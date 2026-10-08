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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 18:03 • Новости дня

    Полиция Британии признала незаконными обыски у экс-принца Эндрю по делу Эпштейна

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция долины Темзы в ходе слушаний в Высоком суде Англии и Уэльса признала незаконность двух ордеров на обыск в домах бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

    Правоохранительные органы сознались, что предоставили неверную информацию Центральному уголовному суду Лондона, который в начале года разрешил провести следственные действия у брата короля Британии, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

    О судебном процессе, который бывший принц инициировал против полиции, стало известно в начале октября. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор потребовал проверить законность выдачи ордеров на обыски в его бывшей резиденции на территории Виндзорского замка и в коттедже в королевском поместье Сандрингем.

    Бывший принц был задержан в феврале по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Полиция проверяет информацию о том, что он передавал конфиденциальные сведения уличенному в педофилии американскому финансисту Джеффри Эпштейну во время работы специальным представителем страны по международной торговле.

    Спустя несколько часов после допроса брата монарха отпустили без предъявления обвинений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию.

    Весной правоохранительные органы начали расследовать его возможные секс-преступления.

    В феврале Карл III распорядился допустить следствие к документам родственника.

    6 октября 2026, 06:10 • Новости дня
    Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона

    Ynet: Власти Британии пригрозили выдворением 27 дипломатов Израиля

    Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британский посол Саймон Уолтерс заявил израильским официальным лицам, что ответом на закрытие британского консульства в Восточном Иерусалиме может стать высылка 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне, сообщает Ynet.

    «Британский посол Саймон Уолтерс передал официальным лицам в Израиле сообщение, что если решение министра иностранных дел Гидеона Саара о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме, где работают 27 британских дипломатов, не будет отменено, ответом станет высылка 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне», – говорится в публикации портала Ynet.

    Британское консульство в Восточном Иерусалиме обслуживает палестинское население, и в нем работают 27 британских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием».

    В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы.

    В воскресенье Партия зеленых Британии приравняла сионизм к расизму.

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    7 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Пилот-террорист Flydubai оказался выпускником британской летной школы

    The Telegraph: Напавший на капитана Flydubai пилот обучался в Британии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Оманский пилот Хамам аль-Хаммами, обвиняемый в попытке угона самолета авиакомпании Flydubai в Израиле, проходил профессиональную подготовку в Великобритании, сообщили СМИ.

    Хамам аль-Хаммами проходил обучение с 2018 по 2019 год в L3 Airline Academy, одной из крупнейших британских летных школ того времени, пишет Israel National News со ссылкой на The Telegraph.

    Компания, которая позже вошла в состав Acron Aviation, имела учебные центры в Саутгемптоне, Борнмуте и тренировочный комплекс под Гатвиком. Кроме того, обучение включало стажировку в Новой Зеландии. Полиция этой страны подтвердила, что пилот получил шестимесячную студенческую визу.

    До февраля 2025 года Хаммами работал в Oman Air. Acron Aviation заявила о готовности сотрудничать со следствием. Сам пилот на допросе признался, что хотел отомстить за Газу и стать шахидом. Расследование инцидента продолжается с участием спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что подозреваемый в теракте на рейсе Flydubai обучался в Новой Зеландии. В воскресенье СМИ сообщили о планах второго пилота протаранить аэропорт Бен-Гурион. В субботу капитан рейса рассказал подробности нападения.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Израиль объявил о прекращении работы консульства Британии в Иерусалиме

    Израиль закрыл британское консульство в Иерусалиме

    Израиль объявил о прекращении работы консульства Британии в Иерусалиме
    @ Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что британское консульство в Восточном Иерусалиме прекратило работу, а большинство дипломатов покинет страну, однако часть сотрудников останется в здании.

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар объявил, что британское консульство в Восточном Иерусалиме прекратило деятельность: консул-генерал и еще девятнадцать дипломатов завершат работу и покинут Израиль, а в принадлежащем Британии здании останутся лишь семь сотрудников с сильно урезанными функциями, пишет Israel National News.

    По словам Сааpa, здание больше не будет иметь статус консульства, но Израиль и Британия договорились продолжить диалог, в котором каждая сторона сможет поднимать важные для себя вопросы. Он подчеркнул, что меры стали ответом на политику лейбористского правительства Британии в отношении еврейского государства и указал на новую линию Израиля: «Каждая страна, которая действует против Израиля, должна знать, что за это будет цена».

