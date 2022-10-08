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В Крыму оценили запасы продуктов и топлива
Министерство промышленной политики Крыма заявило о запасах товаров первой необходимости почти на два месяца
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Запасы товаров первой необходимости на территории Крыма имеются почти на два месяца, но для предотвращения искусственного ажиотажа ограничена продажа бакалейных товаров, сообщили в министерстве промышленной политики Крыма.
По словам замминистра промышленной политики Республики Крым Ирины Мезавцовой, продовольственный рынок в регионе насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме. Она констатировала наличие товаров первой необходимости на складах предприятий. Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток, приводятся ее слова на странице ведомства во «ВКонтакте».
Мезавцова сообщила, что в целях избежания искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3 кг.
При этом советник главы Республики Крым Олег Крючков написал в Telegram, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения, отметил он.
В свою очередь министр топлива и энергетики региона Игорь Коринь сообщил в Telegram, что нет никаких оснований для беспокойства и создания ажиотажного спроса на автозаправочных станциях. Запас бензина и дизельного топлива на полуострове достаточный, а ситуация с обеспечением доставки находится под полным контролем, подвоз с материковой части будет осуществлен, работа ведется, заверил он.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заверил, что запаса бензина в городе хватит на 40 суток, дефицита не будет, поэтому «запасаться топливом не надо». С продуктами такая же ситуация, отметил он.
Развожаев призвал севастопольцев сохранять спокойствие и «корректировать свои планы», помня о том, что выезд через мост в настоящее время невозможен. Туристов, должны были выезжать на материк из Севастополя, он попросил задержаться в гостиницах на сутки, пока не решатся вопросы с переправой. Эти сутки не надо будет оплачивать, сейчас мы решаем этот вопрос с отельерами, отметил он.
Чуть позднее губернатор Севастополя отреагировал на сообщения о том, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, бензин в канистры отпускаться не будет, сообщил он.
Глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов со своей стороны отметил, что Севастополь полностью обеспечен топливом, которое необходимо для проведения отопительного сезона. Уголь и мазут закуплены, передает ТАСС его слова.
По данным Минэнерго России, опубликованным в Telegram-канале ведомства, Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает минимум на 15 дней и уже идет работа по обеспечению продолжения подвоза, говорится в сообщении.
После взрыва на Крымском мосту все поезда из Крыма и на полуостров отменены. Керченская паромная переправа уже возобновила работу.
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Появилась съемка американских наемников под Запорожьем с камеры одного из погибших
Замминистра информации ДНР Безсонов сообщил об американских спецназовцах среди погибших под Запорожьем наемников
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Иностранные наемники на Запорожском направлении попытались произвести разведку боем, но понесли потери, в их числе оказались американские граждане, что подтверждают записи с камер одного из погибших, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
В число иностранных боевиков, совершивших вылазку, вошли американские спецназовцы, они вели себя «самоуверенно» и решили провести разведку боем, но не учли, что в этой зоне присутствуют российские военные, сообщил Безсонов в своем Telegram-канале.
Российские военные сохранили секретность в радиоэфире, чем ввели в заблуждение боевиков, после столкновения наемники понесли потери. Часть американцев сумела сбежать.
«Представленные фото – скрины видео с камеры GoPro одного из погибших наемников, который в буквальном смысле потерял голову. Само видео, возможно, опубликую завтра», – заключил Безсонов.
Ранее журналист Андрей Руденко сообщил, что на подконтрольной Украине территории подбили из противотанковой управляемой ракеты автобус с польскими наемниками, погибло более 20 боевиков.
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Спутниковый интернет Маска Starlink перестал работать у ВСУ
ВСУ столкнулись со сбоями в работе системы Starlink после публикаций Маска
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Украинские военные столкнулись со сбоем системы оборудования Starlink на линии фронта, которое ВСУ получает от американского предпринимателя Илона Маска.
Оборудование позволяет получать интернет из любой точки. По данным украинских чиновников, отключения могут привести к «катастрофическим» потерям связи, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Financial Times.
Отключение стало наблюдаться при попытках украинских военных прорвать линию фронта. Сбои фиксировали как в Херсонской и Запорожской областях, так и в районах Харькова, Донецка и Луганска.
«Сбои связи были широко распространены и вызвали панические звонки от военных на телефоны доверия», – приводит издание слова украинского чиновника.
Ранее Маск предложил собственный вариант урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и новыми референдумами под контролем ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, что вызвало недовольство среди киевских политиков.
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Названа причина взрыва на Крымском мосту
В НАК сообщили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
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Подрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
В НАК сообщили, что в субботу в 06.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, передает ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что арка над судоходной частью моста не повреждена.
В справочной Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), осуществляющей перевозки в Республике Крым и Севастополе, сообщили, что пригородное железнодорожное сообщение с Крымом приостановлено до устранения последствий ЧП на Крымском мосту. Сейчас уже задержки минимум по два часа в анапском направлении, уточнила представитель ЮППК.
