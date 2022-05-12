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12 мая, четверг  |  Последнее обновление — 09:22  |  vz.ru
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Чем Белоруссия может помочь спецоперации на Украине

Белоруссия может в краткие сроки поставить под ружье до полумиллиона человек Евгений Биятов/РИА Новости
Белоруссия отправила группировку Сил специальных операций к своим южным границам в ответ на создание у них Киевом 20-тысячной группировки войск. Еще часть своих сил Минск направил к западным рубежам, вблизи которых проводит учения Польша. Какую миссию сейчас выполняет белорусская армия и может ли в случае необходимости подключиться к проводимой Россией спецоперации на Украине?  Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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У членов ЕС отбирают последний признак самостоятельности

Президент Франции - один из главных сторонников новой реформы ЕС Michele Tantussi/REUTERS
Лидеры Евросоюза обсуждают рискованную реформу этой организации, которая способна привести даже к ее развалу. Пересмотреть планируется важнейшие принципы существования ЕС. О чем идет речь, какие новшества требуют внедрить реформаторы – и почему для отношений России и ЕС эти перемены будут иметь весьма противоречивые последствия? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Сейчас надо следить за словами

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Надеяться на то, что чьи-то резкие слова будут милосердно оставлены без внимания, не стоит. Это приводит к повышению уровня ненависти и недоверия в обществе – и подрывает гражданский мир. Подробности...

Европа построила гетто для избранных

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Чем Белоруссия может помочь спецоперации на Украине

    Белоруссия может в краткие сроки поставить под ружье до полумиллиона человек
    		   12 мая 2022, 08:26
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова,
    Рафаэль Фахрутдинов,
    Андрей Резчиков

    Белоруссия отправила группировку Сил специальных операций к своим южным границам в ответ на создание у них Киевом 20-тысячной группировки войск. Еще часть своих сил Минск направил к западным рубежам, вблизи которых проводит учения Польша. Какую миссию сейчас выполняет белорусская армия и может ли в случае необходимости подключиться к проводимой Россией спецоперации на Украине?

    «Созданная вооруженными силами Украины группировка на южном операционном направлении общей численностью до 20 тысяч человек... требует от нас реакции», – заявил в среду начальник белорусского Генштаба, первый замминистра обороны республики Виктор Гулевич. По его словам, на южном направлении подразделения Сил специальных операций (ССО) Белоруссии «развернуты на трех тактических направлениях». Поясним: южное операционное направление ВС Белоруссии – это, собственно, южные районы республики, граничащие с Украиной.

    Генерал-майор Гулевич также констатировал: НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ республики. Он отметил, что «созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении». Гулевич напомнил, что в Восточной и Юго-Восточной Европе идут учения Defender Europe («Защитник Европы») с участием примерно 20 тысяч военнослужащих. Параллельно еще семь учений идут на территории стран альянса.

    Для проверки сил немедленного реагирования на западное и северо-западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы белорусской армии. «Для их усиления выдвигаются подразделения ПВО, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование», – сообщил Гулевич. Географически западное и северо-западное операционные направления ВС Белоруссии – это районы, граничащие с Польшей и двумя странами Прибалтики, – Литвой и Латвией.

    «Беларусь оказывает поддержку России тем, что прикрывает западное и северо-западное стратегические направления от вооруженных сил стран НАТО. Россия может высвободить часть войск своего Западного военного округа и использовать их в операции на территории Украины. Функционально их заменяют на западном направлении белорусские войска», – пояснил газете ВЗГЛЯД белорусский военный эксперт Александр Алесин.

    «Я не исключаю, президенты двух стран именно об этом и договорились, что прикрывает московское, западное направление пока российская армия ведет операцию на Украине», – подчеркнул эксперт. Он также напомнил, что территория Белоруссии – важный логистический центр, через который может идти снабжение российских войск при развитии спецоперации. «В Белоруссии очень разветвленная сеть железных и шоссейные дорог. Здесь находятся склады, терминалы, подъездные пути, станции, аэродромы», – указал Алесин.

     

    Сообщение начальника белорусского Генштаба об активности близ украинской и натовских границ прозвучало на следующий день после заявления президента Александра Лукашенко. Он, напомним, сказал, что республика сделала выводы из спецоперации России на Украине – в том, что касается развития и оснащения своих войск. Белорусский лидер также упомянул увеличение натовской группировки в Польше и периодические маневры альянса в этой стране.

    Для обеспечения безопасности Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские ЗРК С-400 и приобрести ракетные комплексы «Искандер», заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что «это оружие, которое покрывает всю территорию Польши и до Балтики», не говоря «уже о прибалтийских государствах» и украинских территориях дальше Киева, цитировало РИА «Новости»белорусского лидера. «Я, упаси Бог, не намекаю ни на что, но чтобы понимали дальность стрельбы того оружия, которое у нас есть», – заметил Лукашенко. «Россия поможет Беларуси в сфере ракетного производства, в том числе образца «Искандер». Соответствующие договоренности достигнуты на высшем уровне», – цитировал белорусского лидера официальный президентский сайт.

    Для того чтобы эффективнее выполнять роль прикрытия, белорусской армии и требуется то техническое усиление и переоснащение, о котором говорил Лукашенко, отметил Алесин. По оценке Алесина, с учетом обострившихся угроз с трех оперативных направлений (северо-запад, запад, юг) Минск будет менять стратегию оборонного заказа. Были инвестиции на производство стрелкового оружия. По мнению военного эксперта, будет сделан упор на производство систем радиоэлектронной борьбы, систем связи, БПЛА и на развитие собственной программы ракетных вооружений. Cравнительно небольшая белорусская армия защищает тылы российских войск как с земли, так и с воздуха, указал Алесин. 

     

    Численность белорусской армии в самом деле сравнительно невелика – 70 тысяч военнослужащих, из которых 10 тысяч бойцов срочной службы. При этом у Белоруссии сохраняется высокий потенциал резерва военного времени, на что указывал и Лукашенко в одном из предыдущих выступлений. Мобилизация резервистов может добавить до 500 тысяч «штыков». По данным из открытых источников, в распоряжении ВС Белоруссии порядка 600 танков (и еще одна тысяча на хранении), не менее одной тысячи бронемашин и еще 1,5 тысячи в резерве. На вооружении ВВС республики – около двух сотен боевых самолетов.

    Численность Сил специальных операций (ССО) Белоруссии на 2021 год составляла около 5900 человек, по оценке международного портала Military Balance. При этом надо учесть серьезный полевой опыт белорусских спецназовцев – участие в миротворческих миссиях в Ливане, Ливии (2011 год) и в недавней операции ОДКБ в Казахстане.

    Напомним, что Белоруссия не принимает участия в специальной военной операции, которую ведут на Украине российская армия и союзные нам силы ДНР и ЛНР, но республика предоставила свою территорию для прохождения российских войск (в том числе на киевском и черниговском направлениях в начале СВО). Цели и задачи республики в «операции Z» Лукашенко обозначил еще в конце февраля, заявив: «В этой операции наша роль состоит в том (я об этом сказал на второй день конфликта), чтобы в спину русским не ударили с севера и запада, и мы это сделать не позволим».

    «Таким образом, задача наших военных – не наступать, а прикрывать российскую армию, которая ведет специальную военную операцию»,

     вновь отметил Алесин.

    Если допустить, что Минск все-таки подключится к российской спецоперации, то белорусские военные могли бы, войдя из Брестской области на территории Волынской и Ровенской областей, перекрыть дорожную сеть на Западной Украине, чтобы обрубить поставки западных вооружений из Польши, предполагает военный эксперт Алексей Леонков. Кроме того, он допускает, что белорусские военные могли бы взять под контроль Ровенскую АЭС, расположенную в украинском Полесье близ города Вараш (Кузнецовск) в 60 километрах от границы с Белоруссией, считает Леонков.

    Алесин согласен с Леонковым – белорусские военные могут быть задействованы для охраны Ровенской АЭС, а также предприятий нефтяной и химической промышленности, «где взрыв или катастрофа вызывали бы проникновение в атмосферу реагентов, способных сыграть роль химического оружия». Он напомнил, что в ходе совместных российско-белорусских учений, которых за год проводится несколько десятков, постоянно взаимодействуют силы спецопераций. «В таких операциях может быть задействован белорусский спецназ, способный передвигаться аэромобильным путем, на вертолетах», – пояснил Алесин, добавив, что белорусские военные также могут участвовать в совместных с российскими военно-воздушными войсками операциях по пресечению караванов с оружием для ВСУ. 

    При этом и белорусские, и российские военные аналитики подчеркивают: речь идет о сугубо гипотетической ситуации. Доктор военных наук Константин Сивков убежден – участие Белоруссии в российской спецоперации возможно только в случае прямого вмешательства в этот конфликт стран НАТО. «Если Польша введет свои соединения на территорию Украины и станет вопрос о прямом военном столкновении России и НАТО, тогда Белоруссия включится в военный конфликт, который станет полномасштабной войной с Североатлантическим альянсом», – полагает Сивков. «В этом случае России самой придется проводить военную мобилизацию, чтобы нарастить группировку сил. Но до этого дела не дойдет, потому что вступление в конфликт НАТО приведет – с очень большой вероятностью – к ядерной войне», – полагает Сивков.

    Впрочем, не исключено, что Белоруссия присоединится к спецоперации и без «фактора НАТО» – в случае, если с украинской территории будет исходить прямая угроза безопасности республики. Этот сценарий нельзя сбрасывать со счетов. Напомним, что еще в марте советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович призвал сочувствующих Киеву белорусов к «партизанской рельсовой войне». Еще раньше, в начале марта, Лукашенко предупредил южных соседей: на угрозу с украинской стороны Белоруссия ответит мобилизацией армии в течение 2–3 суток «по полному военному времени».

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