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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Российский плен не спасет американских наемников

Американцы Энди Хьюин (слева) и Александр Друке (справа) попали в плен под Харьковом waaytv.com, Lois Drueke/REUTERS
Двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом. Теперь их должны доставить в Россию, чтобы судить согласно российскому законодательству. Какая судьба может ждать наемников и почему им угрожает смертная казнь, несмотря на то что в России введен мораторий на высшую меру наказания? Подробности...
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Какие беспилотники нужны ВМФ России

Так выглядит макет перспективного корабельного БПЛА по версии КБ МиГ Глеб Ирисов/ТАСС
Ряд утечек и заявлений официальных лиц можно трактовать таким образом, что Россия приступила к разработке специализированных морских беспилотников. Например, для того чтобы оснастить ими единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». В чем особенности морских БЛА и какие из них больше всего нужны ВМФ России? Подробности...
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Унижение Европы грозит развалом Британии

Граница между Великобританией и Ирландией внезапно стала предметом сомнений Peter Morrison/AP/ТАСС
Европейское руководство получило публичную пощечину от одного из своих главных внешнеполитических партнеров – Великобритании. Лондон решил «не уважать свою подпись» и отказаться от выполнения важнейших условий выхода из Евросоюза. О чем идет речь, почему Европа оскорблена и каким образом это может способствовать развалу Великобритании? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Оставьте Сербию в покое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ряд российских экспертов хотят, чтобы сербы определились, с кем они – с Россией или с Западом. Однако слишком настойчивые требования приведут лишь к тому, что сербы окажутся с Западом – причем не по своей воле. Подробности...

Какой должна быть настоящая украинская мечта

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Требования Украины демонстрируют феерическую наглость и самомнение киевского руководства. То, что оно воображает о себе и о своей роли в этом мире. То, как Зеленский и его соратники гипертрофируют значение своей страны. Ее экономики, политики, армии. Подробности...
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Санкции против удобрений из России вернули Америку к навозу

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
«Зеленая экономика» выходит человечеству боком. В частности, США. Ее издержки вкупе с антироссийскими санкциями уже привели страну к энергодефициту и нехватке продовольствия. Подробности...
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Гавайи должны были стать русскими

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Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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    Российский плен не спасет американских наемников

    Американцы Энди Хьюин (слева) и Александр Друке (справа) попали в плен под Харьковом
    		   16 июня 2022, 13:30
    Фото: waaytv.com, Lois Drueke/REUTERS
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом. Теперь их должны доставить в Россию, чтобы судить согласно российскому законодательству. Какая судьба может ждать наемников и почему им угрожает смертная казнь, несмотря на то что в России введен мораторий на высшую меру наказания?

    Накануне стало известно о том, что двое бывших американских военнослужащих Александр Друке и Энди Хьюин, попавшие в плен под Харьковом, служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии. Об этом пишет The Daily Telegraph. В частности, сослуживец американцев, который предпочел не называть своего имени, сообщил, что они могли быть пленены после того, как в составе группы из 10 человек противостояли российским силам вблизи Харькова.

    Также в публикации издания отмечается, что Друке и Хьюин являются первыми военнослужащими США, которые оказались в плену с момента начала Россией специальной военной операции. Белый дом, к слову, уже в курсе об этом, однако пока не может подтвердить достоверность сведений о пленении. Об этом заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.

    «Мы призываем американцев не отправляться на Украину и не участвовать в военных действиях на Украине. Это зона боевых действий», – добавил Кирби, отметив, что существуют другие способы поддержать Киев. В то же время The New York Times сообщает, что семьи Друке и Хьюина также в курсе случившегося. «Алекс сразу сказал мне, что хочет использовать свои навыки для обучения украинцев обращению с американским оружием. Он не женат, у него нет детей и у него есть подготовка и опыт. И он считал это своим долгом», – цитирует издание мать Друке.

    «Энди сделал нелегкий выбор, он сделал правильный выбор, – сквозь рыдания сказала Джой Блэк, невеста Хьюина. – Энди отправился туда не за приключениями. Он просто хотел помочь». Также семьи Хьюина и Друке сказали, что в последний раз общались с военнослужащими 8 июня, когда те их предупредили, что будут вне зоны досягаемости в течение нескольких дней.

    Таким образом, западная пресса, включая CNN и The Sun, не видит ничего предосудительного в том, что американцы решили отправиться за более чем 8 тыс. километров с целью попытать счастья в военном конфликте на территории Украины, и выставляет их героями.

    Примечательно, что все это происходит на фоне истории с британскими наемниками, приговоренными в ДНР к смертной казни. Они по-прежнему не подали прошений о помиловании, и более того – Лондон не захотел обращаться в Донецк для разрешения ситуации вокруг Шона Пиннера и Эйдена Эслина.

    Что касается Друке и Хьюина, то о них также известно следующее. Первый служил сержантом в американской армии в Ираке. Второй четыре года провел в корпусе морпехов США, но ранее в боях не участвовал. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, передает «Коммерсант».

    Позже бойцы «Багета» рассказали, что под Харьковом был бой: отряд из десяти «заукраинцев» против двух российских танков Т-72 в сопровождении около 100 пехотинцев. В какой-то момент после одного из взрывов в отряде не досчитались Друке и Хьюина. Затем их искали украинские военные с БПЛА, но ни тел, ни вещей, ни обмундирования найти не смогли.

    После этого украинская разведка передала отряду информацию, согласно которой двое американцев попали в плен к российским военным, в связи с чем сослуживцы сделали вывод, что речь идет именно о Друке и Хьюине.

    «Конгрессмен Адам Кинзингер – один из республиканских ястребов – тут же заявил, что эти наемники якобы служили в рядах регулярной украинской армии. И поэтому, дескать, попадают под действие женевской конвенции. Роберт О'Нил – бывший морпех, участвовавший в ликвидации Усамы бин Ладена, – посоветовал морально готовиться к смертному приговору для наемников», – отметил в этой связи политолог-американист Малек Дудаков, комментируя реакцию американских политиков на ситуацию с наемниками под Харьковом.

    «В США, в отличие от Британии, никто из официальных лиц не призывал ехать воевать за Украину. Поэтому команда Байдена, как она любит это делать, постарается снять с себя ответственность за судьбу наемников. Однако они попробуют использовать повод с их судом, чтобы попытаться вернуть интерес к Украине среди американцев, которые на фоне кризиса уже про нее позабыли», – допускает Дудаков.

    В беседе с газетой ВЗГЛЯД он также спрогнозировал активизацию американской дипломатии по данному вопросу, однако, как считает политолог, она будет носить непубличный характер. «Все будет обсуждаться в кулуарах, но мы ничего не узнаем. Известны будут только какие-то итоговые решения», – сказал Дудаков.

    «Совершенно очевидно, что ВС Украины и нацподразделения, в составе которых есть иностранцы, когда возникает угроза пленения, пытаются в первую очередь их эвакуировать. Если не получается – тогда ликвидировать и убрать тела», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

    «Украинцы прекрасно понимают, что каждый факт попадания иностранных наемников в руки объединенных сил ЛНР, ДНР и России – это немой укор в адрес западных стран и повод для взаимодействия с ними. Поэтому предпринимаются все силы, чтобы иностранные военные не попали в плен», – отметил эксперт.

    «Вместе с тем важно учитывать, что часть наемников – это бывшие или действующие военные зарубежных стран либо сотрудники спецслужб. Это является отягчающим фактором в данной ситуации», – добавил он.

    «Также иностранные наемники – вполне весомый трофей для любых сил – и для ополченцев республик, и для российской армии. При этом, уверен, что они могут попасть в плен любым из них, зная, что их здоровью ничего не угрожает. Хотя ополченцы к наемникам относятся несколько жестче, чем россияне», – полагает Григорьев. Кроме того, все пленные получают необходимую медицинскую помощь и, в отличие от ВС Украины, в Вооруженных силах России над пленными не издеваются.

    «Совсем иначе обстоят дела, если наемники причастны к военным преступлениям на территории республик. В таком случае им, конечно, выгоднее попасть в плен к россиянам в надежде избежать смертной казни.

    Однако, когда факт причастности к преступлениям будет установлен, наши Вооруженные силы могут их выдать республиканским властям, и там их будут судить по законам ЛНР и ДНР», – отметил собеседник.

    «Действительно, если бы эти американцы попали в плен к бойцам ЛНР, то их бы доставили в республику, где судили бы по местному законодательству. Аналогичная ситуация была бы и в случае с ДНР», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД донецкий политолог Владимир Корнилов.

    «Не исключаю, что в Донецке их могла бы ждать участь британских наемников, поскольку в республике разрешена смертная казнь. Но надо помнить, что суд далеко не всегда приговаривает к высшей мере наказания: там учитываются все обстоятельства, после чего определяется степень виновности», – рассуждает собеседник.

    «Сейчас же американцев доставят в Россию для дальнейшего разбирательства. Но если в ходе следствия выяснится, что наемники причастны к военным преступлениям на территориях одной из донбасских республик, их могут передать в Луганск или Донецк», – пояснил Корнилов.

    На фоне этого эксперт выразил уверенность в том, что число плененных иностранных наемников в ближайшее время будет расти. «Их и сейчас не так мало, как может показаться на первый взгляд. Опять же, мы можем только догадываться, сколько их уничтожается на поле боя. И чем сильнее редеют ряды ВСУ, тем чаще мы будем сталкиваться с иностранцами», – сказал Корнилов.

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