Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

ФСБ России оперативно раскрыла картину того, кто и каким образом доставил взрывчатку, сработавшую в итоге на Крымском мосту. В тайной операции участвовало множество людей, а управляла ей военная разведка Украины. Почему все это стало возможным и каким образом взрывчатка без проблем преодолела сразу несколько границ, в том числе и российскую?

ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, трех граждан Украины и Армении в рамках расследования дела о теракте на Крымском мосту. Организатором этого преступления названа украинская военная разведка. В ФСБ заявили, что «организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура».

Также в среду было сообщено о задержании в Брянской области украинского агента, который собирался подорвать взрывное устройство на одном из логистических терминалов. Еще один диверсант был задержан в Подмосковье с двумя переносными зенитными комплексами «Игла». Оба они въехали на территорию России через Эстонию, а оружие и взрывчатые вещества откопали в схронах в приграничных регионах.

Как установило следствие, взрывное устройство, сработавшее в фуре на Крымском мосту, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг и в начале августа «отправлено из морского порта города Одессы в болгарский город Русе по контракту №02/08/2022 между ООО «Транслогистик УА» (город Киев) и Baltex Capital S.A.

Болгарский город Русе расположен не на Черном море, а на болгарском берегу реки Дунай в глубине страны. Следовательно, судно, вышедшее из Одессы в Русе, двигалось каботажным курсом вдоль берега моря, а затем зашло в Дунай. Таким образом, оно не подлежало проверке турецкими наблюдателями в рамках «зерновой сделки».

А вот уже далее груз был доставлен из Болгарии в Грузию по морю как транзитный в Армению. То есть он был опломбирован и не подлежал болгарскому или грузинскому таможенному досмотру. Это «серая» схема, по которой обычно отправляют контрабанду.

«К организации переправки груза из Болгарии в порт города Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 г. р., Ковач Денис Олегович, 1979 г. р., Соломко Роман Иванович, 1971 г. р., граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 г. р. С 29 сентября по 3 октября 2022 года в городе Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Республика Армения, город Алаверди), а получателем ООО «Лидер» (город Москва)», – сообщили в ФСБ.

Однако до Москвы груз не доехал. На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был разгружен на оптовой базе Армавира Краснодарского края.

Здесь также надо заметить, что груз уже был растаможен по правилам ЕврАзЭС в Ереване, а потому не подлежал дополнительной таможенной проверке на российской границе. Грузинская сторона, кстати, уже успела откреститься от происходящего, заявив, что «никакой груз со взрывчаткой грузинскую таможенную границу не пересекал». Формально это так, поскольку груз уже был растаможен в Ереване по правилам ЕврАзЭС и к грузинской таможенной границе отношения не имел. Для понимания: таможенная граница отличается от физической. Транзитные грузы, идущие из одной страны ЕврАзЭС в другую по территории страны, в этот союз не входящей, как бы и не пересекают таможенное пространство этой транзитной юрисдикции.

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В Армавире груз получила местная фирма «Агро Сервис», занимающаяся выращиванием сои. Это семейное предприятие, которым уже более 20 лет владеет семья Азатьян – глава семьи Самвел и его дети: старший Георгий и младший Артем. Все они уроженцы города Макеевки, ДНР, давно переехавшие в Краснодарский край.

Делами своего соевого бизнеса занимаются в основном отец Самвел и старший сын Георгий. Младший же, Артем, выучился на юриста, но в Армавире места себе не нашел и некоторое время назад отправился жить в Крым. В Симферополь на заработки. Именно Артем Азатьян накануне теракта позвонил своему отцу из Крыма и попросил помочь какому-то своему другу. Друг попросил буквально сутки подержать у себя на складе груз, за которым затем придет из Краснодара другая фура. Старший брат Георгий вообще был ни сном ни духом и очень удивился, когда к его складу подъехала фура с иностранными (грузинскими) номерами.

«Водитель протянул мне кипу накладных, чтобы я поставил подпись, но я ему их отдал обратно. Зачем мне читать и подписывать чужие документы? Отец с братом договорились, я помог», – пояснил он. Нормальная история для Северного Кавказа.

