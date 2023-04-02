Ветеран «Альфы» указал на сходство убийств Владлена Татарского и Дарьи Дугиной

Судя по убийствам Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, действовала одна и та же группа. Причем, весьма разветвленная, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецслужб Сергей Гончаров. Ранее в Петербурге был убит военкор Владлен Татарский.

«В России живут несколько миллионов украинцев, и я сомневаюсь, что все они желают нам добра. Судя по убийствам Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, действовала одна и та же группа. Причем, весьма разветвленная», – Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«Вообще, у Украины два фронта. Первый – военный, непосредственный, на котором мы противостоим им в ходе спецоперации. И второй – условно гражданский. Этот второй фронт расположен на нашей территории. И, честно говоря, на втором у них пока вполне получается воевать с нами», – отметил он.

«Впрочем, не исключено, что убийство Татарского подготовил какой-то одиночка, самостоятельно изготовивший самодельное взрывное устройство. Но в любом случае, инциденты с Дугиной и Владленом – это, помимо всего прочего, удар по нашему имиджу. Так что, нужно создавать антидиверсионное подразделение, аналог СМЕРШа, для предотвращения таких случаев», – добавил собеседник.

Ранее Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное по факту взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

Как сообщал источник РИА «Новости», взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка – подарок Татарскому. По данным МВД РФ, еще 16 человек пострадали.

29-летняя журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья.

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что убийство Дугиной раскрыто. Позже в ФСБ заявили, что причастными к этому преступлению считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.