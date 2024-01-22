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Трепова в суде заявила, что ее совесть «чиста перед богом»
Обвиняемая в террористическом акте в кафе Петербурга Дарья Трепова, при котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) в ходе последнего слова в суде сказала, что ее совесть чиста перед богом.
Трепова заявила, что ее наивность и доверчивость привели «к таким катастрофическим последствиям», и из-за этого ей «очень больно и стыдно», передает РИА «Новости».
Она отметила, что уже просила прощения у потерпевших, на что одна из них сказала: «Бог простит».
«Я почувствовала в этом немного насмешку. Меня это задело, потому что я считаю себя верующим человеком, и мое состояние было спокойным, потому что я уверена, что перед Богом, по крайней мере, моя совесть чиста», – добавила обвиняемая.
Трепова подчеркнула, что не знала о наличии взрывчатки в статуэтке, которую она принесла в кафе, где произошел взрыв.
При этом она не стала отрицать переписки с украинским журналистом Романом Попковым и неким Гештальтом, которые давали ей задания, учили ее конспирации и передали ей статуэтку. Также они переводили ей деньги.
Адвокат Даниил Берман заявил, что в деле есть много «белых пятен и неустранимых сомнений». По его словам, его клиент не виновна в теракте и переносе взрывчатых веществ, потому сторона защиты просила вернуть дело на доследование.
В случае же, если суд решит выносить приговор, то ему следует оправдать Трепову в части теракта и переносе взрывчатых веществ, сказал юрист.
Трепову обвиняют по статьям «Теракт», «Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств», «Приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления».
Свою вину Трепова признает лишь по статье о покупке заведомо поддельных водительских прав.
Гособвинение требует для нее штраф в 800 тыс. рублей и 28 лет лишения свободы. Приговор огласят 25 декабря.