Георгий Азатьян и рабочий фирмы, тракторист Юрий Постников организовали выгрузку паллет из грузинской фуры с помощью автопогрузчика. В ходе следствия у Постникова изъяли рабочие перчатки, в которых он работал на разгрузке/погрузке. Видимо, следствие надеется найти на них следы взрывчатого вещества. Но это вряд ли. Вечером того же дня на склад заехал «Интер» из Краснодара, на который и были погружены паллеты.

Откуда взялась фура «Интер», которая в итоге и взорвалась на Крымском мосту?

В России существует электронная биржа грузоперевозок ATI.SU, созданная одной IT-компанией. Головной офис биржи расположен в Санкт-Петербурге. Действует она более 20 лет, это уважаемая структура, которой пользуются в 60 странах. Работает это так. Вам нужно перевезти груз из пункта А в пункт Б. У вас нет своих фур или иных средств доставки. Тогда вы помещаете объявление-заявку на этой бирже с указанием маршрута и желаемых дат погрузки/выгрузки. С вами связываются независимые перевозчики, которых в стране пруд пруди: люди покупают фуру (часто вскладчину) или еще какое грузовое транспортное средство и зарабатывают на нем.

Вы выбираете понравившегося вам перевозчика и заключаете с ним электронный контракт. Есть система обратной связи и отзывов о заказчиках и перевозчиках. Очень часто этой биржей пользуются и крупные региональные транспортные компании-агрегаторы, которые получают некий заказ в регионе, где у них на данный момент нет собственных свободных машин. Удобная штука.

Эта система похожа на ту, что называется на флоте bareboat charter. Это когда заказчик нанимает для перевозки груза только судно без экипажа. Затем нанимается капитан, а он нанимает экипаж. При этом известно только, что нужно перевезти груз из точки А в точку Б, а что это за груз – даже капитан не обязательно это знает. А часто и не хочет знать.

В случае же с электронной биржей перевозок водитель также не знает, что он везет. То есть в теории должен знать. Ибо у него есть накладные и все прочие документы, но в реальности водитель видит только мешки или коробки. Экспедиторы в груз обычно не заглядывают. Еще одна особенность такой системы: часто перевозчики имеют дело не с реальным производителем груза, а с посредниками или «левыми» кладовщиками. В нашем случае такими посредниками невольно оказались Самвел и Георгий Азатьяны, которых «по-братски» попросили сутки подержать чужой груз на своем оптовом складе.

В разгар подрывов самолетов различными палестинскими группировками в 1970–1980 годах в аэропортах специально объявляли: не берите с собой на борт чужие вещи или посылки. В конце 1980-х и в 1990-х годах такие памятки раздавали уже и в СССР, а затем и в России. Но как откажешь родному человеку?

И вот накануне теракта на этой электронной бирже грузоперевозок появилось предложение от некоей транспортной фирмы из Ульяновска «ТЭК-34» перевезти груз из Армавира в Симферополь. В качестве получателя груза в Крыму была указана несуществующая фирма. То, что несуществующая, выяснилось уже сильно после.

Компания «ТЭК-34» была зарегистрирована в Волгоградской области гражданином РФ Алексеем Орловым, но признаки жизни последний раз показывала в 2018 году. Затем она была выкуплена в 2020 году жителем Ульяновска Олегом Антиповым, от имени которого и было размещено объявление на электронной бирже. Антипов не задержан, активно сотрудничает со следствием. Утверждает, что его подставили и «совесть его чиста».

А дело было так. «7 октября сего года при содействии Романа Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 г. р., и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (город Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым», – сообщает ФСБ.

То есть установленные хакеры взломали сайт компании «ТЭК-34» и поместили на электронную биржу перевозок объявление от имени Олега Антипова.

На объявление откликнулся частный перевозчик Махир Юсубов, 1971 г. р., житель города Краснодара. Машина же – тот самый «Интер» была недавно перерегистрирована на его родного племянника 25-летнего Самира Юсубова, находящегося в данный момент за границей.

Дело в том, что дальнобойщик Махир Юсубов некоторое время назад попал в ДТП где-то под Казанью и остался кому-то должен денег. И от греха подальше перерегистрировал фуру-кормилицу на племянника, чтобы не отобрали. Придут кредиторы – а у него и нет ничего. Именно поэтому сперва первым подозреваемым стал молодой Самир Юсубов, хотя водитель фуры, 51-летний Махир, отчетливо видный на видеозаписи на КПП у Крымского моста, даже по комплекции тела не походил на молодого и спортивного Самира. Несколькими днями позже Юсубов Самир Сеймур оглы официально заявил, что к происшедшему отношения не имеет.