    В Лондоне договоренности представили иначе: глава британского МИД Эд Милибэнд заявил, что консульство не закрывается, а переименовывается. «После обсуждений с правительством Израиля наше здание генерального консульства не будет закрыто и с сегодняшнего дня будет называться „Миссией Великобритании, Иерусалим“», – сказал Милибэнд, отметив, что структура останется независимой, продолжит работу и оказание услуг палестинцам.

    Милибэнд сообщил, что Лондон пока не будет предпринимать ответные шаги, если диалог с Израилем сохранится, но часть сотрудников и членов их семей «временно выведена» из страны по соображениям безопасности. Он добавил, что Британия намерена в ближайшие месяцы восстановить численность персонала миссии, а Саар, в свою очередь, заявил: «Мы верим в диалог и будем продолжать верить в диалог», напомнив о ранее объявленных четырех шагах против Британии, включая закрытие консульства.

    Израильский министр перечислил в числе причин ответных мер признание Британией палестинского государства, возобновление финансирования БАПОР, приостановку лицензий на экспорт вооружений в Израиль, санкции против израильских министров, граждан и организаций, заморозку переговоров о соглашении о свободной торговле и военном диалоге, а также ограничение участия Израиля в оборонной выставке и запрет на обучение офицеров ЦАХАЛ в Королевском колледже оборонных исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме, согласившись на сохранение ограниченного представительства. Во вторник Британия пригрозила выслать из Лондона 27 израильских дипломатов в ответ на действия Израиля. В прошлом месяце бывший президент США Дональд Трамп не стал мешать британскому правительству вводить санкции против Израиля.

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    6 октября 2026, 21:59 • Новости дня
    Telegraph: Британских спецназовцев могут отдать под суд за казни в Афганистане

    Tекст: Денис Тельманов

    В Британии могут осудить бойцов спецназа за возможные военные преступления в Афганистане, включая казни более 80 безоружных людей, пишет газета Telegraph.

    Британская военная полиция получила материалы о возможных военных преступлениях бойцов спецназа во время конфликта в Афганистане, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph. По данным издания, над военнослужащими может состояться суд.

    «Бойцам британского спецназа может грозить тюрьма за предполагаемые преступления, совершенные в Афганистане. В этом году министерство обороны обнаружило материалы, из которых следует, что военнослужащие могли совершить серьезные правонарушения. Дело передано в военную полицию», – пишет издание со ссылкой на заседание Высокого суда Лондона.

    Управление британских вооруженных сил по борьбе с тяжкими преступлениями изучает сведения о том, что с 2010 по 2013 год военнослужащие Специальной авиадесантной службы (SAS) казнили 80 или более безоружных афганцев. Среди жертв могли быть дети и заключенные, после чего военные уничтожили улики.

    К ответственности могут привлечь около 150 солдат. Сами военнослужащие отрицают эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское министерство обороны признало достоверными обвинения спецназа в убийствах мирных жителей Афганистана.

    МИД России призвал Лондон провести полное расследование внесудебных казней афганцев.

    В Австралии бывшего спецназовца Оливера Шульца привлекли к суду за аналогичные военные преступления.

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    6 октября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подтвердил угрозу для американских бомбардировщиков в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что бомбардировщики ВВС США были выведены с британской базы Фэрфорд из-за некой угрозы.

    Отвечая в Белом доме на вопрос журналиста, была ли угроза самолетам, Трамп сказал: «Да, думаю, можно так сказать». По словам Трампа, самолеты «улетели не случайно», передает РИА «Новости».

    Американский лидер уточнил, что бомбардировщики переместили «не слишком далеко», но конкретного нового места их базирования раскрывать не стал.

    Президент США также отказался отвечать на вопрос о возможной причастности Ирана к ситуации. На просьбу журналистов пояснить, мог ли Тегеран ввезти беспилотники на территорию Британии, Трамп ответил: «Я не могу вам этого сказать. Если они это сделали, им придется очень тяжело».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США вывели все бомбардировщики B-1 с британской авиабазы RAF Fairford из-за угрозы теракта.

    При этом глава Госдепа Марко Рубио назвал переброску самолетов плановой ротацией.

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    7 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Врач британской королевской семьи найдена мертвой в своем доме

    Sun: Врач британской королевской семьи найдена мертвой в своем доме

    Tекст: Денис Тельманов

    Врач-терапевт британской королевской семьи Ханна Терри была убита в своем доме на окраине поместья Сандрингем, сообщила газета Sun.

