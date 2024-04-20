Российские военкоры стали приоритетной целью для ВСУ

Эксперты: На погибшего в зоне СВО журналиста Еремина велась охота украинской агентуры

Tекст: Андрей Резчиков

В зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин. По предварительным данным, накануне вооруженные формирования Украины совершили прицельную атаку с применением FPV-дрона в районе села Приютное на границе ДНР и Запорожской области, где в это время Еремин снимал очередной репортаж.

Журналист, которому было 42 года, работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. Он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город. Также он активно освещал работу российских барражирующих боеприпасов «Ланцет» и корректируемых боеприпасов «Краснополь». Его последний сюжет был посвящен обучению российских военных борьбе с беспилотниками с помощью дробовиков.

Еремин – выпускник Ставропольского госуниверситета, работал на ГТРК «Ставрополье» и «Пятом канале». В «Известия» пришел в 2017 году. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал большой трагедией гибель военкора «Известий» и отметил, что ВСУ сознательно делают российских журналистов своими целями. «Это лишний раз подчеркивает, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте, рассказывая всем нам о героизме наших бойцов», – сказал Песков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва расценивает целенаправленное и хладнокровное убийство Еремина как очередное подтверждение террористической сущности киевского режима и требует от профильных международных организаций и правозащитных структур незамедлительного и решительного осуждения. По ее словам, режим Зеленского ведет настоящую охоту на российских журналистов, военкоров, общественных деятелей, которые раскрывают мировому сообществу правду о преступлениях Киева.

Захарова напомнила об опубликованных Ереминым доказательствах, что именно российские журналисты на передовой объявлены боевиками ВСУ приоритетными целями для уничтожения. Дипломат отметила, что привычное молчание со стороны Запада дает карт-бланш киевской клике на новые террористические атаки против журналистов и делает его соучастником этих преступлений.

В Организации объединенных наций (ООН) призвали провести полноценное расследование гибели Еремина. «Мы против убийства журналистов. Подобные убийства нужно полноценно расследовать», – заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, причастных к гибели Еремина и привлечь к уголовной ответственности. В Общественной палате намерены ходатайствовать о награждении военкора орденом Мужества посмертно.

Коллеги называют Еремина приветливым и жизнерадостным человеком, который действовал четко, без лишней суеты и паники. «Он всегда знал, как работать так, чтобы соблюсти главный принцип военного корреспондента – не навредить. Был бесстрашным человеком, но при этом всегда чувствовал грань, куда можно залезть, а куда не стоит. У нас, как оказалось, было много общих тем и друзей, помимо работы, поэтому при любой встрече в кругу фронтовых друзей мы могли общаться не замечая времени», – рассказал в беседе с РИА «Новости» журналист Евгений Масленников.

Многим особенно запомнились репортажи Семенова из Донецка, где он не только занимался журналисткой деятельностью, но и помогал людям. «Семен был прекрасным и надежным товарищем и профессионалом своего дела, на которого можно равняться. Выражаю глубокие соболезнования родственникам и близким. Это невосполнимая утрата для всех нас», – считает Масленников.

В свою очередь военкор Федор Громов напомнил, что в 2022 году Еремин в составе группы журналистов «Известий» попал под обстрел ВСУ. На журналистах были специальные синие бронежилеты с надписью «Пресса». «Для военкоров есть простое правило – если хочешь жить, то не цепляй на себя синий «броник» с надписью «Пресса», потому что в таком случае превращаешься в огромную мишень. Как показала практика, даже отказ от специального синего бронежилета не гарантирует сохранение жизни, но, как минимум, дольше проживешь», – отметил Громов.

Военкор предположил, что в день атаки у Еремина не было с собой оборудования, предупреждающего о приближении беспилотников. «Мой детектор дронов включен всегда, пока я нахожусь там, где могут появиться украинские беспилотники», – добавил собеседник.

Громов уверен, что кроме проведения расследования по факту гибели журналиста Россия могла бы отомстить за смерть Еремина. «Я с большим недоумением наблюдаю, что из украинских пропагандистов никто особо не погиб. Это неправильно. Российские спецслужбы обладают возможностью ликвидировать нехороших людей, как это произошло с летчиком-предателем Кузьминовым», – считает военкор.

«Прежде чем говорить о мести, нужно дождаться результатов расследования Следственного комитета. Должна появиться конкретная информация о результатах расследования гибели Еремина в зоне СВО. Когда следователи установят детали произошедшего, тогда можно будет говорить о возможном ответе», – уверен военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

По его словам, работа и безопасность корреспондентов в горячих точках – это острый вопрос для журналистики в целом. «Мировое сообщество должно принимать меры для защиты военкоров в зонах боевых действий. Журналисты на фронте – это глаза и уши общества. Военкоры чувствуют происходящее, как оголенный нерв», – подчеркнул спикер.

Кошкин уверен, что на Еремина охотилась украинская агентура. По его словам, журналисты становились приоритетными целями во многих военных конфликтах. Еще Наполеон писал, что сто журналистов заменяют 4 тыс. штыков, «потому что сила слова более весома, чем военные средства».

«Кто-то специально охотился на военкора. Оператору FPV-дрона значительно проще поразить живую цель, потому что он имеет представление о ней. Не исключаю, что это была осознанная охота на военкора, либо оператор действовал по наводке»,

– уверен Кошкин.

В ноябре прошлого года умер корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области. В июле того же года в Запорожской области ВСУ нанесли артиллерийский удар кассетными боеприпасами по группе журналистов. В результате погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев, ранения получили фотокорреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

По данным Комитета по защите журналистов, всего в зоне СВО погибли не менее 17 сотрудников СМИ.

В пятницу главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о гибели в Донецке американского гражданина Рассела Бентли, который сотрудничал с агентством Sputnik.

«Журналисты в зоне СВО стали приоритетной целью для ВСУ. По интенсивности украинский конфликт не сравним с войной в Ираке, Сирии или Афганистане», – подчеркнул Кошкин.