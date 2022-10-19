СК подтвердил причастность спецслужб Украины к теракту на Крымском мосту

Киевлянин: Зеленский поэтапно лишается возможностей для энергоманевра

Судя по характеру обстрелов, энергетическая инфраструктура Киева поэтапно выводится из строя. Сперва удары наносились по объектам на правом берегу столицы, теперь очередь дошла до левого берега. Тем самым Москва сокращает возможности властей Украины снабжать электроэнергией промышленные и военные предприятия. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил киевский политолог Алексей Нечаев.

«Утром вновь были нанесены удары по энергетической инфраструктуре города. Мэрия сообщила о «прилетах» в Деснянском районе. Судя по видеокадрам в Сети, взрывы прогремели на Троещине в районе ТЭЦ-6. Это одна из крупнейших ТЭЦ, которая снабжает энергией сразу пять районов: три на левом берегу (Деснянский, Днепровский и Дарницкий) и два на правом берегу (Подольский и Оболонский)», – рассказал киевский политолог Алексей Нечаев.

«Масштаб разрушений пока не очень понятен, но с 10.00 мск в левобережной части города фиксируются перебои с подачей воды и света. Кличко в очередной раз призвал горожан экономить электроэнергию и сделать запасы воды на несколько дней. В некоторых микрорайонах появились очереди за водой, вводятся новые графики веерных отключений, вносятся изменения в маршруты троллейбусов и трамваев. Схожая ситуация наблюдается в ряде райцентров Киевской области», – продолжил собеседник.

«Также можно заметить, что в предыдущие дни удары наносились по энергообъектам на правом берегу столицы, теперь очередь дошла до левого берега. Это говорит о системности подхода и некоем плане поэтапного вывода из строя подобных объектов инфраструктуры. Если вчера у офиса Зеленского оставалась возможность перераспределять энергию в пользу промышленных предприятий, то сегодня такие маневры крайне затруднительны. То есть президент Украины поставлен перед выбором, кому дать свет: предприятиям или гражданам? Хочется верить, что граждане для него важнее», – отмечает Нечаев.

«Настроения киевлян при этом разнятся. Кто-то говорит: «О, теперь у нас как в Донецке», где вода подается не во все районы и не каждый день. А кто-то, наоборот, не видит связи между действиями ВСУ и ГУР МО Украины, с одной стороны, и «прилетами» по энергообъектам в Киеве, с другой», – добавил киевлянин.

«Обращают на себя внимание и удары в других регионах. За утро были поражены энергообъекты в Житомире, который остался без света, и в Днепропетровске, где серьезные разрушения отмечаются на Приднепровской ТЭС. Учитывая взаимозависимость регионов Украины в вопросах электроснабжения, офис Зеленского в лице Кирилла Тимошенко уже назвал ситуацию «критической» и призвал всю страну готовиться к блэкаутам», – рассказал политолог.

«Сам же Зеленский сегодня заявил, что с 10 октября на Украине разрушены 30% электростанций и вновь подтвердил отказ от переговоров с Россией. Но, во-первых, озвученная Зеленским цифра вызывает сомнения, потому что в начале прошлой недели министр энергетики Герман Галущенко в интервью западным СМИ называл те же цифры. С тех пор количество обстрелов и их география лишь расширялись. То есть Зеленский, скорее всего, нас обманывает», – допускает собеседник.

«А во-вторых, отказ от переговоров с Москвой и теракты на территории России – это явно не то, что могло бы вернуть свет, воду и тепло в дома граждан Украины. Даже отбитые радикалы понимают, что Запад в этом вопросе украинцам ничем не поможет. Кто-то пытается закупать буржуйки, но всех жителей из 20 регионов обеспечить ими невозможно», – заключил Нечаев.

Ранее в офисе президента Украины заявили о критической ситуации с энергетикой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы экономить электричество и воду. Также утром в одном из районов Киева после повреждения ТЭЦ пропали свет и вода. Кроме того, Владимир Зеленский призвал украинцев «сделать больше» для сокращения потребления электричества.

«В течение суток ВС РФ продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены», – рассказали позже в Минобороны России.

Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что ВС России впервые ударили по центру принятия решений в столице Украины, а именно по системе зданий «Укрэнерго». При этом удары по украинской инфраструктуре российские ВС начали наносить неделю назад с 10 октября.