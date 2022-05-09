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Лукашенко пообещал «обломать рога» Польше
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя наличие угрозы нападения на республику со стороны Польши, заявил, что «и не таким рога обламывали».
«Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать – пожалуйста», – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о наличии опасности нападения на Белоруссию со стороны Польши, передает РИА «Новости».
Он сказал, что в Минске очень внимательно следят за ситуацией у своей границы, за активностью НАТО на западе и ростом числа военнослужащих в приграничной территории сопредельных стран. В этой связи Лукашенко предположил, что таким образом хотят отвлечь внимание Минска и Москвы от Украины.
Вместе с тем Лукашенко напомнил западным странам, что позади Белоруссии находится Россия, ядерная держава, с которой у Минска соответствующие договоренности в сфере обороны и безопасности. Лукашенко также признался, что в последнее время эту тему часто обсуждает со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Напомним, Польша объявила о начале учений Defender Europe с участием солдат НАТО. Маневры будут проходить до 27 мая, в них примут участие 18 тыс. солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7 тыс. солдат и 3 тыс. единиц техники на территории Польши. В Белоруссии заявили, что учения Defender Europe являются подготовкой к ведению боевых действий на восточном направлении.
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Глава ЦРУ проигнорировал протест России о приеме Финляндии и Швеции в НАТО
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Соединенные Штаты с союзниками должны серьезно относиться к заявлениям России о недопустимости расширения НАТО, однако позиция Москвы не является сдерживающим фактором для присоединения к альянсу Финляндии и Швеции, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.
«Мы должны серьезно относиться ко всем вопросам, которые он (президент России Владимир Путин) поднимает, но, я думаю, ничего из этого не станет сдерживающим фактором, если Финляндия и Швеция решат двигаться в данном направлении, а НАТО потом решит увеличить количество членов и включить их», – приводит ТАСС мнение директора ЦРУ, высказанное в ходе выступления на организованном Financial Times форуме в Вашингтоне.
Ранее власти США поддержали идею расширения НАТО за счет Финляндии и других стран. В пятницу премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия предупреждала Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО. Она также обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в альянс несет риск для стабильности на севере Европы, членство в НАТО не способно укрепить их безопасность.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
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Рогозин предсказал скорость уничтожения стран НАТО в ядерной войне
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Страны НАТО будут уничтожены Россией в ядерной войне за полчаса, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, призвав не допускать этого.
«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли», – написал он в Telegram.
По его словам, НАТО ведет против России войну. «Она ее не объявляла, но это ничего не меняет. Теперь это всем очевидно. Украинские нацбаты и ВСУ – расходный материал, пушечное мясо для НАТО, это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений», – добавил он.
Рогозин считает, что специальная военная операция теперь вышла далеко за рамки ее первоначального смысла и географии и называет её «войной за правду и право России существовать как единое и независимое государство».
Также он подчеркнул, что победить более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами возможно лишь при полной солидарности всей страны с армией, а также мобилизации экономики государства и переводе оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей России на военные рельсы.
Ранее МИД заявлял, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации.
До этого глава МИД Сергей Лавров заявлял, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
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Столтенберг призвал Россию вывести войска с Украины и начать переговоры
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Die Welt призвал Москву прекратить боевые действия на Украине, вывести российские войска и начать мирные переговоры.
«Мы твердо стоим на стороне Украины и будем продолжать помогать стране отстаивать своё право на самооборону», – цитирует его RT.
В Кремле ранее отметили сообщения о желании Украины выйти из переговоров. Там констатировали, что на данный момент на переговорном треке динамики нет.
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Захарова резко отреагировала на нападение на посла в Польше
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Срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя нападение на посла России в Польше Сергея Андреева и сопровождавших его дипломатов.
«Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо – и оно кровавое. Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Но, как я уже говорила, нас нельзя запугать. Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале», – добавила дипломат.
В День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
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Посольство России в Варшаве объявило о вынужденном ограничении мероприятий на 9 мая
Российское посольство объявило о вынужденном ограничении мероприятий по случаю Дня Победы в Варшаве, сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.
«После того, как стало известно о запланированном 9 мая на кладбище мероприятии, в интернете пошел вал призывов к протестным акциям вплоть до физического насилия со стороны разного рода так называемых активистов», – сказал Андреев РИА «Новости».
Он добавил, что у дипломатов есть иммунитет, но граждане Польши и российские соотечественники рискуют тем, что их под надуманным предлогом могут привлечь к ответственности.
«Приняли решение в запланированном формате мероприятие не проводить. Посол с супругой и старшими дипломатами в понедельник придут на кладбище советских воинов и возложат венок в ознаменование Дня Победы», – пояснил он.
Российское посольство в День Победы планировало провести акцию «Бессмертный полк» в Варшаве.