    Тело 45-летней матери троих детей было найдено 4 октября во время детской вечеринки. В убийстве обвиняется ее 45-летний муж Марк Кейн, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun.

    За несколько дней до трагедии друзья Терри замечали, что она выглядела измотанной и рассеянной, что было ей несвойственно. Король Карл III и королева Камилла уже проинформированы о смерти их врача.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце король Британии Карл III подчеркнул частный статус принца Гарри и Меган Маркл.

    Весной бывший президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Карла III на празднование Дня независимости.

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    5 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Британская полиция задержала 12 участников акции против нелегалов

    В английском Госпорте задержали 12 человек на митинге против мигрантов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники полиции графства Гэмпшир и острова Уайт задержали 12 человек после столкновений на протестной акции против прибытия судов с нелегальными беженцами в городе Госпорт.

    Массовые протесты начались в Госпорте 4 октября после прибытия двух лодок с беженцами. Местные жители попытались перекрыть дороги, чтобы заблокировать вывоз прибывших иностранцев, сообщает РИА «Новости».

    «Двенадцать человек были задержаны и остаются под стражей после инцидента с нарушением общественного порядка в Госпорте в воскресенье», – говорится в заявлении полиции.

    В ходе столкновений пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, им оказали медицинскую помощь на месте. Спустя некоторое время автобусы с мигрантами смогли выехать в Дувр в сопровождении полиции. Иностранцев поместят в центры временного содержания для оформления документов.

    Аналогичная акция против прибытия нелегалов через пролив Ла-Манш прошла в городе в конце сентября, тогда полиция задержала шесть человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Британии прошли протесты из-за прибытия 149 нелегалов.

    Возвращение в Евросоюз назвали причиной возможного роста миграции в страну.

    В прошлом месяце в Британии также вспыхнули протесты из-за прибытия лодки с нелегальными мигрантами.

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    5 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Беженца осудили на 20 лет за подготовку атаки на посольство Израиля в Британии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центральный уголовный суд Лондона приговорил 34-летнего беженца из Кувейта Абдуллу Сабаха Аль-Бадри к 20 годам тюремного заключения за подготовку вооруженного нападения на израильскую дипломатическую миссию.

    Осужденный 28 апреля прошлого года пытался проникнуть на территорию дипломатического представительства Израиля в престижном районе Кенсингтон. Мужчину, вооруженного двумя ножами, задержали сотрудники полиции, отвечающие за безопасность миссий, передает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярд.

    Мотивом для преступления послужило желание отомстить за действия властей Израиля в секторе Газа. При задержании у беженца обнаружили предсмертную записку, в которой он заявлял о готовности умереть за Аллаха.

    По данным правоохранительных органов, злоумышленник прибыл в Британию на надувной лодке из Франции в апреле 2025 года и рассчитывал получить статус беженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Британии освободили шестого подозреваемого в теракте у авиабазы Фэрфорд.

    В апреле Москва осудила нападение на посольство ОАЭ в Дамаске.

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    6 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Британские консерваторы решили создать аналог «Железного купола»

    Telegraph: Британские консерваторы решили создать аналог «Железного купола»

    Tекст: Денис Тельманов

    Британские консерваторы планируют потратить 10 млрд фунтов стерлингов на создание собственной системы противовоздушной обороны, получившей название «Щит Британии», пишет газета Telegraph.

    Британская Консервативная партия обещает создать в стране систему противовоздушной обороны, аналогичную израильскому «Железному куполу», передает РИА «Новости». Проект получил название «Щит Британии» (Britannia Shield).

    «Британия будет защищена куполом по типу израильского «Железного купола» в рамках планов, которые представят консерваторы», – отмечает издание Telegraph.

    Стоимость высокотехнологичного комплекса оценивается в 10 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 13,2 млрд долларов. Система будет включать радиолокационные станции для обнаружения угроз, вычислительные центры для расчета траекторий и пусковые установки с ракетами-перехватчиками.

    По данным СМИ, эта программа станет одной из крупнейших для Британии со времен холодной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское военное руководство заявило об уязвимости страны перед ракетными атаками.

    В США из-за проблем с финансированием под угрозой остановки оказалась разработка противоракетного щита «Золотой купол».

    Ранее Дональд Трамп пообещал развернуть над Соединенными Штатами аналогичную израильской систему ПРО.

