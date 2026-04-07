Instagram потерял права на три товарных знака в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Социальная сеть Instagram*, принадлежащая Meta* (организация признана экстремистской и запрещена в России), лишилась трёх товарных знаков в стране, передает РИА «Новости». Информация об этом появилась в базе данных Роспатента.

Документы показывают, что заявки на регистрацию наименования Instagram и двух фирменных логотипов, цветного и монохромного, компания подавала в августе 2015 года, а также в июле и августе 2016 года. Роспатент тогда зарегистрировал эти товарные знаки, однако на сегодняшний день срок их действия истёк.

До истечения сроков регистрации Instagram мог использовать товарные знаки для предоставления рекламных и маркетинговых услуг, продвижения товаров, а также консультаций в этой сфере. Теперь, после утраты прав, компания больше не может оперировать этими знаками на территории России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости возобновить доступ к Instagram в стране, но не в условиях войны.

На обсуждении в Центре стратегических разработок правозащитник Артур Шлыков напомнил о блокировке Instagram и Facebook* в России в 2022 году за поддержку русофобии и призывов к насилию в отношении россиян.

После запрета на рекламу в Instagram российские пользователи начали активно переходить в Telegram, VK и другие платформы, перераспределив около 1,2 млрд рублей рекламных бюджетов за два месяца.