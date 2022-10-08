В Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива

Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил о снятии ограничений на продажу продуктов и топлива

Все ограничения на продажу продовольственных товаров и топлива, введенные после подрыва и нарушения движения по Крымском мосту, снимаются, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Он сообщил в своем Telegram-канале, что логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобожденные территории официально подтверждены, никакого дефицита нет и не будет.

Прокуратура будет тщательно следить за попытками спекуляций и уровнем цен, такие моменты будут жестко пресекаться, подчеркнул он.

Между тем генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокуратурам Республики Крым и города Севастополя обеспечить надзор за недопущением повышения цен производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю), а также стоимости востребованной продовольственной продукции и топлива.

Кроме того, уточняет ведомство, прокуратура взяла на особый контроль ситуацию с доступностью для населения автомобильного топлива, продуктов питания и товаров первой необходимости, передает ТАСС.

Операторы топливного рынка и представители крупных торговых сетей на полуострове располагают необходимыми запасами этих товаров, подчеркивает генеральная прокуратура. Прокурорами будут решительно пресекаться любые попытки создания искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения цен, сказано в заявлении.

Ранее в субботу Развозжаев сообщал, что на автозаправках не будут продавать бензин под запас канистрами, чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж. Кроме того, в министерстве промышленной политики Крыма сообщали, что отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3 кг. При этом советник главы Республики Крым Олег Крючков заявлял, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности.

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