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    6 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    Полиция поймала седьмого подозреваемого в подготовке теракта на авиабазе Фэрворд

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранители задержали седьмого подозреваемого в подготовке атаки на авиабазу Фэрфорд, в лондонском районе Вестминстер арестовали 22-летнего местного жителя по делу о планировании террористического акта на военном объекте.

    Британские правоохранительные органы продолжают расследование инцидента вокруг военной авиабазы Фэрфорд. Очередной задержанный оказался гражданином Британии, передает ТАСС со ссылкой на контртеррористическую полицию и корпорацию Би-би-си.

    Молодой человек стал седьмым фигурантом дела о подготовке атаки. Шестеро других подозреваемых ранее были отпущены под залог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября британская полиция ввела режим чрезвычайной ситуации возле военного аэродрома Фэрфорд.

    Ранее правоохранительные органы отпустили под залог шестого подозреваемого.

    Из-за угрозы масштабной атаки Соединенные Штаты передислоцировали с данного объекта стратегические бомбардировщики B-1.

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    7 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Bentley лишенного титулов принца Эндрю выставили на продажу

    В Британии выставили на продажу Bentley экс-принца Эндрю за 165 тыс. долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Британии выставили на продажу автомобиль Bentley, который предположительно принадлежал бывшему британскому принцу Эндрю, за 125 тыс. фунтов стерлингов (165 тыс. долларов).

    «Автомобиль, ранее принадлежавший британской королевской семье! У авто было два владельца с 2020 года», – говорится в объявлении на сайте дилера Portland of Bawtry в Донкастере, передает РИА «Новости».

    Машина с пробегом 7 тыс. миль (около 11 265 км) продается за 124,975 фунта. Автомобиль располагает шестилитровым двигателем, полным приводом, массажными сиденьями и аудиосистемой Naim. Интерьер обит льняной тканью и зеленой кожей.

    Bentley был приобретен королевским двором в 2020 году за 220 тыс. фунтов. Принц Эндрю использовал его с 2021 года. Ранее на нем стоял именной номерной знак A03 DOY (Duke of York – герцог Йоркский). В 2025 году на фоне скандала вокруг связей Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном знак сняли.

    В 2021 году тогда еще принц Эндрю приезжал на Bentley на похороны принца Филиппа, а в 2022 году – на крестины внучки Афины Мапелли Моцци. В конце февраля он был задержан по делу о служебном злоупотреблении, а в декабре 2025 года король Карл III лишил его всех титулов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший принц Эндрю подал в суд на полицию Британии.

    В феврале полиция задержала его из-за связей с Эпштейном. Он отправил Эпштейну секретные британские документы.

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    6 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Хакеры взломали британский интернет-магазин одежды ASOS

    Sky News: Хакеры взломали британский интернет-магазин одежды ASOS

    Tекст: Мария Иванова

    В Британии хакеры атаковали интернет-магазин одежды ASOS, отправив клиентам сообщения с угрозой утечки их личных данных.

    Хакеры взломали системы британского интернет-магазина одежды ASOS, об этом сообщает Sky News.

    Отмечается, что покупатели получили на свои смартфоны push-уведомления об атаке. Злоумышленники пригрозили опубликовать личные данные клиентов, если компания откажется сотрудничать, отмечает ТАСС.

    Из-за инцидента акции ASOS упали на 11%. Сайт и приложение магазина продолжают функционировать в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле хакеры выставили на продажу данные с 80 тыс. компьютеров властей Британии.

    В апреле стало известно, что хакеры получили доступ к мессенджеру главы немецкого Бундестага.

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    6 октября 2026, 01:43 • Новости дня
    Британский писатель Джеффри Арчер умер в возрасте 86 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Британский писатель и бывший политический деятель Джеффри Арчер, автор романов «Ни пенсом больше, ни пенсом меньше» и «Каин и Авель», скончался в возрасте 86 лет, сообщает LBC со ссылкой на издательский дом HarperCollins.

    Смерть наступила в понедельник вечером, за день до запланированного выхода новой книги писателя «Адам и Ева», сообщает LBC.

    Тираж романов Арчера в мире превысил 300 млн экземпляров. В 2013 году у него диагностировали онкологическое заболевание, после чего автор перенес операцию по удалению простаты.

    С 1969 по 1974 год Арчер был членом парламента, а в 1980-х годах занимал должность заместителя председателя Консервативной партии Британии. Его политическая карьера завершилась из-за скандала, связанного с инвестиционной схемой, в 1986 году.

