Для Треповой запросили 28 лет колонии по делу о теракте в Петербурге

Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов

Ярмольник: Покинувшие Россию артисты вернутся

Tекст: Ольга Никитина

Ярмольник в интервью ТАСС отметил, что, как показало время, все происходит «по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир». «Просто бездействовать в этой ситуации нельзя», – отметил он.

Артисты, которые покинули Россию, вернутся, уверен Ярмольник. В стране, по его мнению, не хватает талантливых людей.

Он сослался на заявление Владимира Путина о возвращении в Россию тех, кто ранее уехал. «И я, действительно, очень рад тому, что президент дает понять: независимо от тех поступков и тех движений, что люди сделали, они всегда могут вернуться на родину, где они могут нормально работать, приносить радость и пользу», – сказал Ярмольник, добавив, что в России остались зрители этих артистов, та аудитория, которая их понимает. По его мнению, те, кто уехал, вернутся на родину.

Ранее Путин заявлял, что уехавшим за границу деятелям культуры лучше заниматься своим делом там, чем «капать на мозги» российским гражданам и продвигать нетрадиционные ценности. Он также рассказывал, что все больше граждан России, которые уехали из страны по разным соображениям, мечтают вернуться обратно, поскольку для людей «с традиционными, нормальными человеческими ценностями» жить и растить детей в условиях, созданных в ряде западных стран, трудно.