Дарья Григоренко

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что украинские боевики целенаправленно охотятся за российскими журналистами и военкорами, что является следствием многолетнего поощрения таких действий Западом.

Захарова также упомянула неодобренный доклад ЮНЕСКО, в котором не были упомянуты погибшие российские журналисты. Она выразила несогласие с подобным подходом и подчеркнула, что Россия продолжит добиваться добросовестного выполнения международными структурами своих обязанностей.

Москва, по словам Захаровой, чувствует поддержку профессионального сообщества, выразившего возмущение политически ангажированной позицией ЮНЕСКО. Это поддержка важна для сохранения памяти о погибших журналистах и предотвращения таких преступлений в будущем, добавила она.

Ранее Захарова заявила, что ЮНЕСКО и ее генеральный директор не замечают преступления киевского режима против российских журналистов, включая убийства и теракты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО в результате удара украинского FPV-дрона, Следственный комитет намерен установить всех причастных к его гибели. Кроме того, три корреспондента съемочной группы «Известий» пострадали во время работы на месте украинского обстрела в Донецке, получив различные ранения.

Российская сторона также требует от международных структур осуждения атаки украинской армии на съемочную группу ВГТРК в ЛНР, произошедшей во время подготовки репортажа у Кременной.