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Захарова обвинила ЮНЕСКО в игнорировании преступлений Киева против российских журналистов
Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО и ее генеральный директор не замечают преступления киевского режима против российских журналистов, включая убийства и теракты.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с обвинениями в адрес ЮНЕСКО и ее генерального директора Одри Азуле. Как сообщает ТАСС, она заявила на брифинге, что ЮНЕСКО игнорирует преступления, совершаемые киевским режимом против российских журналистов, такие как убийства и террористические акты.
По словам Захаровой, проект доклада, представленный генеральным директором ЮНЕСКО, охватывает деятельность журналистов на Украине, но не включает реальную ситуацию с безопасностью российских журналистов. Документ будет рассматриваться на заседании межправительственного совета международной программы развития коммуникации 21-22 ноября в Париже, однако, как утверждает представитель МИД, вопросы безопасности российских журналистов не будут подняты.
«Секретариат ЮНЕСКО и лично гендиректор организации Азуле продолжают демонстративно игнорировать преступления киевского режима против российских журналистов, включая целенаправленные убийства, теракты и покушения на жизнь», – заявила Захарова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО в результате удара украинского FPV-дрона, Следственный комитет намерен установить всех причастных к его гибели. Кроме того, три корреспондента съемочной группы «Известий» пострадали во время работы на месте украинского обстрела в Донецке, получив различные ранения.
Российская сторона также требует от международных структур осуждения атаки украинской армии на съемочную группу ВГТРК в ЛНР, произошедшей во время подготовки репортажа у Кременной.