Принц Эндрю отправил Эпштейну секретные британские документы

Reuters: Принц Эндрю делился с Эпштейном правительственными документами

Tекст: Мария Иванова

Брат короля Карла III, Эндрю, тайно пересылал скандально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну британские правительственные документы, передает Reuters.

Агентство ссылается на электронные письма из недавно обнародованных в США файлов, гле говорится «Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, младший брат короля Карла, в 2010 году отправил Джеффри Эпштейну официальные британские торговые документы, передав покойному сексуальному преступнику информацию, полученную им в качестве правительственного посланника».

В опубликованных документах содержатся электронные письма, по которым видно, что Эндрю пересылал Эпштейну отчеты о Вьетнаме, Сингапуре и других странах. Эти отчеты были подготовлены для Эндрю в рамках его официальной поездки в качестве правительственного посланника. В публикации подчеркивается, что торговым представителям обычно запрещено делиться подобной конфиденциальной или коммерческой информацией, передает РИА «Новости».

Полиция Британии пока не ответила агентству на вопрос, планируют ли правоохранители начать новое расследование в отношении Эндрю. Скандал вокруг связей принца с Эпштейном длится уже несколько лет. В 2025 году король Карл III лишил Эндрю всех титулов.

В одной из последних партий файлов по делу Эпштейна также оказались фотографии, на которых Эндрю склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу в нью-йоркском особняке Эпштейна. СМИ уточняют, что снимки сделаны внутри резиденции финансиста.

Невестка Карла III приняла решение закрыть благотворительный фонд после скандала с Эпштейном.

В начале февраля британский принц Эндрю покинул Виндзорский замок.