РЖД отменила все поезда в Крым

Компания РЖД сообщила о приостановке продаж билетов в Крым после ЧП на мосту

Продажа билетов на поезда, которые следуют в Крым и из него, приостановлена после чрезвычайного происшествия на мосту, сообщили в РЖД.

Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, – временно не будут отправляться, передает РИА «Новости» сообщение компании. Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена, сообщили в РЖД.

Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат, заверили в компании.

Как уточняется в сообщении, на место происшествия отправлены восстановительные поезда станций Керчь и Тамань-Пассажирская. В РЖД создан оперативный штаб под председательством генерального директора компании Олега Белозерова.

В свою очередь оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) сообщил, что будет осуществлять возврат денежных средств за билеты на поезда в Крым и из Крыма без удержания сборов, передает ТАСС.

Кроме того, из-за происшествия на Крымском мосту приостановлена продажа билетов более чем на десять поездов с отправлением с 7 по 9 октября.

Ранее в субботу работу возобновила Керченская паромная переправа. Первый паром уже начал переход для погрузки и начала работы, к выходу готовятся еще три.