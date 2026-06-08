История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.21 комментарий
Группировка «Кетаиб Хезболла» пригрозила атаковать американские объекты в Ираке
«Кетаиб Хезболла» нанесет удары по американским объектам в Ираке в случае возможной атаки США на Иран, заявила крупнейшая проиранская вооруженная группировка Ирака.
«Предостерегаем США от вмешательства на стороне сионистского образования, иначе эти нападения повлекут за собой атаки на американские объекты в Ираке», – приводит РИА «Новости» текст заявления группировки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский КСИР сообщил, что его воздушно-космические силы ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид в ответ на действия Тель-Авива в Ливане.
Израильские власти заявили о грядущем ответе на ракетный обстрел.