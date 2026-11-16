Группировка «Север» уничтожила блиндажи и узел обороны ВСУ в Сумской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Разветвленный узел обороны противника ликвидировали бойцы 30-го мотострелкового полка, передает РИА «Новости».

«Вскрыли опорный пункт – хорошо оборудованный, с блиндажами и перекрытиями. Сначала по нему отработали «Молнией-2», чтобы нарушить управление и подавить огневые точки, затем подключились мы и нанесли удар 122-миллиметровыми снарядами», – сообщил старший офицер батареи с позывным Мавр.

Он уточнил, что успешное поражение цели стало результатом совместной корректировки огня. В результате ударов опорный пункт оказался разрушен полностью, а украинские подразделения потеряли серьезный узел обороны на данном участке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье командир взвода БПЛА с позывным Оптимист сообщил о сбитом веткой сосны украинском дроне в Сумской области.

В субботу военнослужащий с позывным Аладдин заявил об уничтожении беспилотников противника расчетами группировки «Север» на высоте до 200 метров.

Ранее штурмовые подразделения усилили давление на оборону украинских войск в Харьковской и Сумской областях.