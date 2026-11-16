В Китае производство промышленных роботов выросло на 26%

Производство промышленных роботов в Китае выросло на 26% за 10 месяцев

Tекст: Алексей Дегтярёв

Производство промышленных роботов в Китае за январь-октябрь выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости».

Кроме того, выпуск оборудования для 3D-печати увеличился на 85,9%, а литий-ионных аккумуляторов – на 30% по сравнению с первыми десятью месяцами 2025 года.

Сфера робототехники в Китае активно развивается, особенно в направлении создания человекоподобных машин. В 2025 году в Шанхае открылась первая в стране база для тренировки роботов-гуманоидов, а в сентябре этого года в Пекине начал работу «детский сад» для роботов, где исследователи изучают альтернативный подход к обучению машин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские компании перешли от демонстраций к коммерческому внедрению человекоподобных машин на южнокорейских фабриках.

Государственное статистическое бюро КНР привело данные о росте производства промышленных роботов в Китае на 29,1% за первые три квартала.

В мае аналитики отметили способность масштабного внедрения андроидов на производствах компенсировать острую нехватку кадров в Китае на фоне стремительного старения населения.