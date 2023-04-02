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Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

В России стартует эксперимент по новой валюте Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?  Подробности...
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Киев собрался нелепо переписать историю Севастополя

Власти Украины вознамерились разорвать исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы Алексей Павлишак/ТАСС
В Киеве рассказали о планах переименовать Севастополь в Ахтияр. Так утратившая субъектность Украина пытается обрести самоидентификацию и разжечь национальный конфликт на Крымском полуострове, поясняют эксперты. На кого рассчитана эта идея украинских властей и как к ней отнеслись в Крыму? Подробности...
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Убийство Владлена Татарского показывает суть украинской идеологии

Неподалеку от кафе «Стрит-бар» после трагедии Скриншот из видео
В Петербурге убит один из известных военкоров России - Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин). Обстоятельства преступления наводят на мысли о работе украинских спецслужб и заставляют вспомнить не менее громкое преступление последнего времени - убийство журналистки Дарьи Дугиной. А также разоблачают то, какую ролевую модель строит киевский режим на своей территории. Подробности...
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«Антироссийская коалиция» Запада показывает признаки разрушения

Байден возлагал на «саммит демократий» большие надежды Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
Соединенные Штаты провели грандиозное международное мероприятие, одной из основных целей которого стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» в итоге подписали главным образом только прямые вассалы США. Особенно показательной стала реакция крупнейшей страны Латинской Америки.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Где проходят естественные границы России

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Когда-то сложившиеся по итогам крушения Советского Союза границы казались если не незыблемыми, то очень трудно изменяемыми. Но сегодня на наших глазах меняются и эпохи, и границы. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Почему нужно бить Запад по губам

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Все дети рождаются принцами и принцессами, но окружение делает из них лягушек. Наверное, то же самое происходит и с народами. У каждого народа собственное высокое предназначение. Но исторически Запад утверждал свое единоличное право на корону, всех остальных заставляя принимать роль лягушек. Подробности...
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Победить русофобию в себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Ненависть к русским началась с нашего многолетнего одобрения русофобии внутри России, с неуважения к самим себе. Ведь если ты не уважаешь свой народ, свою страну, кто будет уважать тебя? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Кому нужен арест Трампа

Россию запугивают предательством союзников

Новая Концепция внешней политики России

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Убийство Владлена Татарского показывает суть украинской идеологии

    Неподалеку от кафе «Стрит-бар» после трагедии
    		  
    2 апреля 2023, 22:36
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Николай Стороженко

    В Петербурге убит один из известных военкоров России - Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин). Обстоятельства преступления наводят на мысли о работе украинских спецслужб и заставляют вспомнить не менее громкое преступление последнего времени - убийство журналистки Дарьи Дугиной. А также разоблачают то, какую ролевую модель строит киевский режим на своей территории.

    Обстоятельства преступления в целом уже установлены. Вход на творческий вечер военкора в кафе в центре Петербурга был свободным. Пройти мог любой желающий, и любой желающий заранее мог узнать об организации этой встречи.

    По одним сообщениям, на встрече присутствовала девушка, которая передала Татарскому статуэтку в подарок. Сейчас девушка является главной подозреваемой. Возможно, именно переданная ей статуэтка содержала взрывчатку, которая сработала в 18.15 по московскому времени. Помимо погибшего военкора Максима Фомина (более известен как Владлен Татарский), на вечер воскресенья насчитывалось более двух десятков раненных. Есть и другая версия - по ней, взрывное устройство было заранее заложено в кафе.

    Взрыв вызвал предсказуемый резонанс. Но именно в этом и состоит одна из причин организации подобных покушений. «У нас длинные руки». «Достанем и в Санкт-Петербурге». Такими хвастливыми заявлениями уже кипит украинская блогосфера. Взрывают не для того, чтобы взорвать, это лишь половина дела. Взрывают, чтобы заставить бояться.

