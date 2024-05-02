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В Британии заявили об уязвимости страны перед ракетными атаками
Sky News: Британия не способна защитить свои города от ракетных атак
Многолетнее сокращение оборонных расходов Британии сделало страну уязвимой перед потенциальной угрозой ракетных и беспилотных атак, сообщает канал Sky News со ссылкой на источники в минобороны страны и мнение ветеранов холодной войны.
По словам высокопоставленного источника в минобороны Британии, которого цитирует Sky News, сейчас Британия не способна защитить свои города от ракетных атак, а население не осведомлено о том, как действовать в такой ситуации, передает РИА «Новости».
«Проще говоря, защищены ли мы? Нет», – сказал он.
Военное руководство Британии изучает возможность восстановления оборонных мощностей для защиты важнейших объектов инфраструктуры, сообщает телеканал. Отмечается, что имеющиеся у страны средства ПВО эффективны, но их мало для защиты стратегических объектов.
Кроме того, сейчас Королевские военно-воздушные силы располагают лишь девятью фронтовыми эскадрильями реактивных самолетов, тогда как к концу холодной войны их было 30, отмечает телеканал. Радиус развернутых на суше шести систем ПВО Sky Sabre ограничен, а из шести эскадронных миноносцев типа 45 только три «доступны для операций», следует из материала.
Ранее сообщалось, что Британия захотела присоединиться к созданию «Небесного щита» против России.