Когда после радостного улюлюкания буквально всех – от прогосударственных медиа Европы до оппозиционных помоек – по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории, в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».0 комментариев
ФСБ предупредила о росте числа кибератак на Россию
ФСБ заявила о росте количества и изощренности кибератак на Россию
Количество и сложность компьютерных атак на критическую инфраструктуру России ежегодно растет, что создает глобальную угрозу, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
Директор ФСБ Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ сообщил, что ежегодно увеличиваются количество, интенсивность и изощренность компьютерных атак на критическую информационную инфраструктуру России, передает ТАСС.
Бортников подчеркнул, что данные атаки представляют собой глобальную угрозу, и к их подготовке и совершению применяются новейшие цифровые технологии.
Кроме того, Бортников отметил, что технологии искусственного интеллекта активно используются для проведения целевых информационно-психологических акций. Он добавил, что масштабы незаконного оборота персональных данных достигли беспрецедентного уровня, создавая риски вовлечения граждан в террористическую и экстремистскую деятельность.
В то же время Россия за последние шесть лет наработала значительный опыт противодействия кибератакам и готова делиться им с партнерами по СНГ. Бортников предложил теснее сотрудничать в этой сфере с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам, который был создан в 2018 году и накопил большой опыт в обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий компьютерных атак.
Ранее заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам при ФСБ Петр Белов заявил, что уже почти год ведется операция в киберпространстве против российской стороны. Количество кибератак в России с начала специальной военной операции ежегодно увеличивается на 70%, отметил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
Злоумышленники используют фальшивые капчи и стилизованные под Google Chrome сообщения об ошибке для атак на пользователей ПК, что позволяет им красть данные, предупредили в «Лаборатории Касперского».