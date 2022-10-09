Первый заместитель госсекретаря СБ Белоруссии Муравейко: Белоруссия повысила готовность пограничников и системы ПВО

Белоруссия повысила готовность сил и средств пограничной службы на госгранице и держит систему ПВО в постоянной готовности в условиях наращивания поставок Украине вооружений, заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко.

По его словам, в Белоруссии повысили готовность сил и средств пограничной службы на государственной границе, система ПВО находится в постоянной готовности к реагированию на различного рода провокации, передает ТАСС.

Он выразил уверенность, что Запад готов воевать на Украине не только до последнего украинца, но и до последнего наемника, «которых они собирают по всему миру с тем, чтобы бросить их в мясорубку против Вооруженных сил РФ».

«Мы, безусловно, на это реагируем, следим за обстановкой, фактически в каждодневном режиме получаем данные от российских коллег, что там происходит», – отметил Муравейко в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, Украина стала своеобразным полигоном Запада, где он обкатывает современные технологии противоборства. Как считает Муравейко, оружие поставляется туда для того, чтобы испытать его в боевых условиях, также для того, чтобы советское вооружение в странах Западной Европы было утилизировано в боевых условиях. По его словам, взамен поставленного Украине оружия Западу нужно произвести, купить и поставить другое оружие. «Это очередной виток гонки вооружений», – сказал он.

Первый заместитель госсекретаря Совбеза отметил со ссылкой на заявление, сделанное ранее президентом страны Александром Лукашенко, что Белоруссия принимает участие в специальной операции на Украине, чтобы не допустить «удара в спину <…> российским братьям», обеспечивая стабильность на западных границах.

Ранее председатель ГПК Белоруссии Лаппо обвинил Украину в подрыве пограничных мостов и минировании приграничных дорог. Кроме того, как сообщали в украинским МИДе, во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии послу Украины в Минске Игорю Кизиму вручили ноту, в которой говорится о планах Киева нанести удар по Белоруссии.