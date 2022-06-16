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Приговоренные к смертной казни в ДНР наемники не подали прошений о помиловании
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Верховный суд Донецкой народной республики не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, сообщили в суде.
«На данный момент прошений от них не поступало», – цитирует сообщение суда ТАСС.
Там пояснили, что наемникам выдали на руки переведенный полный текст приговора.
Ранее адвокат одного из осужденных Юлия Церковникова сообщала, что британская сторона не обращалась к властям ДНР в связи со смертным приговором.
Посол России в Британии Андрей Келин заявлял, что Лондон поручил Киеву заниматься вопросом освобождения приговоренных в ДНР к смертной казни британских наемников, так как британские власти принципиально не хотят вступать в контакт с ДНР.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Советник Зеленского назвал жителей Донбасса отребьем
Власти Украины не хотят видеть в ДНР и ЛНР «совершенно ненужное отребье», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«В этом ДНР и ЛНР, ну, этих квазиреспубликах, по-нашему это ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей), я даже не понимаю, что это за ДНР и ЛНР, но не важно... Вы понимаете, что там определенные субъекты. Это максимально грязные, ничтожные субъекты, они являются квазиэлитой квазиреспублик», – передают его слова «Актуальные комментарии».
Также Подоляк заявил, что Украина будет делать все, чтобы избавиться от руководства республик. «Мы же понимаем, что там не будет развития территорий, там не будет конкретной территории, мы не хотим это видеть, мы не хотим видеть бандитов, мелких карликов, которые были совершенно ненужным отребьем, мы не хотим их больше видеть, мы хотим, чтобы их не было на территории Украины», – добавил он.
Ранее Подоляк захотел искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что проводимая Вооруженными силами РФ спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Эксперт: Россия обрела промышленную мощь освобожденных в ходе спецоперации территорий
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«Это не какие-то пустынные земли, где все нужно создавать с нуля, а территории, богатые исторически. Это реально развитые и промышленные регионы», – заявил газете ВЗГЛЯД член центрального штаба Народного фронта Илья Семин, говоря об экономическом потенциале Донбасса и освобожденных территорий Украины.
В Донбассе развита черная металлургия, химическая и угольная промышленность, а у Херсонской и Запорожской областей огромен сельскохозяйственный потенциал. «Эти регионы могут получить новое дыхание в кооперации с другими российскими предприятиями, начать создавать новую продукцию. В том числе не только для российского рынка, но и как минимум для Евразийского экономического союза», – считает член центрального штаба Народного фронта (ОНФ) Илья Семин.
«Инвестиции в освобожденные территории создадут для экономики России новую добавленную стоимость. Это не какие-то пустынные земли, где все нужно создавать с нуля, а территории богатые исторически. Это реально развитые и промышленные регионы, где сейчас случилась трагедия. Но после восстановления вся эта промышленная мощь может вернуться, как это произошло с Крымом, но в гораздо больших размерах», – полагает он.
По его оценке, уже сейчас на этих территориях появляются новые рабочие места в сфере строительства. Только одна эта отрасль может дать огромный кумулятивный эффект, отметил Семин. «Я всегда выступал за межрегиональную трудовую мобильность. Люди, которые хотят развивать промышленность, обладают инженерными навыками, могут получить второе дыхание для самореализации. Амбиции у этих территорий высокие, они не будут претендовать на вторичную роль, а хотят с помощью кооперации с Россией выйти на новый уровень развития», – указывает эксперт.
Кроме того, на этих территориях Россия найдет не только рынки сбыта, но и новых поставщиков, указал собеседник. «В России по-прежнему существуют огромные возможности для внутренних рынков и инвесторов. Если бывшие украинские предприятия оперативно сориентируются, то могут начать производить продукцию, которая будет поставляться в качестве сырья, комплектующих и прочих материалов для производств, расположенных в России. Такая межрегиональная кооперация может дать кумулятивно-синергический эффект для всей экономики России», – уверен эксперт.
