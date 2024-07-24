Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.3 комментария
Песков высказался за разблокировку в дальнейшем Instagram в России
Необходимо возобновить доступ Instagram* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской в России) на территории России, но не в «условиях войны», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить [доступ к Instagram*]. Это моя точка зрения. Но мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения», – сказал он на Фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже», передает ТАСС.
Россия должна использовать все возможные платформы с целью донести свою точку зрения, добавил он.
Ранее Роскомнадзор не нашел предпосылок для разблокировки Instagram и Facebook.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