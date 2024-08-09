Эксперты обсудили опасность использования западных онлайн-площадок

В Центре стратегических разработок состоялось общественное обсуждение на тему «Переход неизбежен: почему борьба с зарубежными платформами вошла в интенсивную стадию».

Российский общественный деятель и правозащитник, председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков обратил внимание на Instagram* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской в России) и YouTube. Он напомнил, что в 2022 году площадки Instagram, как и Facebook* (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) был заблокирован в России за поддержку русофобии, а также «разрешение» на призывы к насилию в отношении россиян, заблокировав при этом более 1000 российских аккаунтов.

Он также заметил, что модераторы Instagram не реагирует на мошенников, которые активно создают на платформе фейковые аккаунты. Также Шлыков обратил внимание, что в этой запрещенной соцсети себя вольготно чувствуют растлители.

Шлыков отнес к таким угрозам опасности, которые связаны с использованием VPN-сервисов.

«Речь про утечку персональных данных в открытый доступ, кражу мошенниками денег у пользователя, заражение вредоносными программами его мобильного устройства или ПК», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, он указал на множество вопросов к политике модерации на YouTube. По его словам, она «предвзятая и настолько русофобская», что может без объяснения причин удалить каналы отечественных музыкантов и безобидных блогеров.

При этом Google, который владеет YouTube, после начала спец операции перестал обслуживать сервера в России, где хранится основной объем видеоконтента для наших граждан. В итоге теперь пользователи отмечают проблемы работы YouTube в России.

Артур Шлыков добавил, что Google никто не запрещал и не запрещает возобновить обслуживание этих серверов, просто нужно начать выполнять требования российского законодательства, которые направлены на обеспечение безопасности россиян в интернете.

Он заметил, что борьба с угрозами зарубежных платформ вошла в интенсивную стадию, и призвал принимать меры, чтобы пользователи активнее переходили на отечественные онлайн-платформы. Ведь тут стоит вопрос безопасности наших граждан, да и целого государства.

Заместитель председателя комитета Госдумы России по экономической политике Артем Кирьянов рассказал о важности законопроекта о запрете рекламы в запрещенных социальных сетях.

«Уверен, необходимо лишить возможности заработка для тех российских блогеров, которые настроены против нашей страны или не желают переходить на отечественные онлайн-площадки, поскольку им важнее получать «серые» доходы от рекламы в запрещенных соцсетях. Когда законопроект вступит в силу, то никто из них не сможет зарабатывать на рекламе в запрещенных соцсетях и удерживать там аудиторию», – заявил Артем Кирьянов.

Эксперты сошлись во мнении, что коллективный Запад использует американские площадки как оружие в информационной войне против России. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич подчеркнул, что обеспечение цифрового суверенитета, в том числе благодаря развитию собственных онлайн-площадок, – это жизненно необходимо в условиях информационной войны, которую коллективный Запад развязал против России.

В свою очередь журналист, ведущий общественно-политического шоу «Телега Online», выпускник проекта «Мастерская новых медиа» Илья Гогуа заявил, что Google – это инструмент для проведения информационной войны, которым пользуется ЦРУ, который используется для того, чтобы «вложить в голову нужную информацию». Он призвал российских блогеров объединиться с отечественными онлайн-площадками, начать вести деятельность на них.

Медиатехнолог, основатель агентства «Щенки Media», выпускник проекта «Мастерская новых медиа» Рамиль Харисов считает важным популяризировать историю о том, что наши площадки – это круто и на них надо переходить. С ним согласен президент Федерации силового многоборья России, специалист по воспитательной работе с молодежью Иван Мечишев, который призвал увеличить меры просветительского характера и рассказывать молодежи о возможностях наших онлайн-площадок.