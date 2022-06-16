Лондон не захотел обращаться в ДНР по приговору британским наемникам

В СПЧ назвали задачи нового сайта «Трибунал»

«Сайт «Трибунал» создан для того, чтобы зафиксировать преступления украинских боевиков, которые совершались с 2014 года. Важно аккумулировать информацию об этом в одном месте и дать возможность всем желающим ознакомиться с материалами», – рассказала газете ВЗГЛЯД журналист и общественник Марина Ахмедова, комментируя сообщения о запуске интернет-ресурса «Трибунал».

«С 2014 года я находилась в Донбассе. Я жила в Донецке, выезжала в разные населенные пункты, выезжала на места обстрелов и в морги, все фиксировала. За последние три месяца я была и в Мариуполе, и в Волновахе, и в других населенных пунктах. Очень много общалась с людьми, записывала все на видео, фотографировала», – рассказала член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова.

«Специальный сайт «Трибунал» создан для того, чтобы придать публичность всем собранным нами свидетельствам преступлений украинских боевиков, которые совершались с 2014 года. Важно зафиксировать их и аккумулировать в одном месте, а также дать возможность всем желающим ознакомиться с материалами», – отметила собеседница.

«Данные материалы послужат доказательствами вины преступников, когда будет проходить суд над ними, и основанием для вынесения приговора. На войне многие преступления совершаются потому, что зачастую остаются безнаказанными. И наша цель – это изменить», – добавила она. «Наверное, мало кому из этих преступников хотелось бы, чтобы его дети и внуки знали о том, что их предки совершали страшные преступления», – полагает правозащитница.

«На нашем сайте все будет зафиксировано с именами, фамилиями, описаниями преступлений. Мы хотим сделать так, чтобы это не кануло в небытие. Все тайное станет явным. Может у кого-то это отобьет желание совершать преступления, убивать, насиловать, издеваться над людьми», – рассказала Ахмедова.

«Вместе с тем мы собираем все эти свидетельства для того, чтобы у следствия был материал, чтобы в конечном итоге каждый совершивший преступления понес наказание», – подчеркнула она.

Сайт «Трибунал» запущен при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. На информационном ресурсе собраны материалы об украинских националистах, где подробно рассказано, в каких преступлениях они обвиняются.

В начале марта Общественная палата РФ инициировала создание Международного общественного трибунала. В него входят правозащитники, журналисты из разных стран мира. Цель – собрать свидетельства военных преступлений, предать их огласке и передать эти доказательства в правоохранительные органы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как проводят свою работу представители международного общественного трибунала в Донбассе. «Действий ВСУ, которые по международному гуманитарному праву оцениваются как военные преступления, за прошедшие восемь лет было совершено огромное количество», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

Международный общественный трибунал опросил более 300 свидетелей и пострадавших от рук ВСУ и нацбатов, рассказал собеседник. «Например, мы проводили соответствующие опросы в освобожденной Волновахе. Местные жители рассказали, как ВСУ расстреливали городскую больницу и мирные дома. Отдельно мы расследовали ситуацию, когда украинский танк на ходу, не скрываясь, расстреливал мирных жителей. Кстати, его в итоге подбила народная милиция ДНР», – добавил Григорьев.

Накануне победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Алексей Бондаренко также рассказал, как он помогает общественной инициативе «Трибунал» собирать и документировать информацию о военных преступлениях киевского режима в Луганской народной республике.

«Моя задача заключалась в том, чтобы максимально объективно восстановить и зафиксировать реальную картину происходящего в Донбассе. Причины начала специальной военной операции мне совершенно очевидны. Но я хотел сам разобраться, что такое восемь лет войны и что люди пережили, находясь под властью националистической Украины. Я считаю, что каждый победитель «Лидеров России» должен побывать в ЛНР и ДНР и увидеть все своими глазами, чтобы четко и взвешенно сформулировать свою политическую позицию и оценить личную готовность работать в этом регионе. Из представителей четвертого сезона я побывал в Донбассе одним из первых и теперь хочу сказать коллегам по конкурсу: ребята, мы действительно здесь необходимы», – сказал Бондаренко.

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