Премьер Финляндии заявила о скором решении по вступлению страны в НАТО
Решение о вступлении Финляндии в НАТО может быть принято в самое ближайшее время, заявила в преддверии своего визита в Японию премьер-министр страны Санна Марин.
Марин заявила в интервью японской деловой газете Nikkei, что «решение о вступлении в НАТО будет принято в самое ближайшее время», передает ТАСС.
Она также выразила уверенность в том, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде».
Кроме того, Финляндия, по ее словам, поддерживает предложение Еврокомиссии (ЕК) ввести эмбарго на поставки российской нефти и будет призывать Евросоюз также принять санкции в отношении российского газа.
Марин выразила мнение, что Финляндия «в ближайшие несколько месяцев сможет отказаться от российского ископаемого топлива».
Ранее стало известно, что Финляндия собралась строить забор на границе с Россией. До этого президент страны Саули Ниинисте заявил, что вступление его страны в НАТО повлечет последствия в виде усиления своих границ, также это вызовет наращивание военного присутствия России в Балтийском регионе.
Россия предупредила Финляндию и Швецию о том, что этот шаг несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.
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Финляндии и Швеции посоветовали вступать в НАТО, пока Россия «занята»
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У Финляндии и Швеции есть окно возможности для вступления в Североатлантический альянс, пока Россия «занята», заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью телеканалу CNBC.
«Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить (в НАТО) именно сейчас, когда (президент России Владимир) Путин занят где-то еще (на Украине)», – приводит мнение Расмуссена РИА «Новости».
При этом бывший глава альянса выступил с утверждением, что даже если заявка Швеции и Финляндии будет рассматриваться как срочная, процедура присоединения к НАТО якобы займет «несколько месяцев», так как она должна пройти через парламенты 30 стран-членов организации перед тем, как будет ратифицирована альянсом.
Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что позиция Москвы не является сдерживающим фактором для присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. В администрации Соединенных Штатов поддержали идею расширения НАТО за счет Финляндии и других стран.
В пятницу премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия предупреждала Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО. Она также обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в альянс несет риск для стабильности на севере Европы, членство в НАТО не способно укрепить их безопасность.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
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Москва после нападения на посла России выдвинула требование Варшаве
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Российская сторона потребовала от Варшавы незамедлительно организовать ранее сорванную церемонию возложения венка на военном мемориальном кладбище, сообщили в Министерстве иностранных дел.
«9 мая экстремисты при полном бездействии полиции сорвали церемонию возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве, применив насилие по отношению к послу Российской Федерации в Польше С.В. Андрееву и другим сотрудникам дипломатической миссии», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Польским властям выражен решительный протест за потакание по сути дела неонацистским молодчикам. МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций. Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же», – подчеркнули в МИДе.
В свою очередь Следственный комитет заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.
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Посольство России в Польше объявило о подготовке протеста в связи с нападением на посла
Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
«Мы заявим формальный протест, хотя я считаю, что власти были уведомлены о наших планах. Когда они не рекомендовали нам проведение более широкого мероприятия, мы пошли им навстречу, не стали обострять. Казалось бы, остался совсем минимум, что стоило обеспечить элементарный порядок», – передает его слова РИА «Новости».
В День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Финляндия заявила, что не ожидает нападения со стороны России
Возможное вступление Финляндии в НАТО повлечет последствия для отношений с Москвой, но не приведет к нападению со стороны России, заявила финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен.
Туппурайнен заявила, что ее страна «не ожидает военного нападения, но ожидает какой-то реакции». Утверждается, что Финляндия «готова ко всем ситуациям со времен Второй мировой войны». Финские власти рассчитывают, «что в этом не будет необходимости». Как заявила Туппурайнен, «вести себя прилично и в интересах России», передает ТАСС.
В Хельсинки слышат постоянные сообщения о том, что Россия будет крайне недовольна вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, сказала она. Как заявила Туппурайнен, ее страна имеет право на собственный выбор. Если Финляндия решит вступить в НАТО, то «сделает это не против кого-либо», она «ни на кого не нападает», заявила Туппурайнен, отметив, что НАТО – это оборонный альянс.
Туппурайнен сказала, что заявка на вступление в НАТО может быть подана в ближайшее время, сразу после принятия решения президентом Финляндии 12 мая. По ее мнение, вступать в НАТО Финляндии и Швеции следовало бы сообща. «Мы уже на 100% совместимы с НАТО. Мы вложили миллиарды в нашу оборону. Недавно мы купили 60 истребителей F-35. Таким образом, мы будем для НАТО ресурсом, а не обузой», – сказала Туппурайнен.
В пятницу премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
Посол России в Польше рассказал о состоянии после нападения
Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве.
«Нужно еще разобраться. Возможно, какая-то царапина, но ничего серьезного ни у меня, ни у команды», – передает РИА «Новости» слова российского дипломата.
Ранее в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
В НАТО не увидели повышения боеготовности российских ядерных сил
Североатлантический альянс не наблюдает повышенной готовности ядерных сил России, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«Нет, мы не видим признаков этого», – заявил генсек НАТО, отвечая на вопрос газеты Welt am Sonntag о том, наблюдается ли повышенная готовность российских ядерных войск, передает РИА «Новости».
Вместе с тем наблюдается «угрожающая ядерная риторика» российского руководства, сказал Столтенберг.
«Это безответственно и безжалостно. Ядерную войну нельзя выиграть, и ее нельзя вести, это относится и к России», – добавил он.
Он добавил, что с 24 февраля НАТО не смогло «установить изменений в ядерной стратегии России».
Ранее МИД заявлял, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации.
До этого глава МИД Сергей Лавров заявлял, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
Москва и Минск собрались к июлю определить принципы объединенного рынка газа
К июлю планируется определить принципы функционирования объединенного рынка газа в Союзном государстве, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.
Каранкевич сообщил, что план мероприятий по формированию общего рынка газа утвержден. По его словам, «можно выделить три основных блока вопросов». Вопрос о цены на газ для Минска на 2022 год решен. Цена на 2023 год обсуждается, работу планируют «завершить к 1 августа 2022 года с подписанием соответствующих документов». Третий блок касается определения и согласования принципов функционирования объединенного рынка. До июля стороны намерены подготовить предложения и согласовать их «в виде уже конкретных принципов функционирования». По его словам, «это будет формализовано как дополнение к союзной программе», передает РИА «Новости».
Напомним, Минск с апреля в расчетах за газ перешел на российские рубли. Осенью был опубликован план из 28 союзных программ по интеграции России с Белоруссией, начиная с макроэкономики, налогов и торговли и заканчивая единым рынком нефти и газа.
Делегация из Белоруссии выехала в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы
Группа ветеранов и представителей общественных объединений вечером отправилась в Москву для участия 9 мая в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии «Бессмертного полка», сообщила пресс-служба российского посольства.
«Вечером 8 мая группа ветеранов боевых действий, представителей общественных объединений и молодежных организаций из всех регионов Беларуси в составе более 100 человек отправилась поездом из Минска в Москву», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».
В День Победы они примут участие в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии «Бессмертного полка» в Москве.
«Поездка организована при поддержке посольства России и призвана способствовать сохранению исторической памяти и укреплению связей в рамках Союзного государства», – указали там.
Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы.
Он отметил, что «Беларусь помнит своих героев – тех, кто самоотверженно сражался на фронтах, рискуя жизнью, боролся с врагом в оккупации, совершал ежедневный трудовой подвиг в тылу, приближая победный май 1945 года».
«Мы помним всех безвинных жертв циничных экспериментов и чудовищной жестокости гитлеровских палачей. И не устанем напоминать народам Европы о том, кто поставил точку в самой кровопролитной войне за всю историю человечества», – говорится в поздравлении на сайте президента.
Лукашенко подчеркнул, что «этот весенний день, 9 мая, сквозь десятилетия мирной жизни все так же отзывается в сердцах белорусов болью, гордостью и бесконечной благодарностью победителям».
Глава республики также пожелал, чтобы в каждом белорусском доме всегда были мир, благополучие и согласие.
Напомним, что российская сторона не приглашала иностранных лидеров на празднование Дня Победы в Москве, так как в 2022 году дата не является юбилейной.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что не ожидается и визит президента Белоруссии Александра Лукашенко на 9 мая.
Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и заявил, что Минск и Москва вместе смогут дать достойный ответ современным вызовам.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, в поздравительном послании Путину глава Белоруссии отметил, что праздник Победы по-особому дорог белорусам и россиянам. «В смертельной схватке с фашизмом наши отцы и деды ценой неимоверных лишений и жертв отстояли мир, освободили Европу от порабощения», – приводится текст поздравления на сайте главы Белоруссии.
Лукашенко отметил, что «проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа как символ национальной гордости, воинской славы, единства и взаимовыручки продолжает жить в сердцах многих миллионов людей».
«Сегодняшние драматические события со всей очевидностью показывают, что только вместе, сохраняя память о героических и в то же время трагических днях Великой Отечественной войны, осмысливая важность ее уроков, мы сможем дать достойный ответ современным вызовам и угрозам», – отметил Лукашенко.
По данным пресс-службы, президент Белоруссии направил поздравления зарубежным лидерам с 77-й годовщиной Великой Победы. В частности, Лукашенко направил поздравительные послания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Ваагну Хачатуряну, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизии Садыру Жапарову, президенту Молдавии Майе Санду, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, президенту Грузии Саломе Зурабишвили, а также народу Украины.
В понедельник президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что, начав специальную военную операцию на Украине, Россия дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.