Песков высказался за разблокировку в дальнейшем Instagram в России

Tекст: Валерия Городецкая

«Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить [доступ к Instagram*]. Это моя точка зрения. Но мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения», – сказал он на Фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже», передает ТАСС.

Россия должна использовать все возможные платформы с целью донести свою точку зрения, добавил он.

Ранее Роскомнадзор не нашел предпосылок для разблокировки Instagram и Facebook.