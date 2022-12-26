Против «женщин – агентов СБУ» есть проверенное противоядие

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26 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 19:52  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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Чего ждут политики и эксперты в 2023 году

65% россиян считают, что 2023 год будет для них удачным Александр Авилов/Агентство «Москва»
Фразеологизм «Этот год был непростым», многими воспринимающийся как мем, стал отчасти реальностью. Беспримерное давление Запада, военные угрозы со стороны НАТО, санкции и другие вызовы испытали на прочность всю страну. При этом 65% россиян считают, что следующий год станет для них удачным. Насколько эти ожидания совпадают с мнениями политиков и экспертов?  Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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За строжайшую экономию в Финляндии обвиняют Россию

Жителей Финляндии учат реже мыться Hauke-Christian Dittrich/dpa/
Global Look Press
Правительство Финляндии учит своих сограждан выживать в условиях дефицита электроэнергии – например, реже мыться. Еще недавно казавшееся образцом западного процветания государство погружается в энергетический и социальный кризис. Цены растут, а бизнес разоряется. Что происходит и почему в происходящем Хельсинки обвиняют Россию? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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США становятся зависимы от Украины

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Запад сам загнал себя в тупик, идеологически обосновав необходимость поддержки всегда неадекватной украинской власти. И что самое жуткое, украинская власть это поняла. Подробности...

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Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
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    Против «женщин – агентов СБУ» есть проверенное противоядие

    На фото - Ирина Сампан. С высокой вероятностью она являет собой пример тех женщин, которые работают на украинские спецслужбы
    		   26 декабря 2022, 19:35
    Текст: Евгений Крутиков

    Служба безопасности Украины хвастается внедрением в Россию целой сети женщин-спецагентов. У украинских спецслужб действительно имеются примеры знаковых операций при непосредственном участии женщин. О чем именно идет речь и что российская контрразведка может и должна противопоставить такому подходу?

    Исполняющий обязанности начальника СБУ Василий Малюк заявил в интервью одному из местных изданий: «Хочу отметить женщин-агентов СБУ. Это высший пилотаж. Они работают в тылу врага, некоторые уже прошли через пластическую хирургию, изменение анкетных данных».

    Как утверждают украинские СМИ, «с 2014 года была создана специальная программа, которая позволяла обучать и знакомить украинок с нужными мужчинами в России. Многие из девушек работали под легендой политических журналистов или общественных деятелей, что позволяло им быстро находить контакт с нужными чиновниками и политиками в России, которые курировали украинский вопрос».

    Генерал-майор СБУ (в украинском табеле о рангах это примерно как российский генерал-лейтенант, то есть двухзвездный генерал) Василий Малюк назвал женщин – агентесс СБУ «настоящими амазонками». Понятно, что интервью было частично предновогодним, Малюк хвалил себя и своих подчиненных, интервью у него брала женщина, потому он решил блеснуть своеобразной формой галантности. Зачем-то упомянул «легендированных» сотрудниц из числа политических журналистов, фактически раскрыв этим точно одну. Это не говоря уже о том, что до 90% украинских агенток составляют эскортницы, просто проститутки и особая социальная категория «не-поступила-на-театральный».

    В Херсоне были захвачены документы СБУ, свидетельствовавшие о массовой вербовке среди местных проституток, которые переходили в разряд «нелегальных информаторов». Местный сотрудник СБУ изучал целевую социальную группу, находил среди них подходящий «человеческий материал» и заключал с избранными договор. Связь с ними поддерживал только сам сотрудник СБУ, так вообще принято при работе с нелегальными информаторами.

    Сферой деятельности, если можно так выразиться, этой группы агентов были российские военнослужащие. Типичный женский шантаж, существовавший во все времена. Тут не требуется большого ума или предварительной разработки объекта.

    В шпионской литературе существует термин «медовая ловушка». Так сотрудникам британского посольства в Москве и работникам разведки объясняли, что улыбающаяся блондинка в баре гостиницы «Интурист» – это плохо, она может быть агентом КГБ. Все равно раз за разом попадались, ибо мест для «случайной» встречи много (от дипломатических приемов до прачечной), а человек от природы слаб. В разведшколах эксперименты ставят над курсантами с помощью подсадных блондинок с целью выявить слабое звено на ранней стадии.

    Но это история мелкого пошиба. Завербовать проститутку для того, чтобы она окрутила какого-нибудь загрустившего лейтенантика, – не великого ума оперативная работа. Малюк наверняка имел в виду истории более сложные, требующие предварительной разработки объекта. Например, выявление его предпочтений, слабостей и такого подобного. Может, объекту нравятся не блондинки, а рыжие или, например, представительницы какой-то специфической социальной категории.

