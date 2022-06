Донбасс и Причерноморье открывают огромные возможности для всей России Российский плен не спасет американских наемников 16 июня 2022, 13:30

Текст: Алёна Задорожная,

Дарья Волкова

Двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом. Теперь их должны доставить в Россию, чтобы судить согласно российскому законодательству. Какая судьба может ждать наемников и почему им угрожает смертная казнь, несмотря на то что в России введен мораторий на высшую меру наказания? Накануне стало известно о том, что двое бывших американских военнослужащих Александр Друке и Энди Хьюин, попавшие в плен под Харьковом, служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии. Об этом пишет The Daily Telegraph. В частности, сослуживец американцев, который предпочел не называть своего имени, сообщил, что они могли быть пленены после того, как в составе группы из 10 человек противостояли российским силам вблизи Харькова. Также в публикации издания отмечается, что Друке и Хьюин являются первыми военнослужащими США, которые оказались в плену с момента начала Россией специальной военной операции. Белый дом, к слову, уже в курсе об этом, однако пока не может подтвердить достоверность сведений о пленении. Об этом заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби. «Мы призываем американцев не отправляться на Украину и не участвовать в военных действиях на Украине. Это зона боевых действий», – добавил Кирби, отметив, что существуют другие способы поддержать Киев. В то же время The New York Times сообщает, что семьи Друке и Хьюина также в курсе случившегося. «Алекс сразу сказал мне, что хочет использовать свои навыки для обучения украинцев обращению с американским оружием. Он не женат, у него нет детей и у него есть подготовка и опыт. И он считал это своим долгом», – цитирует издание мать Друке. «Энди сделал нелегкий выбор, он сделал правильный выбор, – сквозь рыдания сказала Джой Блэк, невеста Хьюина. – Энди отправился туда не за приключениями. Он просто хотел помочь». Также семьи Хьюина и Друке сказали, что в последний раз общались с военнослужащими 8 июня, когда те их предупредили, что будут вне зоны досягаемости в течение нескольких дней. Таким образом, западная пресса, включая CNN и The Sun, не видит ничего предосудительного в том, что американцы решили отправиться за более чем 8 тыс. километров с целью попытать счастья в военном конфликте на территории Украины, и выставляет их героями. На эту тему Примечательно, что все это происходит на фоне истории с британскими наемниками, приговоренными в ДНР к смертной казни. Они по-прежнему не подали прошений о помиловании, и более того – Лондон не захотел обращаться в Донецк для разрешения ситуации вокруг Шона Пиннера и Эйдена Эслина. Что касается Друке и Хьюина, то о них также известно следующее. Первый служил сержантом в американской армии в Ираке. Второй четыре года провел в корпусе морпехов США, но ранее в боях не участвовал. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, передает «Коммерсант». Позже бойцы «Багета» рассказали, что под Харьковом был бой: отряд из десяти «заукраинцев» против двух российских танков Т-72 в сопровождении около 100 пехотинцев. В какой-то момент после одного из взрывов в отряде не досчитались Друке и Хьюина. Затем их искали украинские военные с БПЛА, но ни тел, ни вещей, ни обмундирования найти не смогли. После этого украинская разведка передала отряду информацию, согласно которой двое американцев попали в плен к российским военным, в связи с чем сослуживцы сделали вывод, что речь идет именно о Друке и Хьюине. «Конгрессмен Адам Кинзингер – один из республиканских ястребов – тут же заявил, что эти наемники якобы служили в рядах регулярной украинской армии. И поэтому, дескать, попадают под действие женевской конвенции. Роберт О'Нил – бывший морпех, участвовавший в ликвидации Усамы бин Ладена, – посоветовал морально готовиться к смертному приговору для наемников», – отметил в этой связи политолог-американист Малек Дудаков, комментируя реакцию американских политиков на ситуацию с наемниками под Харьковом. «В США, в отличие от Британии, никто из официальных лиц не призывал ехать воевать за Украину. Поэтому команда Байдена, как она любит это делать, постарается снять с себя ответственность за судьбу наемников. Однако они попробуют использовать повод с их судом, чтобы попытаться вернуть интерес к Украине среди американцев, которые на фоне кризиса уже про нее позабыли», – допускает Дудаков. В беседе с газетой ВЗГЛЯД он также спрогнозировал активизацию американской дипломатии по данному вопросу, однако, как считает политолог, она будет носить непубличный характер. «Все будет обсуждаться в кулуарах, но мы ничего не узнаем. Известны будут только какие-то итоговые решения», – сказал Дудаков. «Совершенно очевидно, что ВС Украины и нацподразделения, в составе которых есть иностранцы, когда возникает угроза пленения, пытаются в первую очередь их эвакуировать. Если не получается – тогда ликвидировать и убрать тела», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты России Максим Григорьев. «Украинцы прекрасно понимают, что каждый факт попадания иностранных наемников в руки объединенных сил ЛНР, ДНР и России – это немой укор в адрес западных стран и повод для взаимодействия с ними. Поэтому предпринимаются все силы, чтобы иностранные военные не попали в плен», – отметил эксперт. «Вместе с тем важно учитывать, что часть наемников – это бывшие или действующие военные зарубежных стран либо сотрудники спецслужб. Это является отягчающим фактором в данной ситуации», – добавил он. «Также иностранные наемники – вполне весомый трофей для любых сил – и для ополченцев республик, и для российской армии. При этом, уверен, что они могут попасть в плен любым из них, зная, что их здоровью ничего не угрожает. Хотя ополченцы к наемникам относятся несколько жестче, чем россияне», – полагает Григорьев. Кроме того, все пленные получают необходимую медицинскую помощь и, в отличие от ВС Украины, в Вооруженных силах России над пленными не издеваются. «Совсем иначе обстоят дела, если наемники причастны к военным преступлениям на территории республик. В таком случае им, конечно, выгоднее попасть в плен к россиянам в надежде избежать смертной казни. Однако, когда факт причастности к преступлениям будет установлен, наши Вооруженные силы могут их выдать республиканским властям, и там их будут судить по законам ЛНР и ДНР», – отметил собеседник. «Действительно, если бы эти американцы попали в плен к бойцам ЛНР, то их бы доставили в республику, где судили бы по местному законодательству. Аналогичная ситуация была бы и в случае с ДНР», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД донецкий политолог Владимир Корнилов. «Не исключаю, что в Донецке их могла бы ждать участь британских наемников, поскольку в республике разрешена смертная казнь. Но надо помнить, что суд далеко не всегда приговаривает к высшей мере наказания: там учитываются все обстоятельства, после чего определяется степень виновности», – рассуждает собеседник. «Сейчас же американцев доставят в Россию для дальнейшего разбирательства. «Сейчас же американцев доставят в Россию для дальнейшего разбирательства. Но если в ходе следствия выяснится, что наемники причастны к военным преступлениям на территориях одной из донбасских республик, их могут передать в Луганск или Донецк», – пояснил Корнилов. На фоне этого эксперт выразил уверенность в том, что число плененных иностранных наемников в ближайшее время будет расти. «Их и сейчас не так мало, как может показаться на первый взгляд. Опять же, мы можем только догадываться, сколько их уничтожается на поле боя. И чем сильнее редеют ряды ВСУ, тем чаще мы будем сталкиваться с иностранцами», – сказал Корнилов.