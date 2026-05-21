Вице-премьер Чехии призвал Европу отказаться от высокомерия и развивать науку

Tекст: Вера Басилая

Первый вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек выступил с резкой критикой европейской политики на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Праге, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул необходимость смены приоритетов развития континента.

«Европа должна перестать вести себя высокомерно и признать, что она больше не является центром мира. Ей следует сосредоточиться на образовании, удержании молодежи и предпринимателей, а также инвестициях в науку. Европа теряет свою энергетическую, промышленную и сырьевую самодостаточность во имя пресловутых «зеленых» ценностей», – заявил Гавличек.

Политик отметил, что Европе не хватает предпринимательского духа и здоровых амбиций, которые успешно применяют США и Китай. Он предостерег от иллюзий относительно того, что усиление федерализации Евросоюза автоматически приведет к позитивным изменениям. По его словам, бюрократию невозможно сократить путем укрепления создающей ее структуры.

Гавличек считает фатальной ошибкой игнорирование голоса предпринимателей со стороны органов ЕС, где решающее слово принадлежит идеологам, недооценивающим законы экономики и физики. Он уверен, что климатическая политика и подход к миграции снижают конкурентоспособность Европы, а двигателем роста должен выступать частный сектор при поддержке государства.