Кроме того, по мнению Семина, многие программисты с освобожденных территорий могут влиться и усилить российский IT-сектор. «На Украине немало профессиональных программистов. Они вполне могут быть заинтересованы работать на российские компании. Это еще та советская школа, которая продолжат сейчас давать результаты. Если раньше это были физики и математики, потом банкиры, то теперь – программисты. В советское время Донбасс был очень развитым регионом, в том числе с сильной средней и высшей школой», – напомнил Семин.
В конце мая «Единая Россия» решила закрепить за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства. Чтобы развивать экономическую активность в народных республиках и освобожденных территориях, необходимо упростить процедуры проверок на границе и расширить пропускную способность, считают в партии.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак предложил предусмотреть меры по развитию банковской сети, запустить специальные программы долгосрочного «дешевого» кредитования предпринимателей Донбасса и дать возможность проводить платежи без комиссий через любые банки и СБП.
Басурин заявил о скором окружении ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска
Группировка украинских войск в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована, заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Основные боевые действия у нас происходят на севере. Есть продвижение. <...> «Малые котлы», о которых мы говорим, - мы идем к тому, чтобы группировку Северодонецк – Лисичанск полностью блокировать», – передает его слова ТАСС.
Басурин добавил, что в Лисичанске еще осуществляется подвоз материальных средств украинским военным, но «скоро это прекратится».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелые потери ВСУ в Северодонецке и Харьковской области.
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Лондон поручил Киеву заниматься освобождением приговоренных в ДНР наемников
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Великобритания поручила Украине заниматься вопросом освобождения приговоренных в ДНР к смертной казни британских наемников, так как в Лондоне принципиально не хотят вступать в контакт с ДНР, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«Лондоном поручено заниматься этим Киеву. Посмотрим, как Киев этим будет заниматься», – сказал посол в эфире телеканала «Россия-24», сообщает РИА «Новости».
Он пояснил, что британцы «взяли линию» на то, чтобы избегать всяческого контакта с властями ДНР, вынесшими приговор, поскольку это будет означать признание республики. Кроме того, по его словам, не признается юрисдикция суда, вынесшего приговор.
«Считается, что этот суд незаконный, несправедливый, ну и масса других эпитетов», – отметил посол.
При этом, по его словам, официальные британские власти не обращаются к России, «поскольку тогда это станет вопросом двусторонних отношений, чего здесь стараются сейчас максимально избегать».
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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Украина сорвала работу гумкоридора с «Азота» в первый день
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В первый день работы гуманитарного коридора в районе завода «Азот» близ Северодонецка по нему вышел один пенсионер, сообщил начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса народной милиции Луганской народной республики Александр Никишин.
«В первый день работы гуманитарного коридора по нему вышел только один дедушка. Судя по всему, он не знал о коридоре и вышел случайно, отпросившись у националистов, якобы, за вещами», – передает РИА «Новости» его слова.
Никишин добавил, что украинская сторона начала обстрел в районе гуманитарного коридора в 8.10 утра мск. «Мы начали соблюдать режим прекращения огня, организовали коридор от проходной завода до выезда из Северодонецка. Но уже в 8.10 украинская сторона начала обстрел в районе выхода из завода. В частности, обстрел велся из танка и минометов, а также «Ноны», – отметил он.
По словам Никишина, в этих условиях проводить эвакуацию невозможно, «работа коридора на сегодня прекращена», однако «переговоры с украинской стороной будут продолжаться».
Как предположил Никишин, мирные жители на «Азоте» не знают о гуманитарном коридоре.
Он заявил, что на заводе находится гораздо меньше, чем 1,5 тыс. мирных жителей. «У нас была информация, что там находится 1,5 тыс. мирных граждан, но теперь мы знаем, что их сильно меньше. Кто может, вырывается с завода группами по пять-десять человек», – рассказал Никишин.
Согласно его данным, в убежище у первой проходной завода, которая находится под контролем украинских военных, находятся 70-75 мирных жителей.
Ранее Минобороны России предложило боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате «Азот», прекратить боевые действия, сложить оружие и освободить удерживаемых гражданских лиц. Сдачу в плен предлагается проводить с 15 июня.
До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что находящиеся на заводе «Азот» украинские силовики могут сохранить себе жизнь, сдавшись в плен, иначе их ждет смерть, ситуация у них катастрофическая.
