Украина увидела в Керченском мосте военную цель

Бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Украины Игорь Романенко усомнился в надежности защиты Керченского моста. По его словам, объект уязвим для ударов военной авиации и ракет. Насколько эти утверждения соответствуют действительности и какими средствами защиты располагает Россия в регионе, чтобы охранять самый протяженный мост в Европе?

Возводимый Россией Керченский мост якобы достаточно уязвим для ударов военной авиации, а также ракет наземного и морского базирования. В этом уверен экс-заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. В разговоре с изданием «Главред» он назвал мост стратегической артерией, «которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма».

В Госдуме посоветовали украинским силовикам разобраться с внутренними проблемами, а не вести агрессивную политику в отношении других стран. Как считает зампредседателя думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин, подобные заявления «не красят в прошлом руководителя такого ранга военного ведомства», поскольку мост в первую очередь служит для улучшения качества жизни мирных людей. «У нас достаточно сил и средств, которые уже сейчас обеспечивают безопасность данного объекта. В случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ», – сказал депутат в интервью RT.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что как «только взлетит какая-то ракета или самолет с желанием нанести удар по Крымскому мосту... мы церемониться не будем». «Это все детский лепет, разговор не совсем адекватного генерала, не до конца понимающего последствия возможных таких действий», – сказал сенатор.

Клинцевич отметил, что попытки спекулировать на крымском вопросе уже вызывают раздражение. «Клоунада вокруг Крыма с разговорами об аннексии у любого грамотного человека вызывает не только улыбку, а порой раздражение и омерзение от того, как ведут себя люди, которые еще недавно говорили о дружбе народов», – заключил сенатор.

О безопасности Керченского моста российские власти основательно позаботились перед началом строительства. Как рассказал ветеран военной службы, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, соответствующие задачи по созданию военной инфраструктуры были поставлены не только перед ФСБ, но и в целом перед вооруженными силами, в частности, перед Новороссийской военной базой. С началом строительства была установлена охрана по предотвращению возможных подводных диверсий и отражению любого удара с воздуха.

«В Крыму созданы военные группировки по противовоздушной обороне с помощью авиации, зенитных ракетных установок С-400 и ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Поэтому

то, что сказал генерал, – это из серии попугать публику. Это своего рода информационный терроризм, желание нагнать страх и ужас.

Но Генштаб и ФСБ совместно уже изначально разработали все мероприятия по обеспечению безопасности моста», – заверил Перенджиев газету ВЗГЛЯД.

После расформирования Крымского федерального округа и вхождения Крыма и Севастополя в состав Южного федерального округа (ЮФО) туда же одновременно включили Керченский мост. С этого момента кроме силовых структур ответственным за безопасность объекта стал полпред президента в ЮФО Владимир Устинов.

«Если Романенко хочет проверить защиту моста, то флаг ему в руки. Но пусть тогда не обижается. Самолет или ракета, которая попытается нанести вред мосту, будет сбита. Во-вторых, будет нанесен ответный удар. В Крыму еще два года назад была значительно укреплена группировка войск. Были проведены определенные работы и в Краснодарском крае. Военная инфраструктура в регионе продолжает усиливаться. В данном случае Новороссийская черноморская военная база и Севастопольская военная база, по сути, соединены этим мостом. Безопасность объекта – это еще вопрос для Черноморского флота России и всей южной группировки войск», – пояснил эксперт.

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Более того, в целях безопасности Россия проводит космическую разведку. «Используются все новейшие средства для обеспечения безопасности Керченского моста. Соответствующие указания были даны президентом на Совете безопасности около двух лет назад. Просто об этом никто широко не распространялся», – отметил Александр Перенджиев.

Керченский мост, строительство которого ведется с лета 2015 года, станет самым протяженным в Европе – 19 километров. Его пропускная способность составит до 40 тыс. авто и до 47 поездов в сутки. Построить мост должны за рекордные три года – до конца 2018-го (начало движения поездов запланировано на декабрь 2019 года).

В Киеве эту стройку называли «насмешкой над Украиной» и никогда не скрывали планов помешать ей путем ввода дополнительных антироссийских санкций. Президент Украины Петр Порошенко поручал подать в суд на Россию за нанесение «экологического ущерба» в результате возведения моста. А генпрокурор страны Юрий Луценко предлагал осудить всех участников строительства. Впрочем, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар признавал, что не все зарубежные партнеры разделяют позицию Киева о незаконном строительстве, в частности, нет единства среди членов Организации черноморского экономического сотрудничества, куда помимо Украины входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия и Турция. Таким образом у Киева нет внешней поддержки для введения каких-либо санкций в отношении России.

Стройка Керченского моста идет быстрыми темпами. Общая готовность объекта на данный момент составляет почти 75%. Неделю назад строители завершили сборку пролетов автодорожной части, а до этого – сооружение всех 288 опор этой части и почти полностью завершили строительство мостового полотна. Накануне Минтранс опубликовал фото участка моста с обустроенной проезжей частью: здесь уложен асфальт, смонтировано ограждение и установлены фонари. Машины смогут ехать по мосту со скоростью до 120 км/ч.

Открытие моста обеспечит региону колоссальный объем товаро-, грузо- и пассажирооборота. Наземный транспорт сможет курсировать между материковой Россией и полуостровом круглогодично вне зависимости от погодных условий, очереди на паромной переправе уйдут в прошлое. Как ожидается, в год по мосту будут перевозиться 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов, что повысит инвестиционную привлекательность Крымского региона.

Мост обеспечит продовольственную безопасность полуострова. Улучшение транспортной доступности позволит уменьшить цены на товары из материковой России. Сейчас логистика более дорогая и сложная. Ожидается снижение стоимости судозахода в крымские порты. Сейчас она дороже в разы в сравнении с другими российскими портами.