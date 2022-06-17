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17 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Почему Украина неспособна разрушить Крымский мост

Крымский мост стал для киевского режима символом упущенных возможностей Сергей Мальгавко/ТАСС
Киев грозился разрушить Крымский мост с момента его создания в 2018 году. Угрозы оставались пустыми, но теперь генералы ВСУ прямо дают понять, что рассчитывают на дальнобойные ракеты, обещанные им с Запада. Кроме того, украинская разведка заявила, что добыла подробную схему моста. Насколько реальна угроза Крымскому мосту и почему Киев так мечтает его разрушить? Подробности...
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Какие беспилотники нужны ВМФ России

Так выглядит макет перспективного корабельного БПЛА по версии КБ МиГ Глеб Ирисов/ТАСС
Ряд утечек и заявлений официальных лиц можно трактовать таким образом, что Россия приступила к разработке специализированных морских беспилотников. Например, для того чтобы оснастить ими единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». В чем особенности морских БЛА и какие из них больше всего нужны ВМФ России? Подробности...
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На самых влиятельных людей США открыта охота

Подозреваемый имел при себе пистолет, два магазина к нему, штык-нож, перцовый баллончик и молоток с гвоздодером Allison Bailey/Reuters
Покушение на жизнь члена Верховного суда США Бретта Кавано – только часть того революционного по сути насилия, которое грозит захлестнуть Америку этим летом. Леволиберальные уличные активисты переходят к террору против институтов, на которых американское государство держалось веками. Устоит ли оно теперь?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Мир может принести только Россия

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует. Подробности...

Запад растерян, но он играет вдолгую

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит. Подробности...
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Оставьте Сербию в покое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ряд российских экспертов хотят, чтобы сербы определились, с кем они – с Россией или с Западом. Однако слишком настойчивые требования приведут лишь к тому, что сербы окажутся с Западом – причем не по своей воле. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

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    Почему Украина неспособна разрушить Крымский мост

    Крымский мост стал для киевского режима символом упущенных возможностей
    		   17 июня 2022, 08:40
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Киев грозился разрушить Крымский мост с момента его создания в 2018 году. Угрозы оставались пустыми, но теперь генералы ВСУ прямо дают понять, что рассчитывают на дальнобойные ракеты, обещанные им с Запада. Кроме того, украинская разведка заявила, что добыла подробную схему моста. Насколько реальна угроза Крымскому мосту и почему Киев так мечтает его разрушить?

    «Для ВСУ Керченский мост – цель номер один», – заявил в четверг в интервью генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко. Поясним – Керченским на Украине предпочитают называть Крымский мост, соединяющий полуостров с большой Россией. По словам генерал-майора Марченко, планы ВСУ относительно моста не представляют секрета ни для российских, ни для украинских военных, «ни для их гражданских, ни для наших гражданских».

    В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту. «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных», – сказал он, добавив, что Москва принимает во внимание все подобные заявления украинских военных и политиков. Об угрозах украинского военного иронично отозвался глава Крыма Сергей Аксенов. «Дурень думкой богатеет, – написал руководитель республики в своем Telegram-канале. – А обитатели киевских кабинетов власти все больше напоминают обитателей рейхсканцелярии в сорок пятом – те же надежды на «вундерваффе», тот же лихорадочный идиотизм и безумные речи».

    Впрочем, отметим: генерал Марченко, который озвучил угрозу Крымскому мосту, не напоминает ни кабинетного стратега, ни безответственного блогера – и до этого не был замечен в шапкозакидательских настроениях. Офицер, который сейчас возглавляет Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, сделал карьеру во время кампании в Донбассе. В украинских СМИ утверждается, что летом 2014-го он вывел пять тысяч бойцов из окружения в Изваринском котле, а осенью того же года участвовал в боях за Донецкий аэропорт. Во время спецоперации Марченко курировал оборону Николаева, и как уверяет украинская сторона, обеспечил боеспособность сил в городе.

    Киевские чиновники и политики, в самом деле, не скупились на обещания затруднить строительство Крымского моста, а после – его уничтожить, о чем напомнил и Песков. В 2018 году министр инфраструктуры Владимир Омелян грозил, что «россияне жестоко поплатятся» за возведение моста из «украинского Крыма в украинскую Кубань». «Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут покидать наш Крым», – предрекал тогдашний президент Петр Порошенко. В 2019-м Александр Турчинов – на тот момент уже бывший глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) – заявлял, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы могут разрушить мост «в течение нескольких минут».

    В апреле действующий руководитель СНБО Алексей Данилов объявил: если у ВСУ будет возможность нанести удар по Крымскому мосту, они ею воспользуются. «Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», – отметил по этому поводу замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Но не исключено, что сейчас у киевских военных появилось больше оснований для угроз. Уверенность украинским военным придают переданные американской стороной реактивные системы залпового огня M142 HIMARS, считает член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин. «Это оружие может стрелять на большие расстояния, и Киев, конечно, на это рассчитывает», – приводит слова Заварзина Дума ТВ.

    «Разрушить Крымский мост ракетой можно – если нанести точный удар по нему. Даже если ракета попадет в пролет, мост уже будет разрушен, его надо будет восстанавливать. Материалы, из которых сделан Крымский мост, для современных средств поражения роли не играют», – сказал газете ВЗГЛЯД российский военный инженер, глава организации ветеранов инженерных войск – участников боевых действий «Фортпост» Вячеслав Храмцов.

    Также отметим, что в четверг Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявило, что оно получило подробную техническую документацию Крымского моста. Как сообщает ТАСС, украинская военная спецслужба опубликовала в соцсетях электронную презентацию, озаглавленную «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив». ГУР утверждает, что в этих материалах содержится «подробная информация о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса».

    «Теоретически знание технической документации может облегчить украинским военным или каким-то диверсионным группам задачу по нарушению работы Крымского моста», – комментирует замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

    «Кроме того, Украина может нанести по Крымскому мосту авиаудары

     – например, с тактических бомбардировщиков Су-24, – высказал предположение собеседник. – То, что эти самолеты с боезапасом долетят до Крыма, сомнительно, но теоретически это возможно. Других вариантов я не вижу».

    В 2017 году экс-заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал Крымский мост уязвимым для ударов военной авиации, а также для ракет наземного и морского базирования. Но если ВСУ сейчас решатся на удар по Крымскому мосту, то с военно-стратегической точки зрения этот акт особого значения иметь не будет, указывают эксперты. Сообщение между Крымским полуостровом и остальной Россией не прервется. За сто дней специальной военной операции ВС России обеспечили контроль над сухопутным коридором Ростовская область – ДНР – Запорожская область – Крым. После полного освобождения Мариуполя можно констатировать, что коммуникации на северном берегу Азовского моря находятся в глубоком тылу у наших войск.

    Но идея-фикс киевского режима – уничтожение Крымского моста – имеет политическое, а точнее, символическое значение, отмечает политолог Александр Асафов. «Они не могут оказывать никакого противодействия российским военным в ходе спецоперации, но они политически достаточно давно занимаются борьбой с символами – достаточно вспомнить «отмену» имен Пушкина, Ватутина, снос памятников Ленину и так далее, – указывает Асафов. – Для остатков украинской власти Крымский мост стал раздражающим их символом упущенных возможностей по противодействию России с 2014 года и по сей день».

    С сугубо практической точки зрения поражение «цели номер один», по генералу Марченко, нереально, отмечает Храмчихин. «Объект слишком хорошо охраняется и защищается. К тому же сам по себе мост – фундаментальное сооружение, которое можно уничтожить только ядерным ударом, или выпустить по нему сотню мощных ракет и всеми попасть. Как вы понимаете, этого российские ПВО и ПРО сделать не дадут», – пояснил эксперт. О прикрытии моста силами противоракетной и противовоздушной обороны напомнил и депутат Заварзин.

    «Ни один стратегический мост не является беззащитным, – в свою очередь отметил военный инженер Храмцов. – На Крымском мосту есть средства ПВО. От морских диверсантов мост защищен специальными отрядами и заграждениями, которые мешают морским диверсантам подобраться к мосту, заминировать его и взорвать. Есть береговая охрана. Все это вместе составляет систему защиты Крымского моста. Даже на простых мостах, не стратегических, во время Великой Отечественной войны на въезде и на выезде стояли КПП с вооруженной охраной. Надо предусматривать, на что способны сейчас ВСУ, и соответствующе организовывать систему защиты всех стратегических объектов».

     

    «Крымский мост – это большое и мощное сооружение. Не представляю, как его можно повредить одним ударом, учитывая его размеры. Система ПВО, которая защищает Крым, по долгу службы обязана предотвращать появление украинских военных самолетов над полуостровом», – отметил Храмчихин.

    Вариант с повреждением Крымского моста, например, американскими ракетными системами HIMARS, исключен, говорит эксперт. Во-первых, эти ракетные комплексы только ставятся Украиной на боевое дежурство, идет процесс обучения украинского личного состава управлять «Химарсами». Во-вторых, эффективная дальность стрельбы из «Химарса», то есть расстояние, с которого ракета максимально вероятно поразит цель – триста километров. Из этого следует, что «Химарсам» для эффективного обстрела Крымского моста надо максимально приблизиться к Крыму, что им сделать не получится.

    «Американцы не намерены поставлять Украине стратегическое ракетное вооружение. HIMARS оснащены обычными ракетами класса «земля – земля». С территории Украины они до Крыма не долетят – слишком далеко. А если бы и долетели, они бы максимум нанесли мосту незначительные повреждения», – заключил эксперт.

    Исключено поражение Крымского моста и стоящими на вооружении ВМС Украины крылатыми ракетами «Нептун», говорит Храмчихин. «Во-первых, «Нептун» – противокорабельная ракета. Во-вторых, «Нептун» с Украины не долетит до Крыма физически. В теории, если украинский корабль с «Нептуном» достигнет расстояния эффективной дальности с Крымским мостом, в самом худшем случае этот ракетный удар нанесет мосту незначительные повреждения. Уничтожить Крымский мост вообще, объективно говоря, можно только ядерным ударом»», – заключил военный эксперт.

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