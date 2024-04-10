В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.0 комментариев
Москва потребовала осудить нападение на журналистов ВГТРК
Москва потребовала от международных структур осудить нападение на журналистов ВГТРК
Российская сторона требует от международных структур осуждения атаки украинской армии на съемочную группу ВГТРК в ЛНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Съемочная группа «Вести Луганск» (региональный филиал ВГТРК) попала под обстрел со стороны ВСУ в ходе подготовки репортажа у Кременной в ЛНР, указала Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД.
Профильным международным структурам необходимо решительно осудить нападение на журналистов и принять меры реагирования на «непрекращающуюся череду террористических атак киевской клики и ее агентуры» против российской медиасферы, добавила она.
Нападение на журналистов – это очередная преступная акция режима президента Украины Владимира Зеленского. Глава украинского государства рассматривает российских журналистов и военкоров как приоритетные цели для поражения и «открыто этим бравирует», подчеркнула дипломат.
Под атаки попадают относящиеся к гражданским безоружные корреспонденты, фотографы и операторы, на представителей российских СМИ «открыта настоящая охота», в ходе которой применяют все возможные средства поражения.
Для исполнения атак используются террористические методы при молчаливом согласии западных кураторов киевского режима и ангажированных правозащитных структур.
В последние два года киевский режим жестоко убил журналистку Дарью Дугину, журналиста Олега Клокова, военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), военкора Ростислава Журавлева, военкора Бориса Максудова, напомнила она.
В среду на Кременском направлении при обстреле со стороны ВСУ пострадали корреспондент Артем Юндас и оператор Денис Шум луганского филиала ВГТРК. Корреспондент заявил, что украинская армия вела огонь по журналистам из ствольной артиллерии.