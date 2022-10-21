Почему Зеленский лжет об атаке на Крымский мост

Украинское руководство сначала публично планировало теракт на Крымском мосту, затем ему громогласно радовалось – а теперь не менее публично отрекается от причастности к этому преступлению. А ведь, казалось бы, объявить о таком большом военном успехе было бы большим моральным подспорьем для украинского населения. Что же заставляет Зеленского лгать всему миру?

«Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно», – такой фразой президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о причастности Украины к организации взрыва на Крымском мосту в интервью корреспондентам CTV news (Канада). Заказчиком, по версии Зеленского, является кто-то из России: мол, спецслужбы грызутся с военными, башни Кремля – друг с другом. В итоге кто-то из них подрыв и организовал.

У Зеленского есть сразу несколько причин прикидываться пушистым зайчиком. Но размотаем этот клубочек немного в прошлое.

Амнезия и самообстрелы

Интернет помнит если не всё, то многое. «Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано». Такой была первая реакция на новость о взрыве на мосту утром 8 октября советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Но сплясать на этой теме удалось буквально считанному числу украинских политиков. Последовал невидимый окрик, все тут же переобулись – и уже к концу дня тот же самый Подоляк озвучил эту же самую байку, которую теперь повторяет канадским журналистам Зеленский.

Между тем простейший поиск показывает: прежде украинские власти без экивоков грозились уничтожить Крымский мост ракетами, минами, атакой «москитного флота».

И началось это даже до его открытия. Еще даже в августе 2022 года народный депутат Украины Алексей Гончаренко открыто признавал, что вел такие переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом во время саммита НАТО. А тут – как отрезало.

Чтобы понять одну из причин такой скромности, достаточно вспомнить другие нечастые удачи украинской стороны в противодействии ВС РФ. Атаки кораблей ЧФ РФ (того же крейсера «Москва»). Удары по острову Змеиный, атаки некоторых целей на территории России. В частности – первые удары по нефтебазам в Белгороде, а также по Сакскому военному аэродрому.

Во всех этих случаях Украина примерно так же делала вид, что никак не причастна к случившемуся и узнала о взрывах из выпусков новостей. Нефтебазы взорвались сами, аэродром атаковали крымские партизаны и т. п. Примерно, как пресловутый кондиционер в Снежном – сам взорвался.

В основном к скромности Украину призывали ее союзники. Каждая такая атака осуществлялась с их помощью. Помогали в основном разведданными и спутниковыми снимками – для преодоления ПВО и максимизации ущерба. Союзники в свою очередь опасались реакции России: помогать бить по целям на территории России – гораздо больший уровень вовлеченности, чем просто передача Украине оружия.

Во вторую очередь скромничали в интересах имиджа и информационной войны. В мировых СМИ Украина должна выглядеть безусловной жертвой. Только это оправдывает миллиардные расходы на саму Украину, а также сотни миллиардов экономических потерь, лупящих по кошельку каждого европейца и многих американцев. «Продать» им необходимость этих расходов и войны можно только под соусом бесконечных страданий украинцев: голодных и холодных бездомных скитальцев, преследуемых зэками Вагнера под виагрой.

На эту тему

Не то, чтобы в Европе кто-то жалел страдающих от украинских обстрелов жителей Белгорода или Таганрога (не говоря уж о новых регионах – они ведь теперь тоже Россия). Но это выбивается из нужного информационного тона: зло должно быть тотальным, а жертва – жертвой. Иначе возникают вопросы и сомнения, а они в пропаганде недопустимы.

Всё это можно сказать и о взрыве Крымского моста, но не только это.

Ставки растут

Во-первых, как следует из предварительных данных расследования, обнародованных ФСБ, союзники Киева не просто предоставили украинским спецслужбам помощь в осуществлении этого теракта, но и взяли на себя основные усилия по его планированию и осуществлению. Вплоть до частичного сопровождения груза оперативниками МИ-6. Это на порядок серьезнее, чем поделиться спутниковыми снимками или иными разведданными, а ведь даже передачу снимков американские чиновники долгое время отрицали.

Тут всё просто. След, который ведет в Киев, неизбежно приведет в Вашингтон и Лондон. Поэтому и в Киев он привести не должен.

Во-вторых, попытка подрыва моста стала не просто терактом, а терактом с человеческими жертвами. Среди которых выделяется водитель фуры Махир Юсубов. Он не просто случайная жертва, как прочие погибшие. План предполагал, что фуру с взрывчаткой кто-то должен доставить на мост. Этот кто-то – однозначно смертник и даже неважно, был ли он посвящен в замысел или его использовали втемную.

В любом случае это методы террористических организаций, изгоев уровня ИГИЛ*, но не государств. По тяжести это вполне соразмерно истории с Бучей, которую коллективный Запад пытается повесить на РФ. Неудивительно, что Украина всеми силами пытается свалить ответственность за этот теракт на мифическую борьбу российских спецслужб друг с другом.

Третий момент, который стоит упомянуть – Израиль. Совсем недавно эта страна в очередной раз отказалась поставлять вооружения Украине. Причем именно израильские вооружения Украине сегодня очень нужны: Киев безуспешно просит израильские системы ПВО.

«…система «Железный купол» защищает Израиль от ракет, которые летят медленно на маленькое расстояние и сделаны в гаражах на территориях соседних стран» – так пренебрежительно отзывался об израильских ПВО министр обороны Украины Алексей Резников незадолго до начала военной операции на Украине. Теперь, когда цели на Украине атакуются в том числе медленными БПЛА, он поменял свое мнение. Однако у Израиля свои причины отказывать: там опасаются «транзита вооружений» – в Россию, а затем в Сирию и Иран.

Украина уже не один раз просила, а Израиль – не один раз отказывал, всё это будет повторяться. И использование смертников в терактах – то, что никак не добавит Украине очков в этих переговорах: в Иерусалиме на такие «мелочи» смотрят совсем не так, как в Брюсселе.

Наконец, нет оснований не подозревать Зеленского в банальных словесных манипуляциях. «Мы этого точно не заказывали» – никто украинские власти в этом и не обвинял. Обвиняли в организации и соучастии – наряду с союзниками Украины. Прежде всего – Лондоном, о чем уже упомянутый Гончаренко проболтался почти за два месяца до самого теракта.

Так что Зеленский красиво ушел от ответа на вопрос и даже не соврал: Украина действительно «не заказывала».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД