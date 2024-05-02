В Британии заявили об уязвимости страны перед ракетными атаками

Sky News: Британия не способна защитить свои города от ракетных атак

Tекст: Валерия Городецкая

По словам высокопоставленного источника в минобороны Британии, которого цитирует Sky News, сейчас Британия не способна защитить свои города от ракетных атак, а население не осведомлено о том, как действовать в такой ситуации, передает РИА «Новости».

«Проще говоря, защищены ли мы? Нет», – сказал он.

Военное руководство Британии изучает возможность восстановления оборонных мощностей для защиты важнейших объектов инфраструктуры, сообщает телеканал. Отмечается, что имеющиеся у страны средства ПВО эффективны, но их мало для защиты стратегических объектов.

Кроме того, сейчас Королевские военно-воздушные силы располагают лишь девятью фронтовыми эскадрильями реактивных самолетов, тогда как к концу холодной войны их было 30, отмечает телеканал. Радиус развернутых на суше шести систем ПВО Sky Sabre ограничен, а из шести эскадронных миноносцев типа 45 только три «доступны для операций», следует из материала.

Ранее сообщалось, что Британия захотела присоединиться к созданию «Небесного щита» против России.