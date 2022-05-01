Польша объявила о начале учений Defender Europe с участием солдат НАТО

Международные военные учения Defender Europe и Swift Response 2022 с участием солдат НАТО и стран-партнеров начинаются в воскресенье, 1 мая, сообщило Министерство национальной обороны Польши.

Маневры будут проходить до 27 мая, «в учениях, которые пройдут на территории Польши и восьми других стран, примут участие 18 тыс. солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7 тыс. солдат и 3 тыс. единиц техники на территории Польши», передает ТАСС.

Подчеркивается, что это «циклические оборонные учения, которые не нацелены против какого-либо государства и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе». Главная цель организуемых Вооруженными силами США учений – повышение готовности и улучшение взаимодействия между союзниками и партнерами НАТО и США.

«Общие учения повышают безопасность восточного фланга и служат отработке, в соответствии с действующими в НАТО стандартами, процедур использования войск и их адаптации к новым вызовам современного поля боя и сдерживания потенциального агрессора», – указано в сообщении польского ведомства.

В Польше в рамках маневров планируется отработать проведение общей боевой операции, «будут реализованы, в частности, тактические эпизоды перемещения на большие расстояния с преодолением водных препятствий, а также стрельбы».

Ранее в Польше сочли вероятным прибытие новых подразделений армии США. До этого американские солдаты в Польше начали учения вблизи украинской границы.

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