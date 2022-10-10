Зачем Москва и Минск создали военную группировку в Белоруссии

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10 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:11  |  vz.ru
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Европейской экономике пророчат «возвращение в Средневековье»

Европейская экономика разлагается на наших глазах Thomas Trutschel/picture alliance/photothek/ТАСС
Экономисты Евросоюза бьют тревогу: зима еще не началась, а экономика континента уже трещит по швам. В Швейцарии на грани банкротства второй банк страны Credit Suisse, в Британии обрушился курс фунта стерлингов, во Франции из-за рекордного подорожания электроэнергии закрываются предприятия. А дальше будет, по словам специалистов, еще хуже. Насколько и почему?  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Как власти регионов поддерживают мобилизованных земляков

В Калининграде выделили по 15 тыс. рублей каждому мобилизованному, который купил форму и снаряжение за свой счет gov39.ru
Частичная мобилизация поставила перед региональными властями две новые и серьезные задачи. С одной стороны, нужно оказать поддержку родственникам призванных – от детей-дошкольников до родителей-пенсионеров. При этом нужно помочь самим мобилизованным, снабдив их всем необходимым – от термобелья до приборов ночного видения. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как губернаторы напрямую содействуют Вооруженным силам России. Подробности...
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Украинские войска разрушает «Герань»

Такие обломки все чаще находят на Украине кадр из видео
На Украине все чаще заявляют о том, что против ВСУ применяется невиданное раньше оружие. Появляются фотографии обломков боеприпасов с надписями «Герань-2», найденных на месте ракетных ударов. Как устроена «Герань-2», что она собой представляет, из чего сделана – и при чем здесь Иран? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Время быть жесткими

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
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Украина откатывается назад в каменный век

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Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
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Игорь Караулов, поэт, публицист
Прежде чем проявиться на географической карте, новые границы страны должны были возникнуть на карте общественного сознания. Подробности...
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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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    Зачем Москва и Минск создали военную группировку в Белоруссии

    Белоруссия может поставить под ружье до 500 тысяч военнообязанных
    		   10 октября 2022, 22:10
    Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Олеся Отрокова

    Лукашенко объявил о новой договоренности с Москвой: из-за угроз со стороны Украины на территории страны формируется совместная группировка войск. Создание такого соединения было давно предусмотрено Союзным договором, но до сих пор это была «спящая» договоренность. Какой может быть численность новой совместной группировки и какие задачи могут быть на нее возложены?

    Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск договорились о развертывании совместной региональной группировки войск из-за «обострения на западных границах Союзного государства». Об этом белорусский лидер проинформировал на совещании по вопросам безопасности. Лукашенко также сказал, что поручил силовикам принять и разместить военных из России в рамках развертывания совместной группировки, сообщило информагентство БелТА. Глава республики призвал не рассчитывать на прибытие большого числа российских военных, однако, по его словам, это будет не одна тысяча человек.

    Президент Белоруссии назвал и причину, по которой (с его слов) будет сформирована группировка. В НАТО и Киеве рассматривают возможность ударов по важным объектам инфраструктуры Белоруссии, по аналогии с терактом на Крымском мосту, указал Лукашенко. «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками», – сказал белорусский руководитель.

    По словам Лукашенко, договоренность была достигнута во время беседы с российским коллегой Владимиром Путиным в Петербурге после неформального саммита СНГ. «Формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней», – сказал белорусский президент.

    При этом отметим, что Москва – во всяком случае, пока – на высшем уровне не подтвердила слова Лукашенко о развертывании совместной войсковой группировки. Косвенным свидетельством можно считать слова главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который заявил, что совместная группировка не будет принимать участие в спецоперации на Украине. 

    Но в любом случае, как пояснил газете ВЗГЛЯД белорусский военный эксперт Александр Алесин, правовая база для такого решения имеется. Сформировать подобную группировку разрешает Союзный договор наших двух республик, напоминает собеседник. «У нас единое оборонное пространство. В случае угрозы агрессии против одной из наших стран создаются две совместные группировки – сухопутных сил и ПВО. До сих пор эти соглашения были «спящими», – отмечает эксперт.

    Напомним, что полномасштабного включения Белоруссии в СВО ожидали еще в мае, когда Минск отправил группировку Сил спецопераций к своим южным границам в ответ на создание Киевом у своих границ 20-тысячной группировки ВСУ. Тогда же Лукашенко сказал, что Белоруссия рассчитывает оставить у себя временно развернутые на территории страны российские комплексы С-400 и ракетные установки «Искандер». Но весной прогнозы присоединения белорусской армии к операции не оправдались, Минск ограничился предоставлением территории республики для нужд ВС РФ.

    На нынешние слова белорусского президента о возможной разморозке «спящих» соглашений с Москвой немедленно отреагировали в Брюсселе. «Если это произойдет, то это будет новая эскалация, и это не останется без ответа Евросоюза», – передал ТАСС слова представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано. Чиновник из ведомства Жозепа Борреля также потребовал от Минска прекратить предоставлять территорию Белоруссии российским военным для осуществления воздушных атак против Украины.

    Поступила реакция и из Киева, причем довольно своеобразная. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, в котором пригрозил Белоруссии некими «последствиями», масштаб которых в Минске недооценивают. «Мы давно понимали, что неадекватность там побеждает логику, поэтому готовились к их возможным враждебным действиям», – написал Ермак. Но через некоторое время глава офиса Владимира Зеленского удалил свое сообщение. В любом случае, отметим: в субботу белорусский МИД вручил послу Украины в Минске Игорю Кизиму ноту о планах Киева нанести удар по Белоруссии.

