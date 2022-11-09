Как вскрывать украинских агентов в Крыму

Появляется всё больше утечек о том, что Украина планирует перенесение боевых действий в Крым. Сделано это будет сначала с помощью так называемой партизанской террористической армии. Кто и как готовит эти диверсионные силы, где именно они будут располагаться в Крыму и с помощью каких методов их можно будет уничтожать?

Опубликованы документы, раскрывающие планы британской военной разведки по созданию и обучению «секретной украинской партизанской террористической армии». Действовать она должна будет в первую очередь в Крыму. Эти новости совпали с утечками о том, что Украина вынашивает планы по захвату Крыма. Замминистра обороны США фактически поддержал уже эти планы. Но перед операцией по захвату Крыму, судя по всему, Киев планирует внедрение на территорию полуострова этой самой «партизанской террористической армии».

Почему партизанской и одновременно террористической? Всё зависит от целей применения партизанских групп. Если их целями являются представители органов власти или организация террористических актов, нацеленных на массовую гибель гражданских людей, то эти партизаны являются террористами.

Делается это с участием частных военных компаний. Согласно документам, попавшим в распоряжение американского сайта Grayzone, соответствующий контракт получила частная британская военная компания Prevail Partners. ЧВК Prevail была основана ветеранами сил специального назначения, в том числе бывшим бригадным генералом Королевской морской пехоты и командиром морского спецназа Великобритании (SBS) Джастином Хеджесом. Как сказано на сайте Prevail Partners, «некоторые из нашей команды являются действующими резервистами, и мы ценим их вклад».

Как утверждает Grayzone, партизан планирует готовить та же самая команда, которая организовала диверсию на Крымском мосту и атаку дронов на корабли ЧФ в Севастопольской бухте. Союз спецслужб Великобритании и Украины выглядит весьма продуктивным и опасным для России.

Сообщается, что программа подготовки украинских партизан зародилась в результате тайных переговоров с британскими и киевскими властями. Инициаторами этих переговоров были советник генерального секретаря НАТО Крис Доннелли, ветеран британской разведки МИ-6 Гай Шпиндлер и бывший министр обороны Литвы Аудриус Буткявичюс, имеющий давние связи с украинской службой безопасности, военными и разведкой. Правда, сначала оказалось, что украинские представители не желали платить значительные суммы, которые запросила ЧВК. Кроме того, британские официальные лица с опаской относились к передаче услуг по обучению партизан частным подрядчикам.

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В конечном итоге было составлено соглашение между Prevail и ее партнером-исполнителем, которым стала лондонская компания Thomas in Winslow. Согласно контракту, ЧВК Prevail должна была провести «оценку оперативного потенциала» Одесского управления СБУ, а «затем других крупных региональных управлений СБУ и, наконец, Службы безопасности всей Украины».

Уже в мае разрабатывались планы использовать базу для обучения 40 групп партизан каждые четыре недели в течение шести месяцев. Их планировалось научить «стрелять, двигаться, общаться, выживать», в том числе в лесу, а также выявить стажеров, которые «проявят особые способности» для обучения по программам «специальных модулей».

Цена вопроса – около 16 млн фунтов в год, включая страховку.

Ветеран сил специального назначения Великобритании Хеджес считает, что «эту программу на прочную основу» должно поставить государственное финансирование из Великобритании, США, Украины «или даже из стран Балтии и Северной Европы». Кроме того, «Prevail получает пожертвования от неправительственных организаций и частных лиц», пояснял Хеджес.

Изначально планировалось готовить партизан на Яворовском полигоне. Но впоследствии (видимо, в связи с необходимостью подготовки в схожих климатических условиях) было принято решение организовать подготовку в Греции. Также для подготовки будет использоваться территория Польши, и это тоже крайне показательно.

Скорее всего, планы британцев и Украины основываются на наличии оставленной еще в 2014 году агентурной сети в среде местных жителей, а также на созданных тайниках и складах с оружием и боеприпасами на территории полуострова. О том, что Украина оставляла свою агентуру в Крыму, свидетельствует, например, история полковника украинской разведки, который работал в одной из частей Черноморского флота.

Кроме того, деятельность ЧВК Prevail Partners (прежде всего та, что организована на территории Польши), скорее всего, нацелена на создание партизанских отрядов и ячеек подпольщиков на территориях, в настоящее время подконтрольных Киеву. Нет сомнений, что киевский режим готовится к дальнейшему наступлению российских войск и заранее предусматривает организацию на занятых российскими войсками территориях системы партизанских отрядов.

Для действий же украинских тайных диверсионных ячеек в Крыму им понадобятся тайные базы и лагеря, а также соответствующая местность. Скорее всего, речь может идти о южной и юго-восточной частях Крыма – от Севастополя, южнее Симферополя до Феодосии.

Однако здесь кроется и слабое место будущих «украинских партизан».

Эти и другие районы имеют развитую дорожную сеть, что позволяло немцам в годы ВОВ успешно бороться с советскими партизанами в Крыму. При грамотной работе с населением, организацией контрразведывательного и полицейского режима в Крыму действия партизан могут быть локализованы, а сами партизаны уничтожены.

Как ни странно это звучит, российским спецслужбам для борьбы с ними могут помочь те же методы и условия, которые помогали фашистским войскам бороться с советскими партизанами в Крыму во время Великой Отечественной. Районы базирования могут быть использованы прежние. Именно их и надо проверять и чистить в первую очередь. Действия егерей Третьего рейха в то время были весьма успешными.

Можно также предположить, что боевые группы будут проживать в населенных пунктах, а для выполнения диверсий и терактов собираться в назначенное время в определенном месте.

Это облегчит партизанам бытовые условия, но для этого участники украинских диверсионных групп должны быть по-настоящему местными жителями. В свою очередь, их исчезновение на время подготовки, а затем и появление каких-то новых людей, безусловно, должны привлечь внимание соседей и местных органов власти и полиции.

Утечки о создании Украиной террористических отрядов для работы в Крыму заслуживают самого серьезного внимания российских спецслужб. Действия против партизан могут быть эффективными только при поддержке населения и благодаря своевременной и достоверной разведке.