В Германии потребовали отставки главы МИД после провала в Совбезе ООН

Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН

Эксперт Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН

Tекст: Анастасия Куликова

«То, что ФРГ не получила ожидаемой поддержки при выборах в Совет Безопасности ООН, можно рассматривать как определенный сигнал для немецкой дипломатии. Результаты голосования показали, что международное сообщество критично оценивает роль и политику Германии», – отметил германский политолог Александр Рар.

Собеседник обратил внимание на то, что председателем Генеральной Ассамблеи ООН является немка Анналена Бербок. «Она всячески лоббировала амбиции Берлина в Совбезе. Несмотря на дипломатические усилия, Германии, по всей видимости, не удалось заручиться достаточной поддержкой стран за пределами Европы», – рассуждает эксперт.

Рар также напомнил о стремлении канцлера Фридриха Мерца усилить лидерские позиции Германии в Европейском союзе и активизировать европейскую политику безопасности и обороны. Результат голосования в ООН в этой связи следует считать катастрофическим сигналом, добавил политолог. «Немецкие власти удивлены тем, что стремление Германии – едва ли не главного кошелька международной организации – попасть в Совбез было проигнорировано», – заметил спикер.

Аналитик выделил несколько причин ограниченной поддержки Берлина. «Первая – многие государства воспринимают немецкую приверженность международному праву и универсальным ценностям как не последовательную. Критики обращают внимание на отсутствие осуждения со стороны ФРГ военных действий Израиля в секторе Газа, а также на неизменную политическую поддержку еврейского государства», – пояснил политолог.

Вторая причина связана с украинским кризисом. «Немецкую позицию по конфликту на Украине разделяют только в Европе, а не во всем мире. Если в Берлине поддержку Киева рассматривают как защиту международного порядка и высшей морали, то большинство государств воспринимает ее как одностороннюю точку зрения, которая ослабила роль Германии как потенциального посредника между Россией и Западом», – детализировал Рар.

«Кроме того, Германия в целом критично относится к идее формирования многополярного мирового порядка и продолжает делать ставку на существующие международные институты – однополярный мир. В ряде стран Глобального Юга такой подход все чаще вызывает раздражение», – добавил собеседник. По его мнению, реакция немецкого руководства показывает: Берлин не намерен корректировать свой внешнеполитический курс.

«Германия по-прежнему упрямо подчеркивает поддержку Украины и Израиля и сохраняет приверженность своей «ценностно-ориентированной» внешней политике. Это может привести к дальнейшему росту дистанции между ФРГ и большой частью международного сообщества. Однако пока остается открытым вопрос, свидетельствует ли это о нарастающей международной изоляции страны или же является отражением более широких изменений в глобальном балансе сил и формирования нового мирового порядка?», – отметил аналитик.

Он напомнил, что Германия годами стремится при «назревшей реформе» Совбеза ООН стать постоянным членом этого «мирового правительства» с правом вето. «Нынешние события отодвигают Берлин от таких планов», – подчеркнул Рар.

Схожей точки зрения придерживается Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Провал немецкой заявки на кресло непостоянного члена Совбеза ООН он назвал «важным рубежом для дипломатии ФРГ». «На протяжении всего послевоенного периода подобные заявки Бонна/Берлина были неизменно успешны. Один раз в Совбезе присутствовала и ГДР», – напомнил эксперт.

«В условиях ограничения суверенитета немецкому руководству было важно использовать любую возможность для укрепления своего международного авторитета. Богатый опыт работы в Совбезе выглядел предпосылкой для получения там Германией постоянной прописки. Теперь в этом процессе сделан большой шаг назад. Под вопросом и сама концепция немецкого мультилатерализма», – написал Соколов в своем Telegram-канале.

«Как оказалось, Португалия и Австрия могут успешнее работать с государствами Глобального Юга. Привлекательность экономического сотрудничества с ФРГ и мощь немецкой «мягкой силы» не смогли решить прикладную задачу, с которой ранее справлялись без особого труда», – добавил политолог. Он усомнился, что определяющую роль на выборах сыграла позиция Берлина по очередному ближневосточному конфликту.

«Особые отношения ФРГ с Израилем – устоявшаяся константа международных отношений, с которой свыклись все заинтересованные стороны», – отметил аналитик. Однако, продолжил Соколов, этого нельзя сказать о роли ФРГ как одного из основных спойлеров в рамках переговорного процесса по конфликту на Украине.

«Подобно тому, как ЕС из модели идеального мироустройства превращается в «еще один» межгосударственный союз, Германия также превращается в «еще одно» государство Запада, растрачивая свои традиционные компетенции или возвращаясь к былым компетенциям, от которых пришлось отказаться много лет назад», – заключил политолог.

Ранее Германия не смогла получить место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2027–2028 годы. Генассамблея отдала предпочтение Португалии и Австрии, набравшим 134 и 131 голоса соответственно. ФРГ получила 104 голоса при необходимых 127, сообщает Politico.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, комментируя итоги выборов, заявил, что страна «вступила поздно» в гонку за место в Совбезе и поэтому занимала невыгодное положение. Вместе с тем, он обвинил Россию в том, что Германия впервые не избрали непостоянным членом СБ. По его словам, Москва якобы разжигала негативные настроения против Берлина. Министр не привел никаких доказательств.

«Мы твердо поддерживаем Украину; Россия не хочет видеть подобный голос в Совбезе», – считает Вадефуль. Среди других причин неудачи он упомянул особую ответственность Берлина за Израиль в контексте конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, это стоило ключевых голосов в ООН. Он добавил, что результат не помешает ФРГ и дальше «следовать своей исторической ответственности» перед еврейским государством.

Как отмечает Politico, поражение Германии, которая десятилетиями получала место в Совбезе каждые восемь лет, стало серьезным дипломатическим ударом. Оно может усилить критику в адрес канцлера Фридриха Мерца, обещавшего восстановить лидерство страны в Европе. Оппоненты политика внутри страны, включая представителей «Альтернативы для Германии» и Социал-демократической партии, назвали итоги голосования позором и предупреждающим сигналом.

Напомним, ранее стало известно, что в правящей фракции Христианско-демократический союз» (ХДС) обсуждают замену канцлера. Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, кто придет ему на смену, и что это изменит. Параллельно Берлин повышает уровень эскалации в отношении России.

Под предлогом защиты от «русской угрозы» ФРГ уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД расценили такие заявления как проявление реваншизма. По их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении РФ все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии.

В майском выпуске рейтинга недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД, Германия вошла в пятерку наиболее враждебных стран, заняв второе место. Нужно отметить, что далеко не все в стране привержены «непоколебимой поддержке» Киева. Так, основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить выделять средства Украине на фоне распространения в стране праворадикальных взглядов и героизации нацистских коллаборационистов.

В то же время, на фоне проигранного голосования в Германии раздаются призывы сократить немецкое финансирование ООН. «В результате одна из крупнейших экономик мира не будет участвовать в обсуждении важных решений. Кроме того, мы являемся одним из крупнейших доноров ООН. Если в будущем мы не будем иметь там того влияния, которое нам полагается, возникает вопрос: зачем тогда нам продолжать вкладывать столько денег в ООН?», – заявил министр по международным делам земли Гессен Манфред Пенц.

ФРГ – второй по величине донор ООН в мире после США. В 2024 году Берлин выделил на поддержку международной организации 4,4 млрд евро, пишет Bild. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства, поскольку Вашингтон и Пекин, на которые приходится 42% поступлений в бюджет, задерживают платежи. Политолог Дмитрий Бавырин выразил мнение, что ООН разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.