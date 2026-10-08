Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Путина встретили в Туркмении хлебом и солью
Путина встретили в Туркмении хлебом чореком и приветствием на русском языке
Президента Владимира Путина, который прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом, встретили у трапа хлебом и солью, а также поприветствовали на русском языке.
Российского лидера у трапа ждали дети в национальных костюмах. Они вручили Путину цветы и преподнесли национальный хлеб чорек, обернутый в традиционную скатерть сачак. Президент отломил кусочек и попробовал, передает РИА «Новости».
На летном поле Путина встретил заместитель председателя кабмина Туркмении, министр иностранных дел Рашид Мередов и почетный караул, выстроившийся вдоль ковровой дорожки.
Путин 8–9 октября примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.
Для передвижения в ходе визита российский лидер выбрал автомобиль Aurus.
В Кремле сообщили, что Путин пообщается со всеми участниками саммита.