    «Украинскому послу в Минске была предъявлена нота из-за планов Украины о нападении. Сам Лукашенко не раз заявлял о террористической опасности со стороны Киева. Возможно, появились какие-то новые данные о готовящихся провокациях, и поэтому Москва и Минск решили разворачивать группировку. Это была первая причина возможного решения», – высказал предположение российский военный эксперт Вадим Козюлин.

    Лукашенко всегда настороженно относится к тому, что происходит на его западной границе, напоминает собеседник. «Белорусский лидер готовится в том числе и к ударам государств НАТО. Как мы видим, в военном плане геополитическая обстановка сегодня крайне напряженная. Нужно быть готовым ко всему», – уверен Козюлин.

    В Киеве же, судя по всему, действительно рассматривают вероятность наступления российско-белорусской сухопутной группировки с севера – и загодя готовятся, о чем знают в Минске. В субботу глава белорусской погранслужбы Анатолий Лаппо проинформировал руководство страны: он заявил, что усилия Украины сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы с Белоруссией, с этой целью заминированы автомобильные и железные дороги, практически все пограничные мосты взорваны.

    Белорусский военный эксперт Алесин предполагает, что в генштабах обеих стран-партнеров по Союзному договору давно лежат готовые планы, которыми определены места выдвижения и дислокации совместных частей, рассчитаны силы и средства. 

    «Все это приводится в действие, когда верховные главнокомандующие сочтут, что возникла угроза агрессии. Механизм запускается, и на территорию Белоруссии выдвигается часть подразделений Западного военного округа России – танки и мотострелковые части. Они поступают на усиление вооруженных сил Белоруссии и образуют совместную группировку.

    Скорее всего, они выдвинутся на позиции, которые были освоены во время учений.

    Ведь такое развертывание отрабатывалось на маневрах с 2009 года. Сейчас, согласно документам, они должны располагаться и ждать потенциального противника», – пояснил Алесин.

    Размах будущей группировки пока официально не раскрывается, зато хорошо известно, какой была численность во время регулярных учений «Запад», добавляет эксперт.

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    Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?



    «Белоруссия продолжала придерживаться договора об ограничении обычного вооружения в Европе, поэтому общая численность войск на таких «тренировках» не превышала 13,5 тысяч человек», – напомнил Алесин.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, общая численность белорусской армии сравнительно невелика – 70 тысяч военнослужащих, из которых 10 тысяч бойцов срочной службы. По данным из открытых источников, в распоряжении ВС Белоруссии порядка 600 танков (и еще одна тысяча на хранении), не менее одной тысячи бронемашин и еще полторы тысячи в резерве. На вооружении ВВС республики – около двух сотен боевых самолетов. При этом в минувшую пятницу в белорусском Минобороны заявили, что «при необходимости могут выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве». Также в ведомстве уточнили, что «60% белорусской армии – контрактники». 

    Козюлин не исключает, что армия Белоруссии официально вмешается в конфликт на Украине. «Многие наблюдатели предсказывали, что подобное случится, и даже ожидали этого гораздо раньше», – уточняет собеседник.

    Как уже говорилось ранее, прогнозы включения Минска в операцию строили еще в мае – военный эксперт Алексей Леонков тогда предполагал, что армия Белоруссии могла выдвинуться из Брестской области по Волынскому и Ровенскому направлениям и перекрыть дорожную сеть на Западной Украине, чтобы пресечь поставки западных вооружений из Польши. Леонков также допускал, что ВС Белоруссии могли бы взять под контроль Ровенскую АЭС, расположенную в украинском Полесье в 60 километрах от украино-белорусской границы.

    Козюлин высказывает опасение, что если сценарий подключения Белоруссии будет реализован, то это «сыграет на руку самой Украине». «У киевского режима есть определенный интерес в расширении масштабов конфликта, – полагает российский военный эксперт. – Поэтому он намерен непосредственно вовлечь в военное столкновение приграничные для Белоруссии территории – Польшу, прибалтийские республики, а еще лучше – всех, кто стоит за этими странами. Поэтому Украине выгодно спровоцировать Лукашенко на открытое противоборство. Тогда у Киева появятся основания потребовать новую, более масштабную помощь от НАТО».

    Главный противник для белорусской армии – прежде всего, Польша и другие страны НАТО, уточняет Алесин. «Варшава быстрыми темпами наращивает численность своих войск на границах с Белоруссией, увеличивает военные расходы и закупки боевой техники, а также постоянно зазывает американцев увеличить свою группировку в Польше», – перечисляет он.

    «Что касается Украины, то возможность проникновения с ее стороны диверсионно-разведывательных групп тоже учитывается. Мы видим с ее стороны враждебные действия – приграничные дороги заминированы, мосты взорваны. Киев давно считает Беларусь союзницей России в этом конфликте, потому что мы предоставляем россиянам свою военную инфраструктуру и территорию», – отметил Алесин.

    «Но в целом создание группировки не направлено против Украины. Это зеркальный ответ на агрессивные жесты блока НАТО во главе с США, который сосредотачивает свои силы в Польше и Балтии. Он предостерегает наших соседей от необдуманных шагов, демонстрирует серьезность Союзного государства. Но если под горячую руку попадется Украина, то и она получит», – предупреждает белорусский аналитик.

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