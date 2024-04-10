Москва потребовала осудить нападение на журналистов ВГТРК

Москва потребовала от международных структур осудить нападение на журналистов ВГТРК

Tекст: Алексей Дегтярев

Съемочная группа «Вести Луганск» (региональный филиал ВГТРК) попала под обстрел со стороны ВСУ в ходе подготовки репортажа у Кременной в ЛНР, указала Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД.

Профильным международным структурам необходимо решительно осудить нападение на журналистов и принять меры реагирования на «непрекращающуюся череду террористических атак киевской клики и ее агентуры» против российской медиасферы, добавила она.

Нападение на журналистов – это очередная преступная акция режима президента Украины Владимира Зеленского. Глава украинского государства рассматривает российских журналистов и военкоров как приоритетные цели для поражения и «открыто этим бравирует», подчеркнула дипломат.

Под атаки попадают относящиеся к гражданским безоружные корреспонденты, фотографы и операторы, на представителей российских СМИ «открыта настоящая охота», в ходе которой применяют все возможные средства поражения.

Для исполнения атак используются террористические методы при молчаливом согласии западных кураторов киевского режима и ангажированных правозащитных структур.

В последние два года киевский режим жестоко убил журналистку Дарью Дугину, журналиста Олега Клокова, военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), военкора Ростислава Журавлева, военкора Бориса Максудова, напомнила она.

В среду на Кременском направлении при обстреле со стороны ВСУ пострадали корреспондент Артем Юндас и оператор Денис Шум луганского филиала ВГТРК. Корреспондент заявил, что украинская армия вела огонь по журналистам из ствольной артиллерии.