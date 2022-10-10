Путин и Лукашенко договорились развернуть региональную группировку войск

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о формировании совместной с Россией региональной группировки войск

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, заявил Лукашенко на совещании по вопросам безопасности. По его словам, это сделано в связи с обострением на западных границах Союзного государства.

Белорусский президент отметил, что встретился один на один с российским коллегой в Санкт-Петербурге после неформального саммита СНГ. Лидеры договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Белоруссии, передает «БелТА».

«Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки – армия, Вооруженные силы Республики Беларусь», – сказал он, подчеркнув, что формирование этой группировки началось. «Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», – сказал Лукашенко.

Помимо этого, белорусский президент предостерег Украину от возможного нанесения удара по стране.

По его словам, накануне по неофициальным каналам «нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины».

«Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост – 2». До меня была немедленно доведена эта информация», – сказал Лукашенко.

«Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», – подчеркнул он.

Напомним, Белоруссия накануне повысила готовность сил и средств пограничной службы на границе, система ПВО находится в постоянной готовности в условиях наращивания поставок Киеву вооружений.