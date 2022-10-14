Путин: Россия приостановит зерновую сделку, если выяснится ее использование для теракта

Россия приостановит зерновую сделку, если выяснится, что взрывчатку для Крымского моста везли по морю

ФСБ констатировала, что взрывчатка, использованная для подрыва Крымского моста, была доставлена морским путем из Одессы, заявил президент Владимир Путин.

Он добавил, что пока нельзя точно сказать, использовался ли для транспортировки взрывчатки зерновоз, передает РИА «Новости».

При этом Путин предупредил, что если выяснится, что груз был доставлен зерновозом, то это поставит под вопрос существование гуманитарных коридоров в рамках зерновой сделки.

Напомним, ФСБ рассказала об организации теракта на Крымском мосту. По данным ведомства, маршрут взрывчатки прошел через морской порт Одессы в болгарский Русе, после этого был направлен в грузинский порт Поти, а затем в Армению. 4 октября он был переправлен через пункт пропуска «Верхний Ларс».