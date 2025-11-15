Лидер немецкой ХСС Зедер потребовал отменить выезд молодых мужчин с Украины

Tекст: Тимур Шайдуллин

В интервью газете Welt am Sonntag, которое цитирует ТАСС, председатель Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что правила упрощенного выезда молодых мужчин с Украины надо отменить. По словам политика, эти граждане нужны на родине.

Зедер также подчеркнул, что все украинцы, не имеющие законных оснований для пребывания, терпимости или работы в Германии, должны покинуть страну.

Лидер ХСС добавил, что при наличии оснований, такие лица должны быть возвращены не только на Украину, но и в Афганистан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского остановить приток молодых мужчин с Украины в Германию.

Премьеры немецких земель также намерены выступить против приезда беженцев с Украины.

Напомним, количество просителей убежища с Украины в Германии выросло в 10 раз после отмены в августе 2025 года запрета на выезд для мужчин от 18 до 22 лет.



