Убийство Владлена Татарского показывает суть украинской идеологии

В Петербурге убит один из известных военкоров России - Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин). Обстоятельства преступления наводят на мысли о работе украинских спецслужб и заставляют вспомнить не менее громкое преступление последнего времени - убийство журналистки Дарьи Дугиной. А также разоблачают то, какую ролевую модель строит киевский режим на своей территории.

Обстоятельства преступления в целом уже установлены. Вход на творческий вечер военкора в кафе в центре Петербурга был свободным. Пройти мог любой желающий, и любой желающий заранее мог узнать об организации этой встречи.

По одним сообщениям, на встрече присутствовала девушка, которая передала Татарскому статуэтку в подарок. Сейчас девушка является главной подозреваемой. Возможно, именно переданная ей статуэтка содержала взрывчатку, которая сработала в 18.15 по московскому времени. Помимо погибшего военкора Максима Фомина (более известен как Владлен Татарский), на вечер воскресенья насчитывалось более двух десятков раненных. Есть и другая версия - по ней, взрывное устройство было заранее заложено в кафе.

Взрыв вызвал предсказуемый резонанс. Но именно в этом и состоит одна из причин организации подобных покушений. «У нас длинные руки». «Достанем и в Санкт-Петербурге». Такими хвастливыми заявлениями уже кипит украинская блогосфера. Взрывают не для того, чтобы взорвать, это лишь половина дела. Взрывают, чтобы заставить бояться.

При этом пока у этой трагедии есть ряд загадок, вопросов и противоречий. Творческий вечер проходил не на стадионе - небольшое кафе, немного людей. Соблюсти меры безопасности было не так уж сложно. Однако, по данным СМИ, в кафе не было охраны. Взрывчатку, если она была в принесенном одним из посетителей подарке, могла унюхать служебная собака, либо детектор ЭМИ показал бы, что в ней есть какая-то скрытая электроника. Другие СМИ, правда, пишут, что статуэтку осматривали, но не обнаружили в ней ничего подозрительного.

Что мы получим, если отмотаем время назад? Убийство журналистки Дарьи Дугиной, подозреваемая в организации которого - тоже женщина. Газета ВЗГЛЯД уже писала о похвальбе украинского сбушника подготовкой и внедрением женщин-агентов. И не только СБУ, у ГУР тоже есть свои кадры. Не исключено, что своими откровениями они приоткрыли кусочек айсберга, растить который в Киеве начали даже до евромайдана.

Вывод о том, что Украина превратилась в террористическое государство, становится банальностью. Если отмотаем дальше, получим многочисленные случаи терактов в отношении работников временных администраций в новых регионах РФ (в основном Запорожская и Херсонская области). Предотвращенные теракты и/или поимка диверсантов, впрочем, тоже есть.

Заглянем еще в прошлое. Глава ДНР Александр Захарченко в Донецке, Гиви и Моторола там же. Так мы домотаем до убийства украинского писателя Олеся Бузины, с которого этот условный счет как раз и ведется. Его часто вспоминали прошлой осенью, как раз после убийства Дарьи Дугиной. Есть повод вспомнить снова.

Вспомнить и постоянно держать в голове: мы, к сожалению, в позиции обороняющихся. Против России работает, судя по всему, не просто «кто-то кое-где у нас порой», а законспирированное подполье. Как там сбушник хвастался: со сменой паспортных данных и пластическими операциями. «Судя по убийствам Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, действовала одна и та же группа. Причем весьма разветвленная», - полагает ветеран спецслужб Сергей Гончаров.

Зачем это все нужно? Если взорвать одного-двух-трех военкоров, сама военная журналистика никуда не денется. Хотя, выбивая ярких представителей российской медийной среды, украинские спецслужбы сеют в мыслях и душах российских граждан тревогу. Но основной адресат этих убийств все же не в России, а на Украине. Эти зрелища - для него. Буквально на днях киевский пропагандист Алексей Арестович в очередной раз чистосердечно сознался в сознательном вранье своим согражданам. «Нужно было удержать страну, чтобы надорванный волосок, на котором все висело, тряслось и раскачивалось, не оборвался. У меня был выбор: "две-три недели" [известная присказка данного субъекта - прим. ВЗГЛЯД] или миллионы со съехавшей крышей, провалившиеся в панику... страна, потерявшая способность к сопротивлению».

Все эти убийства, громкие теракты (вроде Крымского моста) - точно такое же «две-три недели». И это уж не говоря о постоянных артобстрелах приграничных российских сел. Представители киевского режима как бы дают понять: да, мы бьемся второй год и конца-краю не видно. Да, многое потеряли и надежда тает. Зато посмотрите, Татарского убили. А завтра, глядишь, еще кого-то достанем.

Сегодня это, завтра Лавру отберут у канонических православных священников, послезавтра Байден снова чуток оружия подкинет киевскому режиму, к концу недели МВФ подгонит первый транш кредита - вот уже недельку протянули. А потом по новой. Крупных перемог нет, зато мелочи - полная шапка.

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Несколько лет назад со стороны Украины частенько можно было услышать хвастливые прогнозы: партнерство с Западом и евромайданная свобода сделают нас успешной и богатой страной. Такой, какой Россия и мечтать не могла. Тогда и Крым обратно запросится, и Луганск с Донбассом (а то и Кубань!). Но сегодня из всех успехов Украина может похвастаться только тем, что научилась террористическими методами убивать своих идеологических противников. Теперь понятно, что это и есть та настоящая ролевая модель, которую киевский режим хочет распространить как можно шире.

Потуги Украины на террористическом поприще стоит принять к сведению и сделать выводы. Противник игнорирует любые обычаи и приличия, недооценивать его не следует.