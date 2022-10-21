Взгляд
21 октября, пятница  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
Разделы

Российская нефть отбила атаку США

Идея США с потолком цен на российскую нефть изначально была провальной Егор Алеев/ТАСС
Попытка США создать международную коалицию по введению потолка цен на российскую нефть, судя по всему, провалилась. Вашингтону так и не удалось найти влиятельных сторонников этой идеи за пределом западных государств. Почему же ни Китай, ни Индия, ни Саудовская Аравия явно не горят желанием лишить Россию дополнительных нефтяных доходов? Подробности...
Перейти в раздел…

Германия прошла пик русофобии

«Их сначала насилуют несколько дней, а потом под дулом «Калашникова» заставляют ставить крестики в листках», – заявила Бербок REUTERS/Benjamin Westhoff
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок вступила в заочный спор с бывшим канцлером Ангелой Меркель. Глава немецкой дипломатии считает, что весь период сотрудничества с Россией был ошибкой и что безопасность Европы нужно выстраивать не вместе с РФ, а от нее. Бербок называют самым популярным политиком Германии. Но есть надежда, что пик неадекватности немецкой властью всё же пройден. Подробности...
Перейти в раздел…

Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Российская армия уже готова к битве за Херсон, атака ВСУ здесь не окажется внезапной Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Зеленский лжет об атаке на Крымский мост

ФСБ уже установила заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту Елена Якимова/ТАСС
Украинское руководство сначала публично планировало теракт на Крымском мосту, затем ему громогласно радовалось – а теперь не менее публично отрекается от причастности к этому преступлению. А ведь, казалось бы, объявить о таком большом военном успехе было бы большим моральным подспорьем для украинского населения. Что же заставляет Зеленского лгать всему миру? Подробности...
Перейти в раздел…

Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
Перейти в раздел…

Будет ли толк от запрета ЛГБТ-пропаганды

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Надеюсь, что кампания против пропаганды нетрадиционных отношений не превратится в преследование тех, кто эти отношения практикует. Ведь права геев, лесбиянок, трансгендеров и идеология, которая на них спекулирует – вещи разные и слабо связанные друг с другом. Подробности...

Зачем в Белоруссии создают войсковую группировку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Почему в ситуации неочевидной угрозы Москва отправляет в Белоруссию 10 тысяч солдат, которым можно было бы найти куда более эффективное применение на фронте, где сейчас ценен каждый боец? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Как превратить военную неудачу в большую победу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В ходе операции «Багратион» советское наступление продвигалось не без проблем – как и всегда на серьезной войне. Но эти проблемы не носили фатального характера. Поэтому был достигнут фантастический темп продвижения до 20 километров в сутки. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Зеленский открестился от Крымского моста

Лиз Трасс всё

Битва за Херсон

Перейти в раздел…

Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
Подробности...

Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
  • С безразличием

  • С презрением

  • С пониманием

  • С иными чувствами (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Херсонской области за сутки отбиты две попытки наступления ВСУ, уничтожено более 120 украинских военных
    Картаполов: Почти 10 тыс. мобилизованных вернули домой по разным причинам Песков ответил на вопрос о дате завершения частичной мобилизации Организована комиссия для создания единого алфавита тюркских государств В России оценили планы Конгресса США выделить Украине 50 млрд долларов
    Кадыров показал, как спецназ «Ахмат» насмерть держит позиции на фронте В Тбилиси назвали представителей властей Украины «абсолютно неадекватными» Эрдоган заявил о тяжелых потерях России и Украины Белый дом захотел проверить сделки Маска на фоне его заявлений об Украине
    В результате обстрела ВСУ переправы в Херсоне погибли два сотрудника телерадиокомпании «Таврия» Российские войска поразили восемь пунктов дислокации ВСУ и иностранных наемников Изображение «победившего» Трасс салата появилось на стенах парламента Британии Турция нашла способ закупать нефть из России без западного финансирования и страхования

    «зарплата из нашего кармана»


    В Совфеде призвали бойкотировать «фейкующих» представителей ООН

    кризис власти в Британии


    Стало известно о панике Лиз Трасс перед отставкой

    «хороший троллинг»


    Илон Маск похвалил шутку Медведева про Трасс

    Видео

    серьезный натиск


    Три сценария нападения ВСУ на Херсон

    резервы ЦБ


    Почему Россия отказывается от золота

    риск третьей мировой


    Обама хочет загнать Украину в рамки

    спецоперация на украине


    Где стоит ждать нового российского наступления

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    терпимость системы


    Ирина Алкснис: Раскол американского общества пролегает по Украине

    МОКС-топливо


    Дмитрий Винник: Российские атомщики совершили «Прорыв» за всё человечество

    экономический коллапс


    Владимир Прохватилов: В Британии планируют военный переворот

    на ваш взгляд


    Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?

    Почему Зеленский лжет об атаке на Крымский мост

    ФСБ уже установила заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту
    		   21 октября 2022, 13:18
    Фото: Елена Якимова/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Украинское руководство сначала публично планировало теракт на Крымском мосту, затем ему громогласно радовалось – а теперь не менее публично отрекается от причастности к этому преступлению. А ведь, казалось бы, объявить о таком большом военном успехе было бы большим моральным подспорьем для украинского населения. Что же заставляет Зеленского лгать всему миру?

    «Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно», – такой фразой президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о причастности Украины к организации взрыва на Крымском мосту в интервью корреспондентам CTV news (Канада). Заказчиком, по версии Зеленского, является кто-то из России: мол, спецслужбы грызутся с военными, башни Кремля – друг с другом. В итоге кто-то из них подрыв и организовал.

    У Зеленского есть сразу несколько причин прикидываться пушистым зайчиком. Но размотаем этот клубочек немного в прошлое. 

