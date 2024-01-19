И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.6 комментариев
Для Треповой запросили 28 лет колонии по делу о теракте в Петербурге
Прокурор запросила для обвиняемой в теракте в Петербурге Дарьи Треповой 28 лет колонии
Гособвинение запросило для Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин), 28 лет колонии общего режима.
Также прокурор Надежда Тихонова запросила для Треповой штраф в размере 800 тыс. рублей и ограничение свободы на два года, передает ТАСС.
Обвиняемому в укрывательстве Треповой после совершения теракта Дмитрию Касинцеву прокурор запросила наказание в виде лишения свободы на один год 10 месяцев в колонии общего режима.
Напомним, ранее Трепова заявила, что признает вину частично.