В свою очередь в пресс-службе компании «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ), которая осуществляет пассажирские перевозки в Крым, сообщили, что два ближайших поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь задерживаются в пути. Так, задерживаются поезда №28 Москва – Симферополь и №170 Санкт-Петербург – Симферополь. Также компания сообщала, что создаст оперштаб в связи с ЧП.
Ранее в субботу сообщалось, что на одном из участков Крымского моста загорелась цистерна с топливом, судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
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Госдеп назвал условия вступления США в конфликт на Украине
В Госдепе заявили, что США не вступят в конфликт на Украине, пока не подвергнутся атаке
США не вступят в конфликт на Украине, если они сами или их союзники не подвергнутся атаке, заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
Так он ответил на вопрос о призывах президента Украины Владимира Зеленского к «превентивным ударам» по России.
«До тех пор, пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую вступать в этот конфликт, в том числе отправлять американские силы для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска», – передает ТАСС его слова.
Ранее Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные ядерные удары по России.
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Аксенов оценил масштаб разрушений на Крымском мосту
Глава Крыма Аксенов: Обрушились два пролета автомобильной части Крымского моста
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В результате субботнего происшествия на Крымском мосту обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. О сроках восстановления моста и опор можно будет говорить после того, как потушат пожар, добавил руководитель региона.
В своем Telegram-канале Аксенов сообщил, что сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения, отметил он.
Глава Крыма уточнил, что находится на рабочем месте, координирует работу по тушению пожара на Крымском мосту. К месту ЧП стянуты все силы, подчеркнул он.
По визуальной оценке, продолжил Аксенов, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать уже в субботу, уточнил он. График движения паромов власти обещают опубликовать позднее. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей, отметил Аксенов.
Глава Крыма попросил отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым, заверил он, уточнив, что порядок компенсации будет озвучен в понедельник. Он сообщил, что данная позиция согласована в том числе с правительством г. Севастополя и непосредственно губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым.
Также Аксенов пообещал информировать граждан в постоянном режиме. После тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП. Аксенов призвал успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы, заверил он.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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Движение по Крымскому мосту полностью закрыто
Врио главы минтранса Крыма Лукашенко сообщил об ограничении движения по автомобильной и ж/д частям Крымского моста
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Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено, сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта региона Николай Лукашенко.
Лукашенко сообщил ТАСС, что в настоящее время ведутся работы по возможному запуску паромной переправы. Врио главы минтранса региона рекомендовал пока воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.
Между тем в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за инцидента на Крымском мосту.
В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что после ЧП на Крымском мосту появилось большое количество ложной информации, и призвал всех пользоваться только официальными данными.
Он добавил, что Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны, подчеркнул советник главы региона.
Крючков также сообщил, что, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили ранее в пресс-службе Крымской железной дороги, утром субботы аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. На подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания и обогрева, работают все оперативные службы.
В районе поселка Ильич и на развилке Тамань – Волна после ЧП организовали стоянки для водителей автомобилей, которые направлялись к Крымскому мосту. Также организуют полевые кухни, туалеты. Краснодарский край готов открыть семь стоянок в случае необходимости, сообщили в оперативном штабе региона.
Появились кадры взрыва на Крымском мосту
В Сети публикуют видео взрыва на Крымском мосту
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В социальных сетях появляются видеозаписи взрыва на Крымском мосту, произошедшего утром субботы, в результате которого, по предварительным данным, повреждены два пролета автомобильной части моста.
Видео публикуются в различных Telegram-каналах.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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Цистерна с топливом загорелась на Крымском мосту
Советник главы Крыма Крючков сообщил о возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту
По предварительной информации, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крючков сообщил, что судоходные арки не повреждены, идет работа по тушению пожара. В дорожном управлении «Тамань» сообщили, что движение по мосту приостановлено, передает РИА «Новости».
Как говорится в сообщении Крымской железной дороги, возгорание топливной цистерны произошло в хвосте грузового поезда. Сообщается, что в 06.05 аппаратура показала ложную занятость на путях на железнодорожной части транспортного перехода, передает ТАСС.
Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы.
В офисе Зеленского назвали ЧП на Крымском мосту «началом»
Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал ЧП в Крыму «началом»
Произошедшее ЧП на Крымском мосту – это «начало», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано», – написал Подоляк в своем Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в субботу утром произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Позже сообщили, что движение по Крымскому мосту полностью закрыто.
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Военный эксперт рассказал о создании эшелонированной обороны в новых регионах России
Военный аналитик Онуфриенко указал на значимость эшелонированной обороны в новых регионах России
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В Херсонской и Харьковской областях фронт стабилизировался после прибытия подкреплений. А возводимые сейчас эшелонированные линии обороны сокращают шансы противника на дальнейшее продвижение. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя обстановку на Херсонском направлении.
«Сейчас в Херсонской области ситуация стабилизировалась. Это связано с подоспевшим подкреплением. При этом противник продолжает прощупывать нашу оборону по всей линии соприкосновения – и в районе Давыдова Брода, и в районе Сухого Ставка, и под Дудчанами», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Украинская сторона решила, что может прорываться на стыках наших подразделений вдоль линии боевого соприкосновения. Но они не учли, что сейчас там значительно больше российских военных. Так что предпосылки для продвижения противника по состоянию на утро пятницы не очень велики», – уверен собеседник.
