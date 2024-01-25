Военкор Коц объяснил приговор Треповой

Военкор Коц считает, что приговор Треповой должен быть еще строже

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале Коц напомнил, что пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК предполагает пожизненное заключение, но женщинам в России его не назначают, максимальное наказание для них – 35 лет колонии за особое преступление, которым, по мнению военкора, является совершенное Треповой.

«Трепова не просто убила известного человека. Во-первых, она сделала это в интересах нашего военного противника, по его заданию и при его прямом участии. Во-вторых, она заранее планировала переметнуться к противнику после совершения теракта. В-третьих, помимо убийства Владлена Татарского, она покалечила несколько десятков человек», – пишет Коц.

Военкор рассказал, что Юрий Гусев ослеп после взрыва, он был на оглашении приговора. По его словам, чувствует он себя бодро, но потерял зрение и привыкает к новой жизни. Врачи пытаются вернуть зрение Гусеву, но шансов нет. Он рассказал, что от него зависят дети, мать и жена.

По словам Коца, у другого пострадавшего Геннадия была трепанация черепа и разрыв барабанной перепонки, он до сих пор не восстановился, как и большинство раненых в том кафе. «Мы решили выразить единство со страной и пришли в одинаковых худи с триколором. Мы представляем Россию, в отличие от подсудимой, которая представляла другое государство», – заявил Геннадий в суде.

Коц подчеркивает, что у таких как Трепова, не должно быть возможности выйти по УДО.

Ранее суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии. В последнем слове Трепова заявила, что у нее «не было ненависти» к Татарскому и она «не желала ему смерти». По словам девушки, она не знала, что в статуэтке, подаренной ей военкору, была взрывчатка, а думала, что там спрятано прослушивающее устройство. Обвинение просило приговорить девушку к 28 годам колонии со штрафом 800 тыс. рублей.

Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля прошлого года, тогда погиб журналист Владлен Татарский и пострадали десятки человек.