В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
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Минобороны показало удар «Калибрами» с фрегата Черноморского флота по объектам ВСУ
Минобороны России показало пуск четырех крылатых ракет «Калибр» с борта фрегата Черноморского флота по назначенным наземным целям – объектам военной инфраструктуры украинских военных.
«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
На кадрах видно, как с малого ракетного корабля, находящегося в море, последовательно стартуют четыре крылатые ракеты корабельного ракетного комплекса «Калибр».
Ранее высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Золочев Львовской области был уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777.
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Британия допустила выход из-под юрисдикции ЕСПЧ
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Правительство Великобритании не исключает возможности выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) после того, как европейский суд вмешался в планы Лондона по высылке мигрантов в Руанду, сообщает газета Daily Telegraph.
Представитель правительства заявил, что оно намерено добиться депортации мигрантов в Руанду, «чего бы это ни стоило», сообщает РИА «Новости».
«Мы рассматриваем все возможные варианты, включая любые правовые реформы, которые могут потребоваться», – ответил он на вопрос о возможности выхода Британии из конвенции.
Европейская конвенция по правам обязывает ратифицировавшие ее государства гарантировать эти права каждому человеку, который находится под их юрисдикцией. Главное отличие конвенции от иных международных договоров в области прав человека – существование механизма защиты декларируемых прав в виде ЕСПЧ.
Ранее сообщалось, что высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться во вторник вечером. Однако первый рейс был отменен в последний момент из-за решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Также сообщалось, что Великобритания не исключает возможности депортации украинских беженцев в Руанду.
Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.
За прошлый год свыше 28 тысяч человек пересекли Ла-Манш на маленьких лодках. Большая часть из них – выходцы из Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.
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ВСУ обстреляли пункт пропуска в Курской области
Украинские военные в среду утром обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня в 7.30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе», – написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела не выявлено. Ответным огнем российские пограничники подавили нападение.
Также в среду утром украинские националисты подвергли ракетному обстрелу поселок Чернобаевка в пригороде Херсона, два мирных жителя погибли, еще пять человек получили ранения.
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В ЛНР возбудили дело о геноциде после удара ВСУ «Точкой-У» по Красному Лучу
Генпрокуратура Луганской народной республики возбудила уголовное дело по статьям о геноциде и использовании запрещенных средств и методов ведения войны в связи с применением украинскими военными комплекса «Точка-У» для нанесения удара по городу Красный Луч.
«Боевики вооруженных формирований Украины 13 июня около 20.30, применяя ОТРК «Точка-У», совершили обстрел города Красный Луч... По данному факту следователями Генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), ст. 440 УК ЛНР («Геноцид»)», – сообщается на сайте ведомства.
Ранее следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела в отношении военнослужащих из трех военных бригад украинских войск по факту преступлений. Согласно данным ведомства, с 10 по 11 июня солдаты отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения по городам Донецк, Горловка, Макеевка, и населенным пунктам Владимировка, Павловка ДНР, а также в городах Первомайск и Стаханов ЛНР.
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В СПЧ назвали задачи нового сайта «Трибунал»
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«Сайт «Трибунал» создан для того, чтобы зафиксировать преступления украинских боевиков, которые совершались с 2014 года. Важно аккумулировать информацию об этом в одном месте и дать возможность всем желающим ознакомиться с материалами», – рассказала газете ВЗГЛЯД журналист и общественник Марина Ахмедова, комментируя сообщения о запуске интернет-ресурса «Трибунал».
«С 2014 года я находилась в Донбассе. Я жила в Донецке, выезжала в разные населенные пункты, выезжала на места обстрелов и в морги, все фиксировала. За последние три месяца я была и в Мариуполе, и в Волновахе, и в других населенных пунктах. Очень много общалась с людьми, записывала все на видео, фотографировала», – рассказала член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова.
«Специальный сайт «Трибунал» создан для того, чтобы придать публичность всем собранным нами свидетельствам преступлений украинских боевиков, которые совершались с 2014 года. Важно зафиксировать их и аккумулировать в одном месте, а также дать возможность всем желающим ознакомиться с материалами», – отметила собеседница.
«Данные материалы послужат доказательствами вины преступников, когда будет проходить суд над ними, и основанием для вынесения приговора. На войне многие преступления совершаются потому, что зачастую остаются безнаказанными. И наша цель – это изменить», – добавила она. «Наверное, мало кому из этих преступников хотелось бы, чтобы его дети и внуки знали о том, что их предки совершали страшные преступления», – полагает правозащитница.
«На нашем сайте все будет зафиксировано с именами, фамилиями, описаниями преступлений. Мы хотим сделать так, чтобы это не кануло в небытие. Все тайное станет явным. Может у кого-то это отобьет желание совершать преступления, убивать, насиловать, издеваться над людьми», – рассказала Ахмедова.
«Вместе с тем мы собираем все эти свидетельства для того, чтобы у следствия был материал, чтобы в конечном итоге каждый совершивший преступления понес наказание», – подчеркнула она.
Сайт «Трибунал» запущен при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. На информационном ресурсе собраны материалы об украинских националистах, где подробно рассказано, в каких преступлениях они обвиняются.
В начале марта Общественная палата РФ инициировала создание Международного общественного трибунала. В него входят правозащитники, журналисты из разных стран мира. Цель – собрать свидетельства военных преступлений, предать их огласке и передать эти доказательства в правоохранительные органы.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как проводят свою работу представители международного общественного трибунала в Донбассе. «Действий ВСУ, которые по международному гуманитарному праву оцениваются как военные преступления, за прошедшие восемь лет было совершено огромное количество», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты России Максим Григорьев.
Международный общественный трибунал опросил более 300 свидетелей и пострадавших от рук ВСУ и нацбатов, рассказал собеседник. «Например, мы проводили соответствующие опросы в освобожденной Волновахе. Местные жители рассказали, как ВСУ расстреливали городскую больницу и мирные дома. Отдельно мы расследовали ситуацию, когда украинский танк на ходу, не скрываясь, расстреливал мирных жителей. Кстати, его в итоге подбила народная милиция ДНР», – добавил Григорьев.
Накануне победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Алексей Бондаренко также рассказал, как он помогает общественной инициативе «Трибунал» собирать и документировать информацию о военных преступлениях киевского режима в Луганской народной республике.
«Моя задача заключалась в том, чтобы максимально объективно восстановить и зафиксировать реальную картину происходящего в Донбассе. Причины начала специальной военной операции мне совершенно очевидны. Но я хотел сам разобраться, что такое восемь лет войны и что люди пережили, находясь под властью националистической Украины. Я считаю, что каждый победитель «Лидеров России» должен побывать в ЛНР и ДНР и увидеть все своими глазами, чтобы четко и взвешенно сформулировать свою политическую позицию и оценить личную готовность работать в этом регионе. Из представителей четвертого сезона я побывал в Донбассе одним из первых и теперь хочу сказать коллегам по конкурсу: ребята, мы действительно здесь необходимы», – сказал Бондаренко.
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Украинские националисты обстреляли Чернобаевку под Херсоном
Украинские националисты подвергли ракетному обстрелу поселок Чернобаевка в пригороде Херсона, два мирных жителя погибли, еще пять человек получили ранения, рассказал источник в российских силовых структурах.
«Сегодня в 6.53 нанесен удар по Чернобаевке в район стадиона – один реактивный снаряд, и в район центрального рынка один. Погибли двое гражданских, пятеро раненых», – передает РИА «Новости» сообщение источника.
Накануне украинские вооруженные формирования применили запрещенные кассетные снаряды и вооружение стран НАТО для атаки на Донецк. Действия украинской армии в ведомстве назвали беспрецедентными по своей жестокости, так как они влекут человеческие жертвы и колоссальные разрушения. При обстреле Донецка за последние сутки погибли семь мирных жителей и более 40 ранены, среди жертв и пострадавших есть дети.
