СМИ: Аудитория Instagram уходит в Telegram и VK

«Коммерсантъ»: Аудитория Instagram уходит в Telegram и VK
Российские пользователи начали активно переходить в Telegram и VK после введения запрета на рекламу в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России), говорится в исследовании Getblogger.
Значительная часть аудитории Instagram* мигрировала на другие платформы. По данным исследования Getblogger, 32% подписчиков перешли в Telegram, 25% – в VK, 20% – на YouTube, 11% – на Rutube и 7% – в TikTok, пишет «Коммерсантъ».
Общий объем рекламных бюджетов, перераспределенных с Instagram на другие площадки за сентябрь-октябрь, составил 1,2 млрд рублей. Ранее годовой объем рекламы в Instagram оценивался в 6,2 млрд рублей.
Гендиректор Getblogger Марина Кондрашова заявила, что более 20% пользователей перестали следить за блогерами вовсе. По ее словам, основными причинами стали снижение интереса к контенту и «избыток рекламы».
В пресс-службе цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» отметили, что выручка от рекламы на Rutube выросла в четыре раза по сравнению с прежним периодом. При этом абсолютные показатели в компании не сообщили. Представители VK и Telegram на запрос издания не ответили.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