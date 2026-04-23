Хакеры взломали мессенджер главы немецкого Бундестага
Der Spiegel: Киберпреступники взломали Signal председателя Бундестага Клекнер
Злоумышленники получили доступ к приложению Signal на телефоне председателя Бундестага Юлии Клекнер в рамках масштабной фишинговой кампании против европейских политиков.
Киберпреступники взломали приложение для обмена сообщениями на телефоне председателя Бундестага Юлии Клекнер, которая занимает второй по значимости пост в Германии, пишет Der Spiegel.
Журнал сообщил, что она стала одной из жертв недавней кибератаки, направленной на пользователей мессенджера Signal.
По данным издания, Клекнер состояла в групповом чате Signal вместе с членами правления консервативного Христианско-демократического союза. В эту же группу входил канцлер Фридрих Мерц. При этом внутренняя разведка Германии не обнаружила доказательств взлома его телефона.
Журналисты также сообщили, что пострадал как минимум еще один депутат от ХДС.
Европейская комиссия с 2020 года рекомендует чиновникам использовать Signal для личного общения. В начале апреля европейские агентства кибербезопасности предупредили о фишинговой кампании. Хакеры выдавали себя за службу поддержки Signal, чтобы обманом заставить пользователей раскрыть свои PIN-коды. В феврале аналогичное предупреждение выпустила служба внутренней разведки Германии.
Издание Politico обратилось за комментариями в ХДС и Бундестаг. Администрация парламента отказалась от комментариев, сославшись на то, что обычно не предоставляет информацию о критически важной для безопасности инфраструктуре.
Представители ХДС не ответили на запрос.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сайт Министерства внутренних дел Германии подвергся масштабной DDoS-атаке.
Ранее ЕС и НАТО бездоказательно обвинили Россию в осуществлении вредоносной кибердеятельности против ФРГ и Чехии. Из-за предполагаемого взлома почты членов правления Социал-демократической партии МИД Германии вызвал временного поверенного в делах российского посольства.