    Классическая в этом плане история: убийство в феврале 2017 года легендарного донбасского полевого командира Михаила Толстых («Гиви»). Не было секрета, что молодой парень из пролетарской семьи питал страсть к симпатичным молоденьким блондинкам, а кроме того, проявлял повышенный интерес к телешоу-конкурсам.

    На Украине тогда было популярно телешоу «Из пацанки до паненки» (на российском телевидении оно шло на одном из развлекательных каналов под названием «Из пацанки в барышню»). Суть в том, что собирали в одном месте провинциальных оторв без зачатков образования, желательно из бедных семей, и за несколько выпусков пытались впихнуть в них правила хорошего тона. Кто лучше всех научился держать ручку и вилку, перестал через слово материться и перекрасил волосы из фиолетового в человеческий – тому квартира в Киеве. Шоу было крайне популярно, и его участницы быстро становились на Украине телезвездами национального масштаба. Пазл сошелся.

    Осталось найти исполнителя. Как это делается в Киеве и о чем умолчал генерал Малюк?

    Анастасия Петрига, в 2017 году ей было 21 год, родом из Павлодара, решила поступать в Киевский национальный институт культуры и искусств, но в итоге оказалась на шоу «Из пацанки до паненки». Жила в общежитии на улице Российской (ныне – улица Юрия Литвинского, «бойца АТО» с позывным «Монгол», убит в Донбассе) и очень хотела квартиру в Киеве.

    Отвечала за «человеческий материал» Ирина Сампан, того же года рождения. Уроженка села в Кировоградской области. Эскортница, поступившая в этот самый институт культуры и искусств аж с третьего раза. После 2014 года на Украине случился бум разного рода националистических СМИ, и Сампан нашла себя на одной из самых отпетых радиостанций, призывая убивать москалей, «помогать русским отправиться в ад». Тем не менее Ирина Сампан имела журналистскую аккредитацию, что позволяло ей ездить, например, в Россию, в Ростовскую область, на судебный процесс над Надеждой Савченко. Предположительно, именно Ирина Сампан подбирала не только саму исполнительницу теракта (Петригу), но и других участников группы (там фигурирует еще как минимум одна девушка из местных, которая помогла Петриге пересечь КПП на линии противостояния).

    Когда генерал Малюк говорил о «легендированных» женщинах – агентах СБУ под видом политических журналисток, он не только пускал пыль в глаза, но мог иметь в виду как раз Ирину Сампан.

    После убийства Гиви Петрига вернулась в Киев и о ее дальнейшей судьбе нет никакой информации. По украинской пропагандистской версии, ее куратора Олега Селегея наградили званием героя Украины. По другой версии, СБУ ее кинула, и никакой обещанной квартиры в Киеве она не получила.

    А вот Ирина Сампан пошла на повышение. В 2018 году она закончила в Кривом Роге специальную «школу толерантности к ЛГБТ» и некоторое время побыла лесбиянкой и феминистской, даже сменила ник в социальных сетях на «Марьяну Лесби». Затем вербовала грузин для антироссийского «легиона». Затем жила в Дубае – мировой столице эскорта. Сейчас 28-летняя Ирина Сампан – главный редактор киевского радио «Армия FM», то есть, по сути, один из главных украинских пропагандистов.

    Организация же, например, убийства Дарьи Дугиной была даже более простой по исполнению, чем убийство Гиви. Психологический профиль составлять было не нужно. Подбирать в соответствии с профилем исполнительницу тоже было не надо. Операция требовала только денег и фальшивых документов и номеров на машины, что, по сути, тоже деньги. О мотивах исполнительницы можно спорить (то ли она идейная, то ли ее шантажировали судьбой старшего сына, то ли просто финансовая история), но примечательно, что она так же пропала, как ранее Петрига. Тут стоит задуматься, куда они пропадают. Но явно не на Лазурный берег.

    Повторимся: в работе СБУ или СВРУ с женщинами-агентами нет ничего нового или специфического. Их единственное преимущество перед западными разведками при работе в России – в единстве языка, частично менталитета и в общей доступности такого рода операций.

    С точки зрения контрразведки бороться с этим несложно. Не надо покупаться на каждую улыбающуюся персону, не надо снисходительно относиться к подозрительным женщинам только потому, что они женщины (на это и расчет – ну кто будет лишний раз досматривать на границе уставшую маму с маленьким ребенком). Наконец, стоит более внимательно относиться к представительницам тех профессий, кто может иметь упрощенный доступ к информации и к людям (журналистки, актрисы, представительницы других творческих профессий).

    Это не означает охоту на ведьм, как бы это ни звучало. Василий Малюк тоже не выходит за рамки пропагандистской войны, и его высказывания об «амазонках» содержат сильное преувеличение. Украинская разведка и так давно пытается убедить своих западных кураторов в том, что они читают российские секретные документы чуть ли не сразу после их появления. Пусть себе говорит. Но элементарные меры предосторожности необходимы.

     
     
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