    Амнезия и самообстрелы

    Интернет помнит если не всё, то многое. «Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано». Такой была первая реакция на новость о взрыве на мосту утром 8 октября советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

    Но сплясать на этой теме удалось буквально считанному числу украинских политиков. Последовал невидимый окрик, все тут же переобулись – и уже к концу дня тот же самый Подоляк озвучил эту же самую байку, которую теперь повторяет канадским журналистам Зеленский.

    Между тем простейший поиск показывает: прежде украинские власти без экивоков грозились уничтожить Крымский мост ракетами, минами, атакой «москитного флота».

    И началось это даже до его открытия. Еще даже в августе 2022 года народный депутат Украины Алексей Гончаренко открыто признавал, что вел такие переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом во время саммита НАТО. А тут – как отрезало. 

    Чтобы понять одну из причин такой скромности, достаточно вспомнить другие нечастые удачи украинской стороны в противодействии ВС РФ. Атаки кораблей ЧФ РФ (того же крейсера «Москва»). Удары по острову Змеиный, атаки некоторых целей на территории России. В частности – первые удары по нефтебазам в Белгороде, а также по Сакскому военному аэродрому. 

    Во всех этих случаях Украина примерно так же делала вид, что никак не причастна к случившемуся и узнала о взрывах из выпусков новостей. Нефтебазы взорвались сами, аэродром атаковали крымские партизаны и т. п. Примерно, как пресловутый кондиционер в Снежном – сам взорвался.

    В основном к скромности Украину призывали ее союзники. Каждая такая атака осуществлялась с их помощью. Помогали в основном разведданными и спутниковыми снимками – для преодоления ПВО и максимизации ущерба. Союзники в свою очередь опасались реакции России: помогать бить по целям на территории России – гораздо больший уровень вовлеченности, чем просто передача Украине оружия.

    Во вторую очередь скромничали в интересах имиджа и информационной войны. В мировых СМИ Украина должна выглядеть безусловной жертвой. Только это оправдывает миллиардные расходы на саму Украину, а также сотни миллиардов экономических потерь, лупящих по кошельку каждого европейца и многих американцев. «Продать» им необходимость этих расходов и войны можно только под соусом бесконечных страданий украинцев: голодных и холодных бездомных скитальцев, преследуемых зэками Вагнера под виагрой.

    Не то, чтобы в Европе кто-то жалел страдающих от украинских обстрелов жителей Белгорода или Таганрога (не говоря уж о новых регионах – они ведь теперь тоже Россия). Но это выбивается из нужного информационного тона: зло должно быть тотальным, а жертва – жертвой. Иначе возникают вопросы и сомнения, а они в пропаганде недопустимы. 

    Всё это можно сказать и о взрыве Крымского моста, но не только это.

    Ставки растут

    Во-первых, как следует из предварительных данных расследования, обнародованных ФСБ, союзники Киева не просто предоставили украинским спецслужбам помощь в осуществлении этого теракта, но и взяли на себя основные усилия по его планированию и осуществлению. Вплоть до частичного сопровождения груза оперативниками МИ-6. Это на порядок серьезнее, чем поделиться спутниковыми снимками или иными разведданными, а ведь даже передачу снимков американские чиновники долгое время отрицали.

    Тут всё просто. След, который ведет в Киев, неизбежно приведет в Вашингтон и Лондон. Поэтому и в Киев он привести не должен.

    Во-вторых, попытка подрыва моста стала не просто терактом, а терактом с человеческими жертвами. Среди которых выделяется водитель фуры Махир Юсубов. Он не просто случайная жертва, как прочие погибшие. План предполагал, что фуру с взрывчаткой кто-то должен доставить на мост. Этот кто-то – однозначно смертник и даже неважно, был ли он посвящен в замысел или его использовали втемную.

    В любом случае это методы террористических организаций, изгоев уровня ИГИЛ*, но не государств. По тяжести это вполне соразмерно истории с Бучей, которую коллективный Запад пытается повесить на РФ. Неудивительно, что Украина всеми силами пытается свалить ответственность за этот теракт на мифическую борьбу российских спецслужб друг с другом. 

    Третий момент, который стоит упомянуть – Израиль. Совсем недавно эта страна в очередной раз отказалась поставлять вооружения Украине. Причем именно израильские вооружения Украине сегодня очень нужны: Киев безуспешно просит израильские системы ПВО. 

    «…система «Железный купол» защищает Израиль от ракет, которые летят медленно на маленькое расстояние и сделаны в гаражах на территориях соседних стран» – так пренебрежительно отзывался об израильских ПВО министр обороны Украины Алексей Резников незадолго до начала военной операции на Украине. Теперь, когда цели на Украине атакуются в том числе медленными БПЛА, он поменял свое мнение. Однако у Израиля свои причины отказывать: там опасаются «транзита вооружений» – в Россию, а затем в Сирию и Иран. 

    Украина уже не один раз просила, а Израиль – не один раз отказывал, всё это будет повторяться. И использование смертников в терактах – то, что никак не добавит Украине очков в этих переговорах: в Иерусалиме на такие «мелочи» смотрят совсем не так, как в Брюсселе. 

    Наконец, нет оснований не подозревать Зеленского в банальных словесных манипуляциях. «Мы этого точно не заказывали» – никто украинские власти в этом и не обвинял. Обвиняли в организации и соучастии – наряду с союзниками Украины. Прежде всего – Лондоном, о чем уже упомянутый Гончаренко проболтался почти за два месяца до самого теракта.

    Так что Зеленский красиво ушел от ответа на вопрос и даже не соврал: Украина действительно «не заказывала».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •