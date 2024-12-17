У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.8 комментариев
МВД Германии подверглось кибератаке
Сайт МВД Германии оказался недоступен из-за DDoS-атаки, подтвердил представитель
Сайт Министерства внутренних дел Германии не работал несколько часов из-за DDoS-атаки, что подтвердила газета Bild со ссылкой на представителя ведомства.
Министерство внутренних дел Германии стало жертвой кибератаки, передает ТАСС со ссылкой на Bild, которая указала, что в субботу сайт ведомства был недоступен несколько часов. Представитель министерства подтвердил, что нарушение произошло с 12.30 до 14.30 по местному времени, и причиной стала DDoS-атака.
«Анализ Федерального центра информационных технологий показал, что причиной кратковременной недоступности сайта МВД Германии стала DDoS-атака», – сообщил представитель министерства газете Bild. Однако на данный момент невозможно сделать окончательные выводы о происхождении атаки.
На основе параграфа 303b Уголовного кодекса Германии, DDoS-атаки на интернет-сервисы квалифицируются как компьютерный саботаж и могут повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, представляя доклад о ситуации в сфере кибербезопасности, предупреждала об увеличении риска кибератак в стране на фоне конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что количество и сложность компьютерных атак на критическую инфраструктуру России ежегодно растет, создавая глобальную угрозу. А Роспатент выделил десять значимых изобретений в ИТ и кибербезопасности, запатентованных с 2021 года, и отметил рост заявок на патентование на 35% в 2024 году.