Владельцы армавирского склада семья Азатьян и дальнобойщик Махир Юсубов никак друг с другом не контактировали. Азатьянам был известен только номер машины, которая придет забирать груз. Также вне схемы оказывается и грузинский дальнобойщик, доставивший груз в Армавир через российскую границу. Армянские производители сои, бедный дальнобойщик-азербайджанец и грузинский водитель – целый кавказский интернационал, которым дистанционно манипулировала украинская военная разведка.

Все эти восемь часов, что Махир Юсубов вел фуру из Армавира в сторону Крыма, с ним постоянно связывался сотрудник украинской разведки, называвший себя Иваном Ивановичем. Для связи использовался анонимный электронный номер, купленный в интернете, а также реальный телефонный номер, зарегистрированный на гражданина Украины, жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г. р.

Большинство всех вовлеченных в схему людей украинская разведка использовала втемную. Тем не менее следствие подчеркивает, что расследование теракта продолжается, а все его организаторы и соучастники, «в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством».

Есть основания полагать, что сейчас наибольший интерес для следствия представляет тот самый «знакомый» Артема Азатьяна, который и «попросил по-братски» подержать груз на складе его семьи в Армавире. Зачем это было нужно украинцам – понятно. Фуру с грузинскими номерами на КПП у Крымского моста не просто досмотрели бы, а на винтики бы разобрали. Даже рано утром в субботу. А тут местный дальнобойщик, свой, краснодарский. Наверняка несчастный Махир Юсубов неоднократно ездил через мост в Крым и ранее.

«Знакомый» Азатьяна-младшего вполне мог образоваться на почве общего происхождения (напомним, что семья Азатьянов – выходцы из донецкой Макеевки) или знакомства еще детского или подросткового. Этот метод используется украинской разведкой уже много лет. На человека выходят его друзья детства, одноклассники. На такой ностальгии подрываются даже вполне здравомыслящие люди.

Украинская схема использовала многочисленные дыры не только в организационной системе перевозок, но и в законодательстве и даже в международных соглашениях. Груз был отправлен в Болгарию по Дунаю, а не через море. Грузия – контрабандистский рай, в котором годами работают всякого рода маклеры с ходами и выходами вокруг портов Поти и Батуми. Российская таможня и пограничники не могут контролировать, каким образом растаможиваются товары и грузы в Ереване. После армянской растаможки грузы становятся свободными к перемещению по всему пространству ЕврАзЭС.

Да, такие операции затратны, поскольку груз месяц плавал и ехал. Они рискованны, поскольку все могло сорваться в любой момент. Чем больше людей участвуют в схеме, особенно втемную, тем больше шанс провала. Ошибся бы тракторист Постников, работая на погрузчике на складе, урони он ту самую паллету, где был взрыватель, и на воздух взлетело бы пол-Армавира.

Другое дело, что проводилась предварительная агентурная работа. Кто-то должен был выяснить, что у Артема Азатьяна есть папа и старший брат, а у них есть склад в Армавире. Остальное уже не так сложно, хотя и требует хитроумного планирования. Если предположить, что фуру от Еревана до Крымского моста дистанционно контролировал один сотрудник украинских спецслужб (пресловутый «Иван Иванович»), то тогда и совсем все просто.

Вот эта простота и пугает. Оба других задержанных в среду украинских террориста пересекли российскую границу со стороны Эстонии. Причем тот, который с ПЗРК, провез их в машине. Эстонская граница вызывает вопросы. Стоит напомнить, что гражданка Украины Вовк, которую подозревают в убийстве Дарьи Дугиной, скрылась из РФ также в Эстонию.

Задержание украинского террориста с зенитными ракетами в Подмосковье – отдельная история. Он хотел что-то или кого-то сбить. Если речь идет о пассажирских самолетах, то это очевидно подготовка акта международного терроризма. Учитывая множество тревожных сигналов, можно предположить, что таких групп или террористов-одиночек может быть больше. Они управляемы из единого центра (ГУР МО Украины) и опасны в силу своей отмороженности.

Основной метод борьбы с ними – агентурная разведка, а также раскручивание цепочек связи. А закрытие эстонской границы или нормализация таможенных отношений – это действия больше политические, чем контрразведывательные.

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