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Артиллерия уничтожила разветвленный опорный пункт ВСУ в Сумской области
Группировка «Север» уничтожила блиндажи и узел обороны ВСУ в Сумской области
Артиллеристы группировки войск «Север» во взаимодействии с операторами беспилотников полностью уничтожили украинский опорный пункт с блиндажами в Сумской области.
Разветвленный узел обороны противника ликвидировали бойцы 30-го мотострелкового полка, передает РИА «Новости».
«Вскрыли опорный пункт – хорошо оборудованный, с блиндажами и перекрытиями. Сначала по нему отработали «Молнией-2», чтобы нарушить управление и подавить огневые точки, затем подключились мы и нанесли удар 122-миллиметровыми снарядами», – сообщил старший офицер батареи с позывным Мавр.
Он уточнил, что успешное поражение цели стало результатом совместной корректировки огня. В результате ударов опорный пункт оказался разрушен полностью, а украинские подразделения потеряли серьезный узел обороны на данном участке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье командир взвода БПЛА с позывным Оптимист сообщил о сбитом веткой сосны украинском дроне в Сумской области.
В субботу военнослужащий с позывным Аладдин заявил об уничтожении беспилотников противника расчетами группировки «Север» на высоте до 200 метров.
Ранее штурмовые подразделения усилили давление на оборону украинских войск в Харьковской и Сумской областях.