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Захарова назвала приоритетную задачу по ДНР и ЛНР
Приоритетной задачей в диалоге с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) остается завершение освобождения их территорий и восстановление разрушенной инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Отвечая на вопрос, утверждены ли уже кандидатуры на должности глав российских диппредставительств в ДНР и ЛНР и когда они могут быть направлены в республики, Захарова отметила, что «соответствующая работа идет».
«Наиболее приоритетная задача на данный момент – это завершение освобождения территорий Донецкой и Луганской народных республик и, конечно, восстановление разрушенной инфраструктуры, коммунальных, социальных и прочих объектов», – приводит ее слова ТАСС.
Представитель МИД обратила внимание, что российские регионы активно включились в работу по восстановлению инфраструктуры республик Донбасса. «Все это осуществляется при вовлеченности российских министерств, ведомств, групп волонтеров. И, конечно, включились в эту работу официально аккредитованные в России послы ДНР и ЛНР в Москве. Что касается всего остального в практическом плане, будем вас информировать. Напомню, что назначение послов нашей страны – это прерогатива президента Российской Федерации», – заключила она.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Армия ДНР за сутки уничтожила более 30 боевиков ВСУ
Шесть огневых точек вооруженных формирований Украины в районе Авдеевки и поселка Пески возле Донецка уничтожены силами народной милиции Донецкой народной республики, заявил замначальника управления НМ Эдуард Басурин.
«Подавлено шесть огневых точек врага в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески. За минувшие сутки военнослужащие ДНР при поддержке российской армии за минувшие сутки в боях уничтожили три установки РСЗО БМ-21 «Град», шесть грузовиков и более 30 боевиков ВФУ», – передает Донецкое агентство новостей его слова.
Накануне власти ДНР запросили у России помощь в виде усиления ракетных атак для нейтрализации вражеской артиллерии и западного вооружения. По словам Басурина, противник целенаправленно сконцентрировал атаку на конкретной территории – стрельба ведется по определенному квадрату, который больше всего пострадал – Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский район.
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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК «Оса-АКМ»
Минобороны России опубликовало видеокадры боевой работы расчетов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» в ходе специальной военной операции.
«Расчеты «Оса-АКМ» ведут разведку воздушной обстановки, оперативно определяют координаты целей и эффективно их уничтожают, в том числе БпЛА разных типов», – отмечается в Telegram-канале ведомства.
На кадрах видно, как самоходная пусковая установка выдвигается на боевые позиции, работает станция обнаружения и сопровождения целей и выполняется ракетный пуск.
«Активность беспилотников за последние месяцы снизилась», – отметил командир дивизиона ЗРК «Оса-АКМ».
Накануне Минобороны опубликовало видеозапись того, как экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Россия направила в ООН материалы об обстреле ВСУ донецкого роддома
Материалы в ООН, Совет Европы и другие международные организации и представительства в связи с массированным обстрелом жилого сектора городов ДНР и гибелью мирных жителей 13 июня направил советник президента России, председатель СПЧ Валерий Фадеев.
Это уже шестая подборка свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов против мирного населения, которую СПЧ рассылает по двум тысячам адресов, включая зарубежных политиков, дипломатов, журналистов, общественников, сообщается в Telegram-канале СПЧ.
В документах отмечается, что 13 июня украинские военные вели неизбирательный огонь по гражданским объектам из РСЗО «Ураган», «Град», применяли артиллерию 155, 152 и 122 мм. Всего за сутки было выпущено 620 различных боеприпасов. Под огнем оказались 13 городов и населенных пунктов, погибли 5 гражданских лиц, свыше 30 получили ранения.
Особый резонанс вызвал обстрел Донецкого Республиканского центра охраны материнства и детства: беременные женщины были вынуждены прятаться в подвалах, а часть врачей и акушеров оставалась под обстрелом с нетранспортабельными новорожденными.
«Армия Украины бомбардировала жилые кварталы в течение всего дня, хотя украинским властям прекрасно известно, что в подвергшихся обстрелу населенных пунктах нет никаких военных объектов, армейских частей или вооружений. Направляем для изучения информацию, собранную российскими и донецкими правозащитниками, и просим задействовать все свои возможности и влияние для воздействия на украинские власти в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», – приводятся слова Фадеева.