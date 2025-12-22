Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.0 комментариев
В Челябинской области прошли благотворительные елки для детей участников СВО
В преддверии Нового года в Челябинской области более 1 тыс. детей из семей участников спецоперации посетили праздничные мероприятия.
Серия масштабных новогодних мероприятий для детей из семей участников спецоперации была реализована благотворительным фондом «Объединение.РФ» совместно с Центром «Наследие», передает сайт центра.
В Аргаяшском районе более 140 младших школьников поучаствовали в театрализованном представлении и получили сладкие подарки. Ранее аналогичная акция прошла в Верхнем Уфалее, где поздравления и подарки получили более 100 детей военнослужащих. В городе Карталы на базе Центра культурного развития «Россия» праздничное мероприятие посетили более 130 школьников.
Для детей организаторы подготовили праздничную программу с театрализованной постановкой «Приключения Снегурочки и Деда Мороза», участникам мероприятий вручались сладкие подарки и была проведена фотосессия со сказочными персонажами. Всего в рамках проекта с начала декабря поучаствовали более 1 тыс. детей младшего школьного возраста из семей участников спецоперации на Украине.
До конца года запланировано еще одно крупное праздничное событие – 29 декабря 2025 года на Большой сцене Челябинского театра драмы имени Наума Орлова состоится масштабная новогодняя программа для 500 детей из разных районов Челябинска с показом спектакля «Пеппи Длинный Чулок».
Организаторы отмечают, что накопленный опыт позволяет рассматривать этот формат как устойчивую социальную практику, которую можно интегрировать в федеральные программы поддержки семей военнослужащих.