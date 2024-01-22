Трепова в суде заявила, что ее совесть «чиста перед богом»

Tекст: Алексей Дегтярев

Трепова заявила, что ее наивность и доверчивость привели «к таким катастрофическим последствиям», и из-за этого ей «очень больно и стыдно», передает РИА «Новости».

Она отметила, что уже просила прощения у потерпевших, на что одна из них сказала: «Бог простит».

«Я почувствовала в этом немного насмешку. Меня это задело, потому что я считаю себя верующим человеком, и мое состояние было спокойным, потому что я уверена, что перед Богом, по крайней мере, моя совесть чиста», – добавила обвиняемая.

Трепова подчеркнула, что не знала о наличии взрывчатки в статуэтке, которую она принесла в кафе, где произошел взрыв.

При этом она не стала отрицать переписки с украинским журналистом Романом Попковым и неким Гештальтом, которые давали ей задания, учили ее конспирации и передали ей статуэтку. Также они переводили ей деньги.

Адвокат Даниил Берман заявил, что в деле есть много «белых пятен и неустранимых сомнений». По его словам, его клиент не виновна в теракте и переносе взрывчатых веществ, потому сторона защиты просила вернуть дело на доследование.

В случае же, если суд решит выносить приговор, то ему следует оправдать Трепову в части теракта и переносе взрывчатых веществ, сказал юрист.

Трепову обвиняют по статьям «Теракт», «Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств», «Приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления».

Свою вину Трепова признает лишь по статье о покупке заведомо поддельных водительских прав.

Гособвинение требует для нее штраф в 800 тыс. рублей и 28 лет лишения свободы. Приговор огласят 25 декабря.