Эксперт также обратил внимание на то, что ВСУ беспрерывно продолжают стягивать дополнительные силы и средства. «Нам пора бы уже прекратить «играть от обороны». Буквально на днях я встречался с председателем запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимиром Роговым. Он говорит, что на территории области ВСУ также пытаются прощупать оборону, чтобы потом предпринять попытку перейти к наступлению», – пояснил он.
«Доходит до совершенно идиотских идей типа высадки десанта ВСУ через Днепр. Опять предпринимаются попытки десантироваться на Запорожскую АЭС. Аналогичная ситуация и в Харьковской области, откуда я недавно вернулся. Украина бьет куда угодно, не считаясь с потерями, лишь бы найти слабое место в нашей обороне», – продолжает военный аналитик.
«Но мы наконец-то начали выстраивать эшелонированную оборону, которой ранее не было. Это было связано с тем, что мы привыкли наступать и совершенно не были готовы сделать шаг назад. Сейчас начинают возводиться укрепления в Херсонской и Харьковской областях. И это очень важно. Думаю, что через пару месяцев Россия сможет начать масштабное наступление», – заключил Онуфриенко.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные уперлись в эшелонированную оборону. «Ситуация стабильна, никаких прорывов нет и не будет», – передает его слова РИА «Новости».
В свою очередь врио губернатора региона Владимир Сальдо сказал, что ВСУ в любом случае не смогут взять под контроль Херсон, «это 100%», заявил Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live». «И тем, что они из [натовских РСЗО] HIMARS ночью по гостиницам бьют, тоже людей не запугаешь», – подчеркнул глава региона.
Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на Херсонском направлении. Тогда военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».
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Украина обстреляла Белгородскую и Курскую области
Главы Белгородской и Курской областей Гладков и Старовойт сообщили об обстреле со стороны Украины Щетиновки и Волфино
Село Щетиновка Белгородского района подверглось обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Волфино Глушковского района.
Как сообщил в Telegram Гладков, Щетиновку обстреливали весь день. Жители находятся в безопасности – некоторые уехали к родственникам, других перевезли в пункт временного размещения. Один из мирных жителей получил ранение, ему оказана медицинская помощь.
Губернатор Курской области сообщил в Telegram, что по Волфино зафиксировано «пять прилетов», пострадавших нет, но повреждены несколько домовладений, разбит частный автомобиль. Отмечается, что один из домов пострадал довольно сильно. Старовойт заверил, что «в беде никого не бросят», решается вопрос о необходимости переселения жильцов.
Напомним, в России продлен режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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На Украине запретили российскую музыку
На Украине опубликовали закон о запрете российской музыки на ТВ, радио и в такси
Российская музыка и гастроли российских исполнителей запрещены на территории Украины с 7 октября, следует из текста закона, опубликованного в пятницу.
Изменения внесены в документ о поддержке национального музыкального продукта и «ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», передает ТАСС.
В запрете указан следующий перечень: телевидение, радио и общественные места, в том числе транспорт. Теперь запрещено воспроизводить или исполнять песни российских артистов, которые после 1991 года были гражданами России. В документе напомнили о признании Верховной радой России государством-агрессором.
Запрещено слушать песни на русском языке в общественном транспорте и такси.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России с уважением относятся к украинскому народу, языку, не позволяя себе то, что делает Киев в отношении русского языка.
В Польше предложили начать раздел замороженных активов России
Польский премьер Моравецкий предложил разделить замороженные активы России между Украиной и ЕС
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Замороженные на Западе российские активы следует разделить между украинской стороной и Европейским союзом, такое предложение высказал премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил, что в ЕС обсуждался вопрос о создании нового фонда, и у всех есть свое мнение по этому поводу, но одним из источников его наполнения могут послужить «замороженные активы российских олигархов», передает РИА «Новости».
«Это активы, которые огромны, составляют около 350 млрд евро. И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины, которая должна быть восстановлена за эти средства, но также и для нужд жителей Европейского союза, для нужд жителей Польши. Это то, что также здесь предложили», – добавил политик.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как страны Запада пытаются распределить частную собственность российского бизнеса, находящуюся за рубежом. Глава российского Минфина Антон Силуанов отмечал, что Запад заблокировал около 300 млрд долларов золотовалютных резервов страны.
В ЛНР предупредили о большой группировке ВСУ на границе республики
Представитель ЛНР Мирошник заявил о концентрации ВСУ 40 тыс. военных на границе с регионом
Вдоль пограничной линии Луганской народной республики находятся десятки тысяч украинских военнослужащих, заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
Вдоль границы республики сконцентрировано до 40 тыс. военных ВСУ, заявил Мирошник, передает ТАСС.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее сообщал, что российские военнослужащие начали активное продвижение в районе Артемовска.
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Путин дал поручение в связи с ЧП на Крымском мосту
Президент Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
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Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства России Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД, уточнил Песков.
Представитель Кремля сообщил РИА «Новости», что сроков восстановления Крымского моста пока нет.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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