    При этом пока у этой трагедии есть ряд загадок, вопросов и противоречий. Творческий вечер проходил не на стадионе - небольшое кафе, немного людей. Соблюсти меры безопасности было не так уж сложно. Однако, по данным СМИ, в кафе не было охраны. Взрывчатку, если она была в принесенном одним из посетителей подарке, могла унюхать служебная собака, либо детектор ЭМИ показал бы, что в ней есть какая-то скрытая электроника. Другие СМИ, правда, пишут, что статуэтку осматривали, но не обнаружили в ней ничего подозрительного.

    Что мы получим, если отмотаем время назад? Убийство журналистки Дарьи Дугиной, подозреваемая в организации которого - тоже женщина. Газета ВЗГЛЯД уже писала о похвальбе украинского сбушника подготовкой и внедрением женщин-агентов. И не только СБУ, у ГУР тоже есть свои кадры. Не исключено, что своими откровениями они приоткрыли кусочек айсберга, растить который в Киеве начали даже до евромайдана.

    Вывод о том, что Украина превратилась в террористическое государство, становится банальностью. Если отмотаем дальше, получим многочисленные случаи терактов в отношении работников временных администраций в новых регионах РФ (в основном Запорожская и Херсонская области). Предотвращенные теракты и/или поимка диверсантов, впрочем, тоже есть.

    Заглянем еще в прошлое. Глава ДНР Александр Захарченко в Донецке, Гиви и Моторола там же. Так мы домотаем до убийства украинского писателя Олеся Бузины, с которого этот условный счет как раз и ведется. Его часто вспоминали прошлой осенью, как раз после убийства Дарьи Дугиной. Есть повод вспомнить снова. 

    Вспомнить и постоянно держать в голове: мы, к сожалению, в позиции обороняющихся. Против России работает, судя по всему, не просто «кто-то кое-где у нас порой», а законспирированное подполье. Как там сбушник хвастался: со сменой паспортных данных и пластическими операциями. «Судя по убийствам Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, действовала одна и та же группа. Причем весьма разветвленная», - полагает ветеран спецслужб Сергей Гончаров.

    Зачем это все нужно? Если взорвать одного-двух-трех военкоров, сама военная журналистика никуда не денется. Хотя, выбивая ярких представителей российской медийной среды, украинские спецслужбы сеют в мыслях и душах российских граждан тревогу. Но основной адресат этих убийств все же не в России, а на Украине. Эти зрелища - для него. Буквально на днях киевский пропагандист Алексей Арестович в очередной раз чистосердечно сознался в сознательном вранье своим согражданам. «Нужно было удержать страну, чтобы надорванный волосок, на котором все висело, тряслось и раскачивалось, не оборвался. У меня был выбор: "две-три недели" [известная присказка данного субъекта - прим. ВЗГЛЯД] или миллионы со съехавшей крышей, провалившиеся в панику... страна, потерявшая способность к сопротивлению».

    Все эти убийства, громкие теракты (вроде Крымского моста) - точно такое же «две-три недели». И это уж не говоря о постоянных артобстрелах приграничных российских сел. Представители киевского режима как бы дают понять: да, мы бьемся второй год и конца-краю не видно. Да, многое потеряли и надежда тает. Зато посмотрите, Татарского убили. А завтра, глядишь, еще кого-то достанем.

    Сегодня это, завтра Лавру отберут у канонических православных священников, послезавтра Байден снова чуток оружия подкинет киевскому режиму, к концу недели МВФ подгонит первый транш кредита - вот уже недельку протянули. А потом по новой. Крупных перемог нет, зато мелочи - полная шапка.

    Несколько лет назад со стороны Украины частенько можно было услышать хвастливые прогнозы: партнерство с Западом и евромайданная свобода сделают нас успешной и богатой страной. Такой, какой Россия и мечтать не могла. Тогда и Крым обратно запросится, и Луганск с Донбассом (а то и Кубань!). Но сегодня из всех успехов Украина может похвастаться только тем, что научилась террористическими методами убивать своих идеологических противников. Теперь понятно, что это и есть та настоящая ролевая модель, которую киевский режим хочет распространить как можно шире.

    Потуги Украины на террористическом поприще стоит принять к сведению и сделать выводы. Противник игнорирует любые обычаи и приличия, недооценивать его не следует. 

     
     
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