    В 1980-х годах он попытался возродить свою карьеру, получив должность заместителя председателя Консервативной партии. Однако его карьера в политике закончилась после того, как в 1986 году его поймали на оплате услуг проститутки.

    В 2000 году писателя приговорили к четырем годам тюрьмы за лжесвидетельство во время суда о клевете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенегальский писатель и бывший министр Шейх Хамиду Кане умер в возрасте 98 лет.

    Венгерский прозаик и эссеист Петер Надаш ушел из жизни в августе.

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    6 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Британия обвинила братьев Тейт в вовлечении женщин в порноиндустрию

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британские власти обвинили Эндрю и Тристана Тейт в использовании модели «lover boy» для заманивания женщин в Румынию с целью создания порнографии, следует из судебных документов в США.

    Следователи полиции Бедфордшира утверждают, что братья обещали женщинам романтические отношения, чтобы уговорить их переехать в Румынию, где принуждали сниматься в порнографии, сообщает Sky News.

    Эндрю и Тристан Тейт были арестованы в Майами в июле по запросу Британии, которая требует их экстрадиции по обвинениям в изнасилованиях, нападениях и содействии торговле людьми. Судья Лорен Луис отказала им в освобождении под залог. Дата слушаний по экстрадиции пока не назначена.

    Братья отрицают вину. Их адвокат Джозеф Макбрайд заявил, что «ни один американский суд не должен выдавать человека иностранному государству на основании слов тайных обвинителей», поскольку британская сторона не раскрыла имена жертв.

    В Британии братьям Тейт предъявлено 59 обвинений, касающихся четырех предполагаемых жертв в период с 2010 по 2017 год. В Румынии с 2022 года против них также ведется расследование по делу о торговле людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Британия запросила экстрадицию арестованных в США братьев Тейт. СМИ отмечали, что этот процесс станет испытанием отношений между США и Британией. В прошлом году румынская полиция лишила водительских прав Эндрю Тейта.

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    6 октября 2026, 12:25 • Новости дня
    В Британии начали расследование против Meta из-за функции исчезающих фото

    Ofcom: Против Meta начали расследование из-за новой функции в Instagram

    Tекст: Мария Иванова

    Британский медиарегулятор Ofcom инициировал проверку в отношении компании Meta из-за запуска функции обмена исчезающими фотографиями Instagram Instants без предварительной оценки рисков.

    Надзорный орган Великобритании намерен выяснить, нарушила ли корпорация обязательства по местному закону о безопасности в интернете при внедрении новых инструментов. Проверка связана с отсутствием анализа рисков распространения незаконного контента перед запуском Instagram Instants, передает РИА «Новости».

    По законодательству королевства технологические гиганты обязаны предпринимать меры для снижения угроз безопасности перед любыми программными изменениями. В новой функции социальной сети отправленные изображения исчезают сразу после просмотра их пользователями.

    В случае подтверждения нарушений британский регулятор может оштрафовать компанию на сумму до 23,8 млн долларов или удержать до 10% от ее глобальной выручки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае корпорация Meta отключила сквозное шифрование в личных переписках в Instagram.

    В апреле социальная сеть потеряла права на три товарных знака в России.

    В феврале столичные полицейские арестовали владельца сайта за использование логотипа платформы.

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    Пополнение резервов ослабляет рубль

    Сверхдоходы от дорогой нефти заставили Минфин в шесть раз увеличить объем скупки валюты в октябре в пользу резервов. Однако для рубля этот фактор является крайне неприятным. Российская валюта начала снова слабеть после укрепления в сентябре. Ждут ли резкого обвала рубля эксперты? Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Украина ударила по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    ВСУ впервые ударили по центру обработки данных на территории России. Целью стал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области. Как сообщили в компании, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Эксперты подчеркивают: ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атака противника на этот объект в очередной раз подтвердила террористическую тактику Киева. Подробности

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    Распад Канады способен навредить интересам России

    Две из десяти канадских провинций так или иначе готовятся отделиться от остальной страны: Квебек, где сепаратисты победили на выборах, и Альберта, где сосредоточены нефтяные запасы. Несмотря на русофобию правительства Канады, распад этого государства не идеальный для России сценарий. Есть и получше. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

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    • Помидоры и томаты: в чем разница, польза и вред, кому нельзя есть и сколько можно в день

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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