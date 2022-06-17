Почему Украина неспособна разрушить Крымский мост

Киев грозился разрушить Крымский мост с момента его создания в 2018 году. Угрозы оставались пустыми, но теперь генералы ВСУ прямо дают понять, что рассчитывают на дальнобойные ракеты, обещанные им с Запада. Кроме того, украинская разведка заявила, что добыла подробную схему моста. Насколько реальна угроза Крымскому мосту и почему Киев так мечтает его разрушить?

«Для ВСУ Керченский мост – цель номер один», – заявил в четверг в интервью генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко. Поясним – Керченским на Украине предпочитают называть Крымский мост, соединяющий полуостров с большой Россией. По словам генерал-майора Марченко, планы ВСУ относительно моста не представляют секрета ни для российских, ни для украинских военных, «ни для их гражданских, ни для наших гражданских».

В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту. «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных», – сказал он, добавив, что Москва принимает во внимание все подобные заявления украинских военных и политиков. Об угрозах украинского военного иронично отозвался глава Крыма Сергей Аксенов. «Дурень думкой богатеет, – написал руководитель республики в своем Telegram-канале. – А обитатели киевских кабинетов власти все больше напоминают обитателей рейхсканцелярии в сорок пятом – те же надежды на «вундерваффе», тот же лихорадочный идиотизм и безумные речи».

Впрочем, отметим: генерал Марченко, который озвучил угрозу Крымскому мосту, не напоминает ни кабинетного стратега, ни безответственного блогера – и до этого не был замечен в шапкозакидательских настроениях. Офицер, который сейчас возглавляет Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, сделал карьеру во время кампании в Донбассе. В украинских СМИ утверждается, что летом 2014-го он вывел пять тысяч бойцов из окружения в Изваринском котле, а осенью того же года участвовал в боях за Донецкий аэропорт. Во время спецоперации Марченко курировал оборону Николаева, и как уверяет украинская сторона, обеспечил боеспособность сил в городе.

Киевские чиновники и политики, в самом деле, не скупились на обещания затруднить строительство Крымского моста, а после – его уничтожить, о чем напомнил и Песков. В 2018 году министр инфраструктуры Владимир Омелян грозил, что «россияне жестоко поплатятся» за возведение моста из «украинского Крыма в украинскую Кубань». «Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут покидать наш Крым», – предрекал тогдашний президент Петр Порошенко. В 2019-м Александр Турчинов – на тот момент уже бывший глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) – заявлял, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы могут разрушить мост «в течение нескольких минут».

В апреле действующий руководитель СНБО Алексей Данилов объявил: если у ВСУ будет возможность нанести удар по Крымскому мосту, они ею воспользуются. «Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», – отметил по этому поводу замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

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Но не исключено, что сейчас у киевских военных появилось больше оснований для угроз. Уверенность украинским военным придают переданные американской стороной реактивные системы залпового огня M142 HIMARS, считает член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин. «Это оружие может стрелять на большие расстояния, и Киев, конечно, на это рассчитывает», – приводит слова Заварзина Дума ТВ.

«Разрушить Крымский мост ракетой можно – если нанести точный удар по нему. Даже если ракета попадет в пролет, мост уже будет разрушен, его надо будет восстанавливать. Материалы, из которых сделан Крымский мост, для современных средств поражения роли не играют», – сказал газете ВЗГЛЯД российский военный инженер, глава организации ветеранов инженерных войск – участников боевых действий «Фортпост» Вячеслав Храмцов.

Также отметим, что в четверг Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявило, что оно получило подробную техническую документацию Крымского моста. Как сообщает ТАСС, украинская военная спецслужба опубликовала в соцсетях электронную презентацию, озаглавленную «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив». ГУР утверждает, что в этих материалах содержится «подробная информация о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса».

«Теоретически знание технической документации может облегчить украинским военным или каким-то диверсионным группам задачу по нарушению работы Крымского моста», – комментирует замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

«Кроме того, Украина может нанести по Крымскому мосту авиаудары

– например, с тактических бомбардировщиков Су-24, – высказал предположение собеседник. – То, что эти самолеты с боезапасом долетят до Крыма, сомнительно, но теоретически это возможно. Других вариантов я не вижу».

В 2017 году экс-заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал Крымский мост уязвимым для ударов военной авиации, а также для ракет наземного и морского базирования. Но если ВСУ сейчас решатся на удар по Крымскому мосту, то с военно-стратегической точки зрения этот акт особого значения иметь не будет, указывают эксперты. Сообщение между Крымским полуостровом и остальной Россией не прервется. За сто дней специальной военной операции ВС России обеспечили контроль над сухопутным коридором Ростовская область – ДНР – Запорожская область – Крым. После полного освобождения Мариуполя можно констатировать, что коммуникации на северном берегу Азовского моря находятся в глубоком тылу у наших войск.

Но идея-фикс киевского режима – уничтожение Крымского моста – имеет политическое, а точнее, символическое значение, отмечает политолог Александр Асафов. «Они не могут оказывать никакого противодействия российским военным в ходе спецоперации, но они политически достаточно давно занимаются борьбой с символами – достаточно вспомнить «отмену» имен Пушкина, Ватутина, снос памятников Ленину и так далее, – указывает Асафов. – Для остатков украинской власти Крымский мост стал раздражающим их символом упущенных возможностей по противодействию России с 2014 года и по сей день».

С сугубо практической точки зрения поражение «цели номер один», по генералу Марченко, нереально, отмечает Храмчихин. «Объект слишком хорошо охраняется и защищается. К тому же сам по себе мост – фундаментальное сооружение, которое можно уничтожить только ядерным ударом, или выпустить по нему сотню мощных ракет и всеми попасть. Как вы понимаете, этого российские ПВО и ПРО сделать не дадут», – пояснил эксперт. О прикрытии моста силами противоракетной и противовоздушной обороны напомнил и депутат Заварзин.

«Ни один стратегический мост не является беззащитным, – в свою очередь отметил военный инженер Храмцов. – На Крымском мосту есть средства ПВО. От морских диверсантов мост защищен специальными отрядами и заграждениями, которые мешают морским диверсантам подобраться к мосту, заминировать его и взорвать. Есть береговая охрана. Все это вместе составляет систему защиты Крымского моста. Даже на простых мостах, не стратегических, во время Великой Отечественной войны на въезде и на выезде стояли КПП с вооруженной охраной. Надо предусматривать, на что способны сейчас ВСУ, и соответствующе организовывать систему защиты всех стратегических объектов».

«Крымский мост – это большое и мощное сооружение. Не представляю, как его можно повредить одним ударом, учитывая его размеры. Система ПВО, которая защищает Крым, по долгу службы обязана предотвращать появление украинских военных самолетов над полуостровом», – отметил Храмчихин.

Вариант с повреждением Крымского моста, например, американскими ракетными системами HIMARS, исключен, говорит эксперт. Во-первых, эти ракетные комплексы только ставятся Украиной на боевое дежурство, идет процесс обучения украинского личного состава управлять «Химарсами». Во-вторых, эффективная дальность стрельбы из «Химарса», то есть расстояние, с которого ракета максимально вероятно поразит цель – триста километров. Из этого следует, что «Химарсам» для эффективного обстрела Крымского моста надо максимально приблизиться к Крыму, что им сделать не получится.

«Американцы не намерены поставлять Украине стратегическое ракетное вооружение. HIMARS оснащены обычными ракетами класса «земля – земля». С территории Украины они до Крыма не долетят – слишком далеко. А если бы и долетели, они бы максимум нанесли мосту незначительные повреждения», – заключил эксперт.

Исключено поражение Крымского моста и стоящими на вооружении ВМС Украины крылатыми ракетами «Нептун», говорит Храмчихин. «Во-первых, «Нептун» – противокорабельная ракета. Во-вторых, «Нептун» с Украины не долетит до Крыма физически. В теории, если украинский корабль с «Нептуном» достигнет расстояния эффективной дальности с Крымским мостом, в самом худшем случае этот ракетный удар нанесет мосту незначительные повреждения. Уничтожить Крымский мост вообще, объективно говоря, можно только ядерным ударом»», – заключил военный эксперт.

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