Лукашенко пообещал «обломать рога» Польше

Глава Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя наличие угрозы нападения на республику со стороны Польши, заявил, что «и не таким рога обламывали».

«Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать – пожалуйста», – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о наличии опасности нападения на Белоруссию со стороны Польши, передает РИА «Новости».

Он сказал, что в Минске очень внимательно следят за ситуацией у своей границы, за активностью НАТО на западе и ростом числа военнослужащих в приграничной территории сопредельных стран. В этой связи Лукашенко предположил, что таким образом хотят отвлечь внимание Минска и Москвы от Украины.

Вместе с тем Лукашенко напомнил западным странам, что позади Белоруссии находится Россия, ядерная держава, с которой у Минска соответствующие договоренности в сфере обороны и безопасности. Лукашенко также признался, что в последнее время эту тему часто обсуждает со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, Польша объявила о начале учений Defender Europe с участием солдат НАТО. Маневры будут проходить до 27 мая, в них примут участие 18 тыс. солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7 тыс. солдат и 3 тыс. единиц техники на территории Польши. В Белоруссии заявили, что учения Defender Europe являются подготовкой к ведению боевых действий на восточном направлении.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД