Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру.

В субботу около шести часов утра жители Керчи были разбужены громким шумом. Распространившиеся в сети видеокадры демонстрируют наиболее вероятную версию происшествия. В ехавшей по мосту грузовой фуре произошел мощный взрыв – по итогам повреждены два пролета одной из ниток автомобильного моста. В Telegram-каналах уже появились кадры с предполагаемой фурой в момент пересечения поста ГИБДД. В прицепе автомобиля ничего подозрительного обнаружено не было, но спустя несколько минут грузовик подорвался в движении.

Помимо этого, пострадал железнодорожный состав с топливными цистернами, который, судя по всему, прямо в этот момент шел по мосту по параллельной нитке. Состав с соляркой загорелся, но был оперативно потушен, для этого привлекли 250 человек, а также 70 единиц техники.

Версию о том, что на мосту взорвался грузовик, первым распространил Национальный антитеррористический комитет (НАК). «Сегодня в 6 часов 7 минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена», – заявили в НАК.

По данным источников RT в силовых структурах, представители спецслужб выясняют, каким образом начиненный взрывчаткой грузовик оказался на мосту, при въезде на который находятся стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 управления ведомственной охраны Минтранса России. С помощью этого оборудования просвечивают все транспортные средства перед пропуском к проезду. Комплекс определяет не только взрывчатку, но наркотики и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в своем Telegram -канале, что мост повредили «украинские вандалы» «своими окровавленными руками», «им есть теперь чем гордиться». По словам главы парламента Крыма, смерть и разрушения – это единственное, что получается у киевских властей. Напомним, за то время, что полуостров находился под контролем Киева, в Крыму ничего не создавалось и не строилось. Таким образом киевский режим останется в памяти только как разрушитель того, что было создано Россией.

В Киеве уже фактически признали свою ответственность за взрыв. В частности, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал произошедшее ЧП «началом». «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано», – написал Подоляк в своем Twitter (заблокирован в России).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности». В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов призвал создать сухопутный коридор Москва-Симферополь через Харьков и Днепропетровск и уничтожить «террористическое образование УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова».

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Политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко назвал атаку на мост очередным подтверждением террористического характера киевского режима. «Произошедшее – это террор чистой воды. Если подрывают социальные объекты, объекты инфраструктуры с риском для жизни ни в чем не повинных людей – это акт терроризма», – подчеркнул Скачко.

Политолог считает, что украинский режим уверовал «в собственную безнаказанность». «Украинский террористический режим отвязался полностью. Он не просто начал убивать неугодных ему журналистов под Москвой, украинские генералы уже рассматривают в бинокль Херсон, который является частью России», – сказал Скачко.

В том, что теракт киевского режима на Крымском мосту – это часть действий по продолжению контрнаступления противника на юге, считает военный репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный.

Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов отмечает, что установленное на въезде на мост оборудование «очень хорошее». При этом российские спецслужбы постоянно выявляют деятельность украинских террористов и их пособников на территории РФ, но минимизировать полностью работу «спящих» украинских террористических ячеек – задача сложная и «должна вестись соответствующим образом».

«Сейчас возможны любые версии случившегося, но начинать надо с самого начала – было очевидно, что будут предприниматься многочисленные террористические атаки и главная задача состояла в том, чтобы обеспечить контрразведывательное обеспечение по защите Крымского моста. Такого рода деяния готовятся в течение длительного времени и не одним человеком», – говорит Ворожцов.

Движение по автомобильной и железнодорожной частям моста полностью закрыто. Сервис «Яндекс.Карты» сообщил о перекрытии до 31 октября.

Врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко рекомендовал воздержаться от поездок в сторону моста. РЖД отменила все поезда на полуостров. Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат, заверили в компании. Между тем в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судоходство в Керченском проливе не перекрывалось.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, глава государства получил доклады председателя правительства России Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва грузовика на Крымском мосту.

Представитель Кремля сообщил, что сроков восстановления моста пока нет. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что говорить об этом можно будет после того, как появится возможность оценить масштабы повреждений. Он отметил готовность к запуску паромной переправы, которая должна была начать работу уже в субботу несмотря на сложные погодные условия.

«Будет восстановлено паромное сообщение. Сегодня – пассажирское. И до конца дня, скорее всего, уже будет открыто автомобильное паромное сообщение», – сообщил Аксенов.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает ущерб от пожара в 200-500 миллионов рублей. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации, как правило, государственное имущество не страхуется. В Минтрансе России уже приступили к оценке повреждений, требуемого объема и сроков восстановительных работ. Соответствующие решения приняты на оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления под руководством министра транспорта Виталия Савельева.

Отметим, что введенные после взрыва ограничения на продажу товаров на полуострове были отменены буквально через несколько часов. Как заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобожденные территории официально подтверждены, никакого дефицита нет и не будет. В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что регион обеспечен запасом горючего и продовольствия. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны. Налажен сухопутный коридор из Крыма в другие регионы РФ через новые территории.

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