Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Полиция Британии признала незаконными обыски у экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Полиция долины Темзы в ходе слушаний в Высоком суде Англии и Уэльса признала незаконность двух ордеров на обыск в домах бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.
Правоохранительные органы сознались, что предоставили неверную информацию Центральному уголовному суду Лондона, который в начале года разрешил провести следственные действия у брата короля Британии, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
О судебном процессе, который бывший принц инициировал против полиции, стало известно в начале октября. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор потребовал проверить законность выдачи ордеров на обыски в его бывшей резиденции на территории Виндзорского замка и в коттедже в королевском поместье Сандрингем.
Бывший принц был задержан в феврале по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Полиция проверяет информацию о том, что он передавал конфиденциальные сведения уличенному в педофилии американскому финансисту Джеффри Эпштейну во время работы специальным представителем страны по международной торговле.
Спустя несколько часов после допроса брата монарха отпустили без предъявления обвинений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию.
Весной правоохранительные органы начали расследовать его возможные секс-преступления.
В феврале Карл III распорядился допустить следствие к документам родственника.