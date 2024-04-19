Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
В зоне СВО погиб корреспондет «Известий» Семен Еремин
Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации.
О гибели журналиста сообщило издание, в котором он работал. Отмечается, что Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года и одним из первых среди российских журналистов делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.
Также он активно освещал работу российских беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» и корректируемых боеприпасов